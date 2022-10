Condenado un quiromasajista por provocar un ictus en una manipulación vertebral

El juzgado de lo Penal 9 de Sevilla ha condenado a tres meses de prisión y a un año y medio de inhabilitación a un quiromasajista por un delito de lesiones tras una “indebida” manipulación vertebral a una paciente que acudió a su centro aquejada de una contractura cervical y a la que provocó un ictus cerebeloso, informó Efe.

Asimismo, la sentencia lo condena a pena de ocho meses de multa como autor de un delito de intrusismo al considerarse probado que efectuaba funciones sanitarias propias del fisioterapeuta y sin contar para ello con el correspondiente título universitario, según ha informado el Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.

La sentencia recoge que el condenado, B.M.R., realizó “un masaje y una manipulación vertebral, es decir, una actividad reservada a los fisioterapeutas, sin previo diagnóstico ni análisis de documentación médica y sin que tuviera la capacitación profesional reconocida por el correspondiente título para actuar en consecuencia”.

La jueza considera acreditado que el quiromasajista “realizó a la denunciante una indebida manipulación vertebral que le provocó lesiones consistentes en ictus cerebeloso y desgarros en ambas arterias vertebrales”, todo ello sabiendo que se trataba de “actos reservados a profesión médica”.

Eso le obligó a un tratamiento médico y nueve días de hospitalización, tras lo cual tardó 150 días en sanar pero con secuelas funcionales.

“El quiromasajista no es un profesional sanitario y su título no es oficial por no ser impartido en el catálogo de títulos oficiales de ninguna universidad o título de formación profesional”, indica la sentencia, en la que se añade que “las terapias manuales en pacientes con dolencias o lesiones solamente pueden ser realizadas por fisioterapeutas, ya que son los únicos profesionales habilitados para ello”.

El presidente del Colegio de Fisioterapeutas, Juan Manuel Nieblas, ha subrayado la “importancia” de estas condenas, ya que con ellas “se preserva la salud de los ciudadanos y se evita que personas sin la titulación ni conocimientos suficientes la pongan en riesgo”.