Concurso de ‘masturbaciones’ y simulaciones de coito en una fiesta universitaria en Sevilla

La celebración se fue de las manos. Una fiesta universitaria en una discoteca de Sevilla está recibiendo multitud de críticas por el contenido sexual explícito de la misma. Según las imágenes que se están difundiendo por las redes, hubo striptease e incluso simulación de masturbaciones como concurso. También participaron cientos de jóvenes en bailes de índole sexual simulando coitos. La discoteca se plantea repetir la fiesta, dado el éxito que ha tenido y su difusión.

Según señaló en declaraciones a “Espejo Público” de Antena 3 Manuel Méndez, un joven universitario que acudió a la fiesta, el espectáculo fue algo inesperado aunque “ya se advertía en el cartel de la fiesta que podíamos esperarnos de todo en ese momento”. El testigo calificó como “graciosa la situación, no pasando lo excesivo”. “Tampoco creo que sea para tanto dar el escándalo que se está dando. Quién no ha visto a una persona en la playa en bañador, lo único es que cambia el escenario”, declaró. Por su parte, el promotor del evento de la discoteca Occo, Jesús señaló que sabían que el espectáculo no agradaría a todo el mundo. En cualquier caso, destacó la alta demanda para otra fiesta similar.

“El espectáculo estaba diseñado desde el respeto y la naturalidad porque el sexo desde hace tiempo es algo natural”, manifestó el promotor. La propia discoteca sevillana señaló en Instagram que fue una fiesta “muy descarada, sin restricciones, de alta tensión”. “Habrá despelote en directo”, señalaba la discoteca en los anuncios.