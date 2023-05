Batacazo del PSOE en Sevilla, popular ocho años después

El triunfo en Andalucía en estas elecciones municipales se iba a definir en gran medida por quién ganase en Sevilla. Controlar la capital de la comunidad suponía para el Partido Popular completar el círculo y arrebatar a Pedro Sánchez su último gran bastión socialista. Una circunstancia que se ha evidenciado durante toda la campaña electoral, en la que Juanma Moreno se ha implicado arropando al candidato popular todo cuanto ha podido y un poco más. La igualdad que se preveía se fue diluyendo a medida que el escrutinio iba avanzando. El candidato del PP, José Luis Sanz, fue el más votado, con una diferencia superior a los 20.000 votos respecto al PSOE.

El éxito logrado por el partido de la calle San Fernando no se traduce en mayoría absoluta, pero sí en un total de catorce concejales, dos más que la candidatura liderada por Antonio Muñoz, que le van a permitir gobernar en la capital de Andalucía sin necesidad siquiera del apoyo de Vox, que también crece con un concejal más. Y es que la izquierda no suma más que la candidatura de José Luis Sanz, que crece en una cifra próxima a los 60.000 votos con respecto a los comicios anteriores. «Voy a gobernar para todos los sevillanos y llevar a cabo un proyecto de recuperación del espacio perdido para que esta ciudad vuelva a funcionar. Me voy a dejar la piel», dijo anoche Sanz.

El PSOE no solo ha perdido la alcaldía sino que ha visto reducida su representación tras una campaña electoral en la que Antonio Muñoz se había multiplicado para tratar de enjugar de todas las formas posibles el castigo generalizado de los sevillanos a las políticas de Pedro Sánchez.

«Con Andalucía», el nombre bajo el que confluyeron Podemos e Izquierda Unida, se quedó en solo dos concejales. Y los cerca de 40.000 personas que hace cuatro años eligieron a Ciudadanos se han visto reducidos a sólo 5.000, cifra insuficiente para obtener un concejal siquiera,

En el municipio de Dos Hermanas, con más de 140.000 habitantes, el PSOE sí mantuvo con suficiencia la mayoría absoluta, al doblar la representación del PP. De hecho, los socialistas crecen respecto a 2019. La localidad nazarena continúa siendo un referente andaluz.