«La calidad asistencial es seguridad en los conocimientos»

La Unidad de Neonatología del Hospital Universitario de Valme de Sevilla ha celebrado la primera edición del curso «Cuidados neonatales centrados en el niño y en la familia» con la novedad de contar con escenarios de simulación para el desarrollo de habilidades entre los profesionales. Un total de 16 alumnos (médicos, enfermeros y TCAE) han accedido a esta actividad docente innovadora.

La iniciativa está enmarcada en el proyecto estratégico que está desarrollando la Unidad de Neonatología para optimizar los cuidados neonatales, considerando la formación y actualización de los profesionales como ejes fundamentales. Según la jefa de servicio de Pediatría y Neonatología, Eva Torres, la implementación de las tecnologías más avanzadas en Cuidados Intensivos Neonatales debe ir siempre acompañada de los cuidados centrados en el desarrollo y la familia. Así, junto a la renovación tecnológica actualmente en marcha, es fundamental actualizar y adaptar los cuidados neonatales a las Prácticas Recomendadas por los Estándares Europeos de Calidad Asistencial (European Standards of Care for Newborn Health) EFCNI (European Fundation for the Care of Newborn Infants).

Los docentes han sido cuatro profesionales de reconocido prestigio en este ámbito asistencial, que se han formado para ser un eslabón entre los compañeros de la unidad y garantizar el proceso de formador de formadores. Se trata de la neonatóloga Josefina Márquez (instructora en Simulación Clínica) junto a tres enfermeros de la unidad: José Carlos Justicia, María Fernanda Barco y Elena Fuentes.

El curso celebrado está enfocado a conocer las principales características de los cuidados centrados en el desarrollo y en la familia, durante la estancia en unidades neonatales, y adquirir habilidades para su aplicación clínica. Tiene un enfoque teórico-práctico que garantiza una comprensión profunda y aplicable en situaciones reales. Las clases teóricas se centran en el neurodesarrollo, el sueño, desarrollo motor y sensorial o el cuidado madre canguro, entre otros temas. Unos conocimientos teóricos alternados con talleres prácticos enfocados al cuidado diario de los niños como por ejemplo higiene, posicionamiento, transferencia de un niño gran inmaduro en la primera semana de vida a posición canguro o la prevención de la hemorragia intraventricular. La neonatóloga Josefina Márquez destaca cómo el nacimiento precoz o el recién nacido enfermo, con necesidades de hospitalización, provocan un shock en las familias: «De ahí la importancia de cuidados no sólo a nuestros neonatos sino a su entorno con una perspectiva biopsicosocial».

El proyecto que se está desarrollando en la Unidad de Neonatología del hospital sevillano profundiza en la humanización asistencial como elemento fundamental de la calidad de cualquier atención sanitaria. Inmaculada Romero, supervisora de Neonatología, abunda al respecto: «La calidad asistencial es seguridad en los conocimientos, habilidades y tecnología; pero la excelencia de la atención va más allá, incidiendo en cuidados individualizados y en actitudes que permeen el vínculo familiar durante la hospitalización junto a la promoción de prácticas que añaden salud como la lactancia materna o los cuidados canguro, entre otros».

Los cuatro docentes, acreditados con la formación correspondiente, que son profesionales de la Unidad de Neonatología del Hospital Universitario de Valme de Sevilla (de izquierda a derecha): las enfermeras Mª Fernanda Barco y Elena Fuentes junto a la neonatóloga la Dra Josefina Márquez y el enfermero José Carlos Justicia La Razón

Está previsto que esta iniciativa se desarrolle dos veces al año dentro del programa de formación continuada de la Unidad de Neonatología de este centro hospitalario. De este modo, se potencia la apuesta de sus profesionales, desde hace varias décadas, por la humanización y los cuidados centrados en el desarrollo del niño y la familia. Ello ha permitido liderar diversos programas de humanización neonatal. Es el caso de los «Cuidados Canguro», siendo pioneros en este hospital con su introducción en la década de los 90 como una alternativa a la incubadora y tras comprobarse científicamente sus múltiples beneficios. Los Cuidados Canguro se consideran un complemento de ternura, bienestar físico y emocional tan necesario como los cuidados tecnológicos para el desarrollo de los prematuros. Es un importante avance en la humanización de la Neonatología y la participación temprana de los padres en el cuidado de sus hijos.

También es muy significativa la cultura de la Unidad de Puertas Abiertas a los padres, instalada en este centro desde hace décadas. Les acerca a la zona de hospitalización de sus hijos durante las 24 horas del día para que mantengan contacto directo con ellos y lo conozcan desde el primer día, favoreciendo el vínculo familiar y la pérdida del miedo. De esta forma, se evita el alejamiento del prematuro y sus padres durante los meses de ingreso en el hospital, lo cual ha demostrado que facilita la lactancia materna posterior y evita el estado de estrés de la madre durante la estancia del prematuro en el centro.

El hospital se convierte en Hotel de Madres

El funcionamiento de este programa cuenta con el apoyo que el hospital le brinda a las madres, proporcionándoles alojamiento en el mismo centro en el que se encuentra ingresado su hijo. Es lo que se ha venido denominando últimamente Hotel de Madres. En el tema de la lactancia materna, por sus grandes beneficios en el desarrollo del neonato, este centro cuenta con una prolongada trayectoria como un gran defensor de esta forma de alimentación. Valme se ha convertido en el primer centro de Andalucía Occidental receptor y captador de donantes de leche humana.