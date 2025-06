Una concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, otra de las enchufadas en la Faffe

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha pedido este domingo tras la publicación de un informe de la Guardia Civil que "destapa un nuevo caso de enchufismo", la comparecencia de la concejal del PSOE Natalia Buzón, "enchufada en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), auténtico agujero negro de la corrupción socialista andaluza", ha criticado.

Según ha afirmado el portavoz en una nota, el informe de la UCO explica que esta concejal habría accedido a un puesto en la Junta de Andalucía "sin ningún proceso público", a través de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), y "percibiendo sobresueldos ajenos al convenio colectivo". Además, ha concretado que el informe de la UCO cifra el importe percibido "de forma irregular" en más de 111.000 euros, incluyendo complementos que "no le correspondían por convenio".

Así, Bueno ha detallado que "vamos a presentar una propuesta al próximo pleno para que la concejal socialista y secretaria del Distrito Cerro-Amate explique y aclare su supuesta vinculación irregular con la Faffe, la mayor fábrica de corrupción de España".

"El PSOE tiene que dar muchas explicaciones. ¿Quién la colocó? ¿Lo sabía Espadas, Montero o Muñoz? ¿Hay más concejales del PSOE implicados en escándalos de corrupción? ¿La Faffe ha sido la fábrica de contratación irregular del PSOE de Sevilla y de Grupo Municipal Socialista de Sevilla?", ha precisado el portavoz del PP.

Por otr lado, ha reiterado que "el señor Muñoz tiene que aclarar si conocía este supuesto trato de favoritismo y explicar qué harán desde el grupo municipal socialista de Sánchez", añadiendo que el PSOE de Sevilla "huele a podrido", ya que, a su juicio, "lo que ahora hacen Ábalos, Koldo y Cerdán en España parece que ya lo hacían los socialistas en Sevilla hace años".

Asimismo, Bueno ha detallado que el supuesto caso de esta concejal "no es una anécdota", sino que "es una muestra más del sistema que los socialistas crearon para repartirse el poder y los recursos públicos entre los suyos". "Esto evidencia que con el PSOE no funciona nada. Lo único que funciona es la corrupción", ha destacado.

También ha manifestado que Antonio Muñoz y Natalia Buzón tienen que dar explicaciones "de forma urgente", aclarando que "si no explican con claridad los hechos, no pueden representar ni un minuto más a los sevillanos". A su juici, Sevilla "no se merece vivir permanentemente bajo la sospecha del mayor entramado corrupto de la historia de España".

Finalmente, Bueno ha concluido que "la corrupción del PSOE de Sevilla es la historia interminable, el Grupo Municipal Socialista está bajo sospecha y urge que den explicaciones", indicando que "es intolerable" que una edil del PSOE obtuviera un puesto público "sin proceso selectivo y con sobresueldo, según un informe de la Guardia Civil".