Detenido por pasear "en pelotas" por el centro de Sevilla

La Policía Local de Sevilla ha interceptado a un varón que paseaba desnudo por la avenida de los Reyes Católicos del centro de Sevilla capital.

Según han informado a Europa Press fuentes del servicio unificado de emergencias sanitarias 112 de Andalucía, sobre las 16,00 horas de la tarde de este miércoles se recibía una llamada telefónica, avisando de la actuación de un varón que caminaba desnudo por la avenida de los Reyes Católicos, en dirección hacia el puente de Triana, intentando arrojarse sobre el capó de los coches que circulaban por la calle.

Fueron alertadas tanto la Policía Nacional como la Policía Local, cuerpo este último cuyos agentes se hicieron cargo del asunto, interceptando al individuo en dicha avenida.

La práctica del nudismo en plena ciudad no es nueva. Hace justo un año, saltó de conversación en conversación de WhatsApp el vídeo de un hombre que caminaba completamente desnudo por la sevillana avenida de Coria en Triana. El hombre caminó frente a los veladores llenos de gente de los numerosos bares que hay en la acera de enfrente sosteniendo tan solo sus zapatos con total naturalidad, ante la sorprendida mirada de los clientes en las terrazas.

Caminar desnudo por la calle no es un delito. Así lo estableció una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El nudismo en España se regula a través de ordenanzas municipales, por lo que cada localidad puede decidir si puede ser objeto de sanción o no caminar por la calle desnudo. Según los expertos en derecho en ningún caso caminar por la calle desnudo no se puede considerar exhibicionismo, puesto que debe incluir "comportamientos con la intención de provocar o involucrar en prácticas sexuales inadecuadas a su edad a menores o personas con discapacidad".

Sin embargo, en Sevilla concretamente se aprobó a principios de 2024 una nueva ordenanza pensada en principio para para regular las despedidas de soltero, pero que podría aplicarse a este caso. La normativa establece sanciones de hasta 750 euros a quienes están en la vía pública “sin ropa o únicamente en ropa interior”.

De esta forma, el paseo desnudo por una calle de Sevilla sí puede ser objeto de sanción por parte de la Policía ya que está regulado por las ordenanzas municipales de la ciudad.