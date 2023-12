La felicitación navideña de un niño marroquí que llega al alma: "...¡y que comas bien!"

La inocencia de los niños a veces refleja la simplicidad de la vida. Es lo que ha sucedido en Sevilla con una felicitación navideña que llega a sobrecoger. En un taller de memoria organizado por el Ayuntamiento de Sevilla en el barrio de Rechelambert se organizó una actividad que consistía en enviar los clásicos christmas por parte de las personas mayores a menores de un centro escolar de la Candelaria, a quienes se ofrecía la posibilidad de responder.

No todos lo hicieron, pero Malak puso todo su empeño en felicitar a Eulalia las fiestas. El mensaje final te llega al alma. "Soy Malak, tengo 11 años", arranca la felicitación navideña de este miembro de la escuela Candelaria, que en la portada ha hecho un collage con un árbol de Navidad .

"Soy de Marruecos, pero he nacido en España. Mi primo Aymon también. Tengo dos hermanos: uno que tiene 4 años y el otro, 14 años. En las vacaciones de Navidad voy a Almería. ¿Qué vas a hacer tú? Te deseo Feliz Navidad, te deseo salud y que comas bien. Adiós. Besos de parte de Malak", detalla en una difícil de entender pero voluntariosa escritura.

En una época en la que todos agudizamos el materialismo de la sociedad en la que vivimos, las palabras de este joven marroquí resumen lo que de verdad importa y muchas veces no somos capaces de apreciar. No es difícil imaginar las penurias que su familia atravesará para salir adelante a diario. En tiempos de compra de regalos, la mayoría no imprescindibles, conviene pararse a reflexionar aunque sea unos minutos y tener esa pizca de sensibilidad para ponerse en el lugar de los que menos tienen, valorar lo que se tiene y, cómo no, compartirlo con quienes lo necesitan.