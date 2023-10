La Junta hará realidad la gran ampliación del Bellas Artes: "No es dignificar sino magnificar"

La ampliación del Museo de Bellas Artes ha sido uno de los temas que Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, y José Luis Sanz, alcalde de la capital hispalense, han abordado en la reunión mantenida hoy. Ambos han reconocido que se están barajando "algunas opciones" que van a "explorar" en los próximos días. Desde ambas administraciones entienden que "Sevilla merece un gran museo" y la apuesta será por una "gran ampliación".

Pese a decir en un primer momento que no comentaría nada hasta saber si son opciones "viables", Moreno ha terminando citando la biblioteca de la calle Alfonso XII como una de esas alternativas, sin decantarse por el Palacio de Monsalves. "Tenemos todas las líneas abiertas y no haremos nada de espaldas al Ayuntamiento", señaló el presidente, que recuerda que la gestión es de "titularidad autonómica". A juicio de Moreno, "no se trata solo de dignificar sino de magnificar". Las partes coinciden en que una ciudad como Sevilla necesita un "reclamo" cultural "potente" y, por tanto, una inversión importante. "Sevilla se merece un gran museo y poner el Bellas Artes donde le corresponde", añadió.

En la misma línea se ha expresado el alcalde, José Luis Sanz, quien viene reclamando desde la campaña electoral el "gran espacio museístico" que necesita Sevilla.