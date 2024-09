Una "kelly" premiada en Sevilla: "Pensé que era un timo”

Una camarera de piso de un hotel sevillano, Mercedes Álvarez, recibe este miércoles el premio a la Excelencia en el Turismo de la Diputación, y asegura, siempre alejada de los focos y del protagonismo, que, cuando le comunicaron la noticia, pensó “que era un timo”.

Mercedes tiene 61 años, y lleva desde el pasado lunes sin creerse lo que le está pasando, después de que, sin saberlo ella, su candidatura fuese presentada a los I Premios de Turismo de la Provincia de Sevilla a la Excelencia de las Personas, con los que la Diputación, a través de Prodetur, reconoce este año a la base del turismo, a las personas de a pie, con motivo del Día Mundial del Turismo.

Dentro de que los nervios se han apoderado de ella, entiende el premio como “un reconocimiento a todas las kellys”, el apelativo con el que se conoce y reconoce la labor de las mujeres que se encargan de que las habitaciones de los hoteles estén siempre a punto para recibir a los millones de turistas que los visitan cada año.

Sin sospechar nada

“No sabía nada ni sospechaba qué pasaba, pero el lunes me llamaron y me dijeron que me dieron el premio, y creí que era un timo”, explica a EFE en uno de los jardines del inmenso hotel en el que cada día pone a punto sus habitaciones con sus compañeras, un trabajo que define como “un ir a correr desde que empiezas hasta que se acabas”, porque “cuando llegan los clientes todo tiene que estar perfecto”.

Así lleva casi 30 años, y desde ese puesto de trabajo que le sirve casi como análisis sociológico de la variopinta sociedad que se aloja en los hoteles, asegura que “los clientes ahora están más concienciados” a la hora de entender que tienen que respetar tanto las habitaciones como a las camareras de piso y su labor.

“Hay quien cree que la habitación es suya, y la deja hecha un desastre, pero cada vez la gente es más consciente de que tiene que venir una persona a limpiar”, subraya.

Toda la vida trabajando

Mercedes es la tercera de siete hermanas. Lleva toda la vida trabajando, desde que terminó la primera fase educativa de la época, la EGB. Explica que en la Expo’92 era la encargada de la limpieza de las tiendas de recuerdos “donde se vendían sobre todo muchos muñecos de Curro”, y poco después le surgió la oportunidad de comenzar a trabajar en el hotel ‘Las casas de la Judería’, en el casco histórico de la ciudad.

Allí le ha pasado de todo, y ha visto de todo, pero por prudencia no da muchos detalles. Sí recuerda que una vez un cliente le dio una propina de 50 euros, y que en las habitaciones “los clientes se dejan de todo”, desde anillos, relojes, llaves, a teléfonos móviles. Todo lo que se pierde o se olvida va directo a la caja fuerte del hotel, “y casi siempre se localiza al cliente o él mismo llama por teléfono cuando se da cuenta de lo que ha perdido”.

Mercedes se define como “sevillana de toda la vida, del barrio de La Macarena”, y con el mismo enfoque que se le premia a ella, se reconocerá a Magdalena Rodriguez Martín, vigilante en el Dolmen de la Pastora de Valencina de la Concepción; Francisco José Lorenzo Duran, conserje del Hotel Alfonso XIII, o Antonio Casado Barrera, camarero del Hotel Colón; todos se reunirán este miércoles al caer la noche en el Teatro Romano del Conjunto Arqueológico de Itálica, en Santiponce, para celebrar el Día Mundial del Turismo y recibir sus galardones.