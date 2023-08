La mayor depuradora prevista costará 18 millones más

Una de las obras más importantes para la depuración de aguas en Sevilla y en el entorno de Doñana va a sufrir un retraso de al menos 6 meses y un sobrecoste de 18 millones de euros sobre el planteamiento inicial adjudicado.

La Fase 4 del proyecto, pionero en el tratamiento de aguas residuales de la ciudad y su área metropolitana, tenía una duración prevista de cuatro años y un importe de 51 millones de euros. Tras la aprobación del modificado, el presupuesto total (IVA incluido) asciende a 70.050.779,31 euros, lo que supone un de 18,7 millones de euros sobre el proyecto vigente, un 36,47% más de lo previsto. También se amplía el plazo de ejecución a 57 meses.

Uno de los problemas principales es que esta obra tenía que haberse realizado –o al menos iniciado– hace varios años. De hecho, uno de los motivos que justifican la aceptación de esta modificación así lo esgrime. Dice textualmente el informe que «el interés público de las modificaciones propuestas se justifica claramente considerando que la ejecución de las obras incluidas en ellas son ineludibles para poder avanzar con el resto de actuaciones objeto del contrato». Y aclara que «dicho objeto es la adecuación de los vertidos que actualmente se producen desde la EDAR Copero a la legislación vigente en la materia, y en concreto a la ‘Resolución de 10 de julio de 2006 de la Secretaría General para el Territorio y la Biodiversidad por la que se declaran las zonas sensibles en las Cuencas Hidrográficas’, donde para la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir se señalan precisamente las denominadas EDAR Tablada, San Jerónimo y Copero». De hecho, recuerda que «con este objetivo, se incluyó esta actuación en el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 26 de octubre de 2010, por el que declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía, apareciendo en el mismo bajo el epígrafe ‘Ampliación de las EDAR de Sevilla’».

La tardanza en realizar las obras declaradas de interés general en 2010 ha generado sanciones de la Unión Europea en toda España y también en Andalucía y supone un problema más en el actual contexto de sequía.

En este caso, las empresas adjudicatarias detectaron una vez iniciadas las obras una serie de necesidades nuevas, no previstas en el proyecto vigente, básicamente relacionadas con un cambio de cimentaciones profundas ya que el diseño y cálculo de estos elementos se sustentaba en el estudio geotécnico existente en este proyecto, realizado por la empresa Vorsevi en agosto de 2011.

También era necesario la ejecución de muros pantalla en el nuevo reactor biológico y modificaciones en las líneas de agua y fangos para garantizar la eliminación de fósforo.

Hay que recordar que el 19 de abril de 2022 tuvo lugar el acto de colocación de la primera piedra de las obras de remodelación en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Copero, ubicada en Sevilla. En realidad, fue el 21 de enero de ese año cuando se firmó el acta de comprobación del replanteo, iniciándose la ejecución de las obras.

En el acto participó la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta, Carmen Crespo y los alcaldes de Sevilla, Antonio Muñoz –en ese momento–, y de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez. Durante la presentación, se apuntó que el Copero se convertirá en la mayor depuradora de Andalucía y la más puntera en tecnología, reduciendo el vertido de nutrientes al Guadalquivir y protegiendo una zona sensible en el entorno de Doñana.

También se puso esta obra como ejemplo de colaboración entre instituciones –ayuntamientos, Emasesa y Confederación Hidrográfica del Guadalquivir–.

La EDAR dispondrá de sistemas de protección ambiental de última generación que reducirá la emisión de gases invernadero. Esta actuación persigue mejorar el entorno medioambiental más próximo mediante un sistema de desodorización de todas las nuevas instalaciones contempladas y prevé una futura expansión de la población para atender a 1,5 millones de habitantes.

Procedimiento avalado por el Consejo Consultivo

El procedimiento tramitado por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para la modificación de este contrato ha contado con el aval del Consejo Consultivo, tal y como consta en el expediente consultado por este periódico. Considera este organismo que la necesidad de la modificación se deriva de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever; que no se altera la naturaleza global del contrato; y que su cuantía no

excede del 50% de su precio inicial.