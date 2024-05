PSOE y PP acaban con 17 años de gobierno de IU en un pueblo de Sevilla

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Arahal (Sevilla), Francisco Brenes, se ha convertido en nuevo alcalde de la localidad tras prosperar la moción de censura planteada hace dos semanas junto al PP, que ha terminado por desbancar de la alcaldía a Ana Barrios, de IU. Los ediles promotores de la operación han defendido que esta era la "única solución" para la "reconstrucción" de la localidad tras "casi 18 años" de "involución" con IU en el poder.

Un pleno que ha sido seguido en vivo por un centenar de vecinos aproximadamente, que esperaban desde una hora antes que se abriesen las puertas del Ayuntamiento, además de varios cargos de IU en la provincia y alcaldes de este partido de Marinaleda o Paradas que han asistido para apoyar a la alcaldesa saliente, además del coordinador federal de IU, Antonio Maíllo.

El nuevo alcalde de esta localidad de 19.500 habitantes, desautorizado por su partido y propuesto para expulsión de militancia junto a sus cinco concejales por pactar con el PP, ha dicho en su intervención que a él no le van “a doblar la rodilla por muchas amenazas y muchas coacciones que me pongan”, porque su pueblo “está por encima de los dirigentes del PSOE, pero no de sus principios”.

Brenes ha asegurado que, a día de hoy, sigue siendo militante del PSOE, contradiciendo a la dirección provincial de este partido, que informó este martes de que la expulsión de militancia ya era oficial.

Ha reprochado a Ana Barrios que ha menospreciado a la oposición municipal y que no se han tenido en cuenta “las miles de firmas” de los vecinos que se han mostrado en contra de que el centro del municipio se haga peatonal, además de defender la legitimidad de la moción de censura, que entra “en las reglas del juego democrático”.

Por su parte, la alcaldesa saliente ha dicho que desde que ganó las elecciones por mayoría simple sospechaba de que en Arahal habría “un pacto antinatura”, porque el objetivo era IU, “nuestra forma de trabajar y nuestra forma de gobernar”, sosteniendo que contra ella no hay un ataque personal, sino contra un gobierno de izquierdas “donde se pone por encima el bien colectivo”.

Ha subrayado que con la gestión de IU se han rescatado todos los servicios públicos para la gestión del Ayuntamiento, destacando que aunque es un municipio de menos de 20.000 habitantes cuenta con un servicio de autobús urbano activado por el consistorio.

Además, ha pedido a los nuevos gobernantes que “nunca olviden” que son servidores públicos y tienen que mantener estos servicios, destacando los relacionados con la Ley de Dependencia, y poniendo en valor que su partido ha dejado aprobados los presupuestos para 2024, uno de los motivos por los que ha dicho que “no entendemos que estemos ante una moción de censura”, aunque ha ofrecido su “mano tendida” al nuevo gobierno local para lo que precise “para construir un municipio mejor”.

La votación ha salido adelante con los seis votos de los concejales del PSOE sumados a los tres del PP, contra los ocho que tiene IU tras las elecciones municipales de 2023