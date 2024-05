El PP de Arahal defiende la moción de censura: "Actuamos en beneficio del interés general"

La moción de censura que han presentado PSOE y PP en Arahal, un histórico feudo sevillano de Izquierda Unida, continúa dando que hablar. En un clima político de confrontación permanente entre los grandes partidos del país ha llamado mucho la atención que seis concejales socialistas y tres populares de este municipio de la campiña sevillana estén dispuestos a unirse para romper con una trayectoria decadente tras dieciocho años de mandato comunista. El portavoz popular en el Ayuntamiento arahalense y diputado del Parlamento andaluz, Alberto Sanromán, explica que el motivo que ha motivado la decisión es "el interés general".

Sanromán ha detallado a LA RAZÓN que se trata de un "proyecto único" y de una cuestión que "se debe interpretar exclusivamente en el ámbito local". "El PP siempre está en su sitio, es un partido responsable y antepone los intereses del municipio en todo momento. Siempre estamos en el beneficio del interés general", ha añadido. Bajo su punto de vista, "no se trata de una cuestión del PP o del PSOE", sino que atiende "a una gestión que no responde a lo que merece el municipio después de dieciocho años de gobierno de IU".

El punto principal que ha unido a socialistas y populares en Arahal ha sido que el Ayuntamiento está "totalmente desconectado" del resto de administraciones. Un municipio aislado en que no se atienden demandas imperiosas como la vivienda protegida, la necesidad de avanzar en el desarrollo industrial o el necesario apoyo a los agricultores en un pueblo agrícola cien por cien. "Han tenido la ocasión de cambiar de actitud, teniendo en cuenta que gobiernan en minoría pero no lo han hecho". señala Sanromán, que considera que los nueve concejales piensan que "no se puede seguir así" porque serían "cuatro años más de políticas populistas".

El portavoz popular defiende la "total autonomía" que le ha dado su partido para cerrar un acuerdo que el PSOE de Sevilla ha puesto en duda, llegando incluso a solicitar a sus concejales arahalenses que "se retracten" o aplicarán los estatutos, algo que podría conllevar la expulsión de la formación. "Respeto el debate dentro del partido socialista. Serán ellos los que tengan que responder. Nosotros los tenemos claro y por eso hemos firmado la moción de censura", ha añadido Sanromán, que ha recordado que con la abstención del PP "facilitamos la aprobación del presupuesto, mientras el PSOE votó en contra. "Fíjese si hemos dejado gobernar. A nosotros no nos puede reprochar nada la alcaldesa porque lo hemos demostrado con hechos", ha exclamado.

En el municipio de Arahal, para sus vecinos, la moción de censura era ya "algo esperado e incluso deseado" por muchas personas: "Éste es un pueblo tranquilo, pero la noticia no ha supuesto una sorpresa. IU ha tenido un año para cambiar la forma de gestionar y esto podía pasar". Si el PSOE no se echa atrás, la moción de censura está previsto que suponga el cambio de gobierno el próximo 22 de mayo.