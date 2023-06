Sostenibilidad turística, la nueva forma de viajar que no deja huella

Viajar de forma sostenible es importante por varias razones e imprescindible ante las consecuencias del cambio climático. El turismo sostenible tiene en cuenta el impacto ambiental de los viajes y ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, se conserva la biodiversidad y se protegen los ecosistemas naturales. Asimismo, ayuda a la protección de la cultura local, se fomenta la conciencia social, se obtienen beneficios económicos para las comunidades donde se aplican estas prácticas y las experiencias de los viajeros son más auténticas. Pero, ¿qué es lo que se debe hacer para viajar de forma sostenible? Los expertos en sostenibilidad de Helvetia Seguros ofrecen seis consejos para “ayudar a cuidar” el entorno de aquellos lugares increíbles que se pueden visitar en las próximas vacaciones.

Viajar en temporada baja y a destinos poco populares

Es recomendable “elegir un destino poco frecuentado”. Así, se ayuda a reducir el efecto negativo que tienen las masas sobre el medio ambiente, a la vez que se disfruta del viaje tranquilo y sin estrés. Si lo que buscas es un destino popular, desde la compañía de seguros recomiendan “planear el viaje en temporada baja”.

Además, es importante elegir, en la medida de lo posible, medios de transporte con bajas emisiones CO2. Utilice el avión como medio de transporte sólo si es imprescindible, ya que en cada vuelo que se realiza se emite gran cantidad de CO2 a la atmósfera. Y una vez que se encuentre en el destino, intenta “desplazarse a pie o en bicicleta”. Si no es posible, lo mejor es optar por medios eléctricos o por el transporte público, como el metro o el autobús, ya que estos tienen un impacto menor en el medioambiente.

Los coches eléctricos son una buena alternativa para los desplazamientos M. G.

Existen entornos rurales en auge que prometen experiencias únicas en espacios naturales y muy poco conocidos.

Reduce, recicla y reutiliza

Esto hará que se reduzca en gran medida la huella de carbono en el medioambiente. Estar fuera de casa no vale como excusa. Al reciclar, se estará ayudando a evitar desperdicios y fomentando la reutilización de los productos para otros usos.

Utilizar bolsas de tela

Se pueden usar para guardar parte del equipaje o para comprar en los diferentes destinos, renunciando así a las bolsas de plástico de comercios y supermercados. Estas bolsas son una gran opción ecológica, porque son reutilizables, por lo que pueden lavarse. Muchas de ellas están hechas de materiales reciclados.

Slow travel

Con la pandemia empezó a cobrar protagonismo una forma de viajar que defiende la idea de que, en vez de recorrer muchos lugares de prisa y corriendo alrededor del país, es mejor dedicar un periodo más largo de tiempo a un lugar en concreto” para conocerlo con mayor profundidad. Por tanto, se trata de que "viajar despacio" para disfrutar del momento y sin prisas.

Los entornos naturales están de moda, permiten la desconexión urbana y son destinos sostenibles M. G.

Pasar más tiempo en cada destino no sólo es la mejor forma de viajar sostenible, sino también de convertir el viaje en una experiencia única, nueva e inesperada.

Hospedaje eco-friendly

Es preferible elegir un alojamiento que respete al medioambiente. Hay muchos sitios que dicen ser “eco-friendly”, pero no todos realizan acciones que sean realmente sostenibles. Por ello, antes de hacer una reserva, aconsejan dedicar “un tiempo a investigar” sobre las iniciativas en materia de sostenibilidad del alojamiento (uso de energía solar, que no utilice plásticos, ahorro de agua y de energía, que use productos locales en sus cocinas, etc.). Además, según explican, estos alojamientos no son necesariamente más caros.

Respeta la naturaleza

El consumo responsable hay que tenerlo siempre presente al viajar. Aunque el turista se aloje en un hotel y fuera de casa, se debe evitar malgastar recursos. En el caso de que se visiten entornos naturales, es imprescindible proteger y cuidar su fauna y flora, evitando realizar acciones que puedan ponerlos en peligro.

Si todos ponemos estas medidas en práctica, estaremos contribuyendo a garantizar un turismo responsable y sostenible a largo plazo, por lo que, además de disfrutar del placer de viajar, ayudaremos a construir un futuro.