La surrealista imagen del candidato de Sumar en Sevilla durante un debate

El candidato al Congreso de los Diputados por Sevilla de la coalición Sumar, Francisco Sierra, protagonizó anoche un momento surrealista en el debate organizado por Canal Sur Televisión. El catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla no miró a la cara en ningún momento a la representante de Vox Rocío de Meer y ésta le recriminó su constante actitud. Las redes sociales no tardaron en reaccionar y en criticar la "mala educación" mostrada y la falta de "respeto".

"Señor Sierra, lleva todo el debate sin mirarme. ¿Usted no es del partido de las mujeres, del partido feminista?, ¿por qué no me mira a la cara, por qué cuando se ha dirigido antes a mí ha dicho usted "alguien"?, ¿por qué usted no respeta a los casi cuatro millones de personas que votan a mi formación política?", la preguntó de forma serena y educada Rocío Meer.

Sierra decía el pasado 4 de julio que iniciaba "una campaña de pedagogía democrática, por ti, contigo, para la gente común. Por todos". Su elección, no obstante, ya había generado muchos comentarios entre los que han sido sus alumnos en la universidad por su falta de empatía, entre otras cosas. El desprecio que demuestra hacia una persona que piensa de forma distinta a él lo define bastante bien.