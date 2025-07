La afición sentencia: "No me gusta el color, no me gusta el cuello, no me gusta el escudo así. Hostias, ¿os gusta el Real Zaragoza?"

El Real Zaragoza está de estreno. El equipo de fútbol ha presentado recientemente la nueva camiseta que sus jugadores vestirán ya para el próximo curso. Con Raúl Guti como modelo del flamante diseño, el conjunto aragonés ha enseñado oficialmente una elástica de estilo clásico, nostálgica por ser una reinterpretación de las utilizadas en los 80, que recupera además el cuello en su estética.

Apoyándose en el lema 'Nuestro escudo, nuestra blanquilla', el club aragonés ha apostado por un diseño ecléctico: es una camiseta moderna que, a la vez, rinde un claro homenaje al pasado del equipo y a su AND aragonés. Eso sí, la elástica no se deshace de un elemento tan identificativo como es su fondo blanco clásico: le añaden profundidad gracias a un efecto gofrado en el frontal, un virtuoso ajedrezado que aporta a la prenda intensidad y dinamismo.

Su cuello tipo polo, el centro de las críticas

Aunque hay algo que todavía desataca más, su llamativo cuello estilo polo en azul claro -exactamente el Pantone ‘Team Light Blue’ por Adidas-, color que se replica en las tres bandas del icono de la famosa marca situadas en la zona de los hombros. “¡Me la voy a pillar! El cuello me ha enamorado, aunque creo que hubiera quedado mejor con el azul de siempre”, escribe, por ejemplo, una de las usuarias en IG tras conocer el nuevo diseño de camiseta.

Inspirada especialmente en la oficial del curso 87‑88, esta nueva indumentaria recupera simbólicamente esas épocas en las que el club conseguía importantes hitos. Una vuelta atrás que no a todos los zaragozanos les ha gustado, como deja claro este 'instagramer'. "No me gusta el color, no me gusta el cuello, no me gusta el escudo así. Hostias, ¿os gusta el equipo?”, o este otro: “Joder, debo ser al único que le parece horrorosa, no a nivel de la verde de este año o la tomate de la 20/21, pero la peor primera equipación desde hace años”

Más de 210.000 visualizaciones y 1.000 Me gusta

Desde un punto de vista técnico, la elástica emplea la tecnología ‘Aeroready’ de Adidas para garantizar la practicidad y la transpirabilidad, cualidades importantes para la exigencia que supone el fútbol profesional. Esta innovación textil no solo absorbe y evapora el sudor con inmediatez, sino que también incorpora la sostenibilidad al diseño.

Pese a las muchas voces en contra de la nueva camiseta, lo cierto es que su vídeo de presentación, grabado en el Real Club de Golf La Peñaza, ya ha conseguido más de 210.000 visualizaciones en Instagram, y ha conseguido 1.000 ‘Me gusta’. A quienes sí les parece una buena prenda para el Real Zaragoza, a lo largo de la semana que viene podrán comprarse la nueva camiseta en las tiendas oficiales del Real Zaragoza y en su tienda por Internet.