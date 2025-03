Se cumple un año de su muerte: ¿por qué está cerrado el caso del joven Javier Márquez?

Se cumple ahora justo un año de tan fatídico descubrimiento. El 20 de marzo de 2024, hace prácticamente 365 días, efectivos de emergencias rescataban del río Ebro el cuerpo sin vida de Javier Márquez, el adolescente nacido en Santo Domingo de la Calzada desaparecido desde varios días atrás. Posiblemente, la desaparición más sonada en Aragón y La Rioja de 2024. Pocos días, pero muy intensos.

Para su familia, pero también para los muchos vecinos anónimos de Zaragoza y Logroño que no se pensaron dos veces el ‘tirarse’ a la calle en su búsqueda. Pero no solo eso: ambas ciudades se inundaron de carteles de la plataforma SOSDesaparecidos y, sobre todo, la policía trabajó con tesón e inmediatez. “Se están peinando todas las zonas cercanas al río “milímetro a milímetro. Mirado de arriba abajo en el tramo de Logroño, se está haciendo todo lo posible para encontrarlo. No vamos a parar hasta encontrarlo”, explicaba entonces Olga Fernández, portavoz de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, para ‘EFE’.

Tenía solo 20 años

Y, efectivamente, semanas después se demostró cómo los investigadores no estaban nada desacertados. Porque en el Ebro y a la altura de las cuevas del monte Cantabria, en La Rioja, es donde se encontró el cadáver de este joven de tan solo 20 años que vivía desde hacía cuatro en Zaragoza.

Al parecer, Javier fue víctima de sí mismo, de un simple pero desafortunado accidente. Aunque desde el comienzo se planteó como principal línea de investigación la desaparición no voluntaria -puede abarcar desde el rapto al asesinato- lo cierto es que nadie esperaba un final del que, por cierto, casi ningún medio de comunicación se hizo eco.

‘Nueve Cuatro Uno’ sí que lo hizo. El caso, que rápidamente quedó bajo secreto de sumario y, por tanto, llevó a un inmediato ‘apagón informativo’, fue archivado al mes siguiente del hallazgo del cuerpo del joven. La caída accidental al caudaloso río, tras una noche de fiesta en una discoteca de Logroño, es la causa oficial de su muerte. Así lo explicaron entonces, a finales de abril, los agentes de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja al cargo de la investigación.

Dadas por terminadas las pesquisas, del caso ya no se sabe mucho más. Solo que tanto los resultados como las pertenencias que llevaba encima el chico cuando recuperaron su cadáver, han sido remitidos al Juzgado de Instrucción número 1 de Logroño. Si al mes siguiente solo dos medios informaron de la muerte accidental del chaval, doce meses después no existe ninguna información adicional que confirme si es un caso ya cerrado. Qué es lo más probable.

Emotivas palabras de su entrenador

“El judo era una parte muy importante de su vida. Daba gusto verle hacer judo, cuando vino todos teníamos expectativas de que pudiera hacerlo muy bien. Pero tenía que estudiar, porque si no no hubiéramos aceptado el acuerdo, y a raíz de eso se incorpora al club”, explicaba en ‘ABC’ su entrenador Domenech en el Centro de Natación Helios de Zaragoza, quien confió ciegamente en el talento del joven logroñés desde el primer día que lo conoció.