Felipe VI, sobre su última escapada: “Nos ha costado llegar", pero mereció la pena

Felipe VI ha disfrutado este domingo 16 de marzo en Valdelinares de su gran pasión deportiva, el esquí. Lo ha hecho en una de las más excepcionales estaciones para esquiar de la provincia de Teruel, que destaca por su confortabilidad e inigualable entorno natural. Porque la pista en plena montaña cuenta con unas vistas extraordinarias en las que predominan los majestuosos bosques de pino negro que recorren todo el paisaje. "Es muy bonito y hay nieve. Vamos a pasar el día esquiando lo que se pueda, pero bueno, nos ha costado llegar", ha expresado el monarca ante los medios de comunicación allí congregados.

¿Por qué Felipe VI no ha ido a Baqueira Beret?

Así pues, el hijo del rey Juan Carlos ha pasado una divertida tarde de ‘deporte blanco’ -sin intentar apartarse en ningún momento de los muchos curiosos que han querido acercarse a él para saludarlo- pero sin compañía familiar. Y es que el soberano, en esta ocasión, no ha llegado a tierras turolenses junto a ningún otro miembro de la familia real. Ni rastro de Letizia ni ninguna de sus dos hijas. Aunque que la reina consorte no le acompañe en este tipo de viajes de ocio es cada vez más habitual, pues a esta no le gusta el esquí pese a haberlo intentado en alguna que otra ocasión.

Como es sabido por todos, la tradición en la Casa Real española es practicar el esquí en Baqueira Beret. Hoy día todavía sigue siendo así, aunque, en esta ocasión, el monarca haya optado por conocer estas otras pistas del Grupo Aramón en Teruel. Y es que este no ha faltado nunca a su cita anual con la estación de esquí situada en el Valle de Arán, en el Pirineo aragonés, donde aprendió a esquiar cuando era solo un niño y aún príncipe. Sin ir más lejos, hace un mes se le vio por allí.

Letizia a Cabo Verde

Por su lado, la reina Letizia, que durante el fin de semana no se ha movido de Madrid, está supuestamente ultimando su próximo gran viaje institucional. Y es que por lo que ha trascendido la experiodista tiene previsto viajar, en los próximos días, a Cabo Verde, para participar activamente e ‘in situ’ en los importantes trabajos de ayuda social que la Agencia Española de Cooperación Internacional lleva a cabo en el desfavorecido país del continente africano.

“El hecho de que sea la Reina quien vaya para allá es una muestra de la apuesta por el desarrollo que hace España a través de su política exterior, y del alto nivel que se le quiere dar”, ha explicado recientemente María Santillán O’Shea, investigadora del Real Instituto Elcano, durante sus declaraciones para Audiencia Abierta, de La Primera de Televisión Española.