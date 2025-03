La soltera de 'First Dates' que ha indignado a muchos zaragozanos: “Yo no puedo con ellos"

A veces es difícil, pero lo ideal sería no poner ‘las piedras’ de nuestras mochilas sobre nuevas personas que conozcamos en la vida. Graso error que una de las solteras de ‘First Dates’ cometió a la vista de miles de españoles nada más supo de la procedencia geográfica de su cita, del que no quiso saber absolutamente nada más tras la cena.

Fernando, zaragozano de 58 años y auxiliar de geriatría, ha llegado al mítico programa de Cuatro buscando lo mismo que todos los que allí van, su amor para siempre. Durante sus intervenciones, el aragonés ha compartido con todos los espectadores un traumático hecho de su pasado en el que su pareja murió por cáncer y del que, por fin, ya ha conseguido remontar. "Yo soy muy exigente. No quiero más que yo, pero tampoco menos", ha confesado el soltero nada más llegar al mediático restaurante y coincidir con su pretendienta.

"Ya estuve con uno y no acabamos bien"

Paula, por su lado, se definió en el programa como una persona que vive con muchísima intensidad los pequeños momentos de la vida, expresándolo con total naturalidad. "Me parece una tía fenomenal", ha dicho Fernando frente a cámara. Por su parte, la catalana no se lo ha pensado dos veces para decir que, por ser de Zaragoza, poco había que hacer. "Cuando he sabido que era maño he pensado, esto va a ir muy mal. Ya estuve con uno y no acabamos bien. Yo no puedo con ellos"

Una poco fundada reacción, para la mayoría de los mortales. Pero no queda ahí la cosa, porque a parte de la procedencia geográfica de Fernando, la gironesa también ha confesado que lo ve "muy mayor” y que "físicamente, lo he visto muy mayor" -Fernando tiene 10 años más que ella-. Siendo este uno de los peores finales de la larga trayectoria del ‘date show’ de Mediaset, los dos solteros comenzaron con su cena abocada al fracaso.

La velada ha sido correcta y educada por lo menos, que se mantuvo en idéntico tono en el reservado con varias cuestiones picantes que han reforzado la decisión final de la cita. ¿Con giro de 180 grados? Pues no. Como era de prever, Paula no le ha dado la oportunidad de tener un segundo encuentro fuera de la tele.

Primero ha hablado Fernando. El soltero ha argumentado las razones por las que sí hubiera estado conforme con una siguiente cita con ella. "A mí me encantaría, la veo una chica 10, me ha parecido una mujer muy maja". Por su lado, Paula añadió al ‘problema’ de Zaragoza que el de la Comunidad Autónoma de Aragón le pareció serio y sin 'chispa' desde el primer minuto. "No soy serio para nada, pero en la primera cita no voy a dar brincos", ha respondido el maño. Y, como ocurre siempre en los desenlaces de este programa de citas, se despidieron y cada uno se fue por su respectivo lado.