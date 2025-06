El mejor cachopo de España se come en el pueblo de Paula Echevarría, en Asturias

El cachopo se ha convertido en uno de los platos más conocidos de Asturias o el que más, es un manjar que cada vez se elabora en más restaurantes, bares y casas de comida, y tal es su fama que ha traspasado fronteras.

Pero Asturias es su lugar de origen y el que está considerado el mejor cachopo de España no se podría comer en otro sitio que no fuese en Asturias. ¿Aún no sabes dónde lo sirven?

Te vamos a dar un pista, es un precioso pueblo marinero que se ha hecho muy famoso por ser la tierra de Paula Echevarría. Si quiere probar el que está considerado el mejor cachopo de España tienen que ir a Candás, concretamente a Casa Repinaldo, un clásico de la gastronomía asturiana que es famoso por la calidad de sus platos y que ahora se ha coronado como el establecimiento ganador del Vlll Concurso Nacional En busca del Mejor Cachopo elaborado con Ternera Asturiana IGP.

La historia del cachopo es como la de muchos platos humildes: nació para alimentar con lo que había, como una receta de aprovechamiento. En las cocinas de las casas asturianas, las abuelas juntaban dos filetes de ternera, los rellenaban con jamón y queso, los empanaban y los freían en manteca. No había pretensiones, solo hambre y creatividad. Parece ser que las que empezaron a cocinarlo lo guisaban luego, en un salsa sencilla con cebolla y guisantes. En algunos restaurantes asturianos todavía sirven el cachopo guisado.

Todos los ingredientes son asturianos

Un buen cachopo debe de tener una buena carne, con los filetes finos, un relleno sabroso y de buena calidad, y un empanado fino, que no le reste sabor al contenido. Y en esa ejecución perfecta está Casa Repinaldo, con su cachopo "PHC", que significa Patrimonio Culinario de la Humanidad. Un cachopo clásico, sin estridencias ni inventos, pero con una calidad de diez que se nota en el plato. Carne de ternera asturiana, con un relleno a base de jamón de la alta sierra de Tineo, queso de Oscos (en lochas y en crema) y un toque de nuez para que sea un plato mas crujiente. Se acompaña de patas y pimientos.

Es un restaurante que siempre ha sido un clásico para comer los grandes platos de la gastronomía asturiana: pote, fabada y ahora hay que sumar el cachopo, el mejor de España y que tienes que probar porque es una delicia.