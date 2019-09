Cantón también destaca lo inusual del brote que nos ocupa, ya que «lo normal es la localización del origen –que en muchos casos no se encuentra y en otros llega meses más tarde–, porque uno cuenta con que en su hospital haya una media de casos X y si observa que en un periodo corto de tiempo se contabilizan más, saltan rápidamente las alertas en Epidemiología». Este es el trabajo que corresponde a los epidemiólogos: “Cuando nos llega un paciente con sospecha de sepsis, por las características de fiebre, malestar, problemas estomacales... se le manda un cultivo desde Urgencias y entre 24 y 48 horas se tienen los resultados”, apunta el ex presidente de la Seimc. “Este y otros brotes recientes ponen de manifiesto la necesidad de mejorar la vigilancia de la cadena de producción alimentaria, incrementando la frecuencia de los controles”, apunta Juan González del Castillo responsable de enfermedades infecciosas de Semes (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias).

Aquí, Rafael Cantón Moreno, miembro de Seimc (Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica) y jefe de Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid), cuenta que “los nuevos hábitos de consumo ayudan a la propagación de la bacteria: por ejemplo, ese salmón ahumado durante más tiempo de lo debido en la nevera predispone al crecimiento de la listeria y eso es un riesgo importante”. Por ello, Quereda Torres no duda en afirmar que «el concepto que parte de la sociedad actual tiene del término “natural” es confuso. Si por esto se entienden alimentos no cocinados, no pasteurizados o no sometidos a tratamientos de higienización, claramente esos productos mal entendidos como tal suponen un riesgo mayor desde el punto de vista sanitario».

Controlar los brotes, es decir, conocer el origen, identificarlo y tener todos los datos de cómo y cuándo se ha extendido uno no resulta fácil, pero para esto “Spain is different”, como manifiestan los expertos consultados por A TU SALUD, algunos de ellos de fuera de las fronteras de nuestro país.

Compuestos naturales para repelerla

Un antibiótico de origen español para elevar la efectividad del tratamiento

La infección por listeria precisa de la administración de una combinado de antibióticos. “Se elimina bien, pero necesita de altas dosis durante un par de semanas”, explica Vázquez-Boland. Esto se debe al carácter especial de la bacteria, que precisa un “ataque” que penetre en la célula infectada, donde ésta se aloja. Pero hace un año, el equipo de investigación del doctor Vázquez-Boland descubrió que la fosfomicina –un compuesto “famoso” por su empleo en las infecciones urinarias–, podía unirse al dúo formado por la gentamicina y ampicilina. “Lo cierto es que a priori, la literatura recoge que la fosfomicina –en la forma sal sódica endovenosa– es resistente. Sin embargo, hemos comprobado que sólo ocurre en las pruebas de laboratorio in vitro. Porque cuando se hacen in vivo, en organismos y no en cultivos, su respuesta es positiva. Esto se debe a que hemos descubierto que la molécula aprovecha la puerta de entrada de la célula infectada cuando ésta la abre para exponer su virulencia”, detalla Vázquez-Boland. Así, este brote en España se podría convertir en una oportunidad “de oro” para poder asentar este abordaje, “ya que no es fácil comprobarlo en personas, dada la dificultad de que no es una infección rutinaria”, alega el investigador español asentado en Edimburgo. En nuestro país la molécula, la fosfomicina sal sódica endovenosa, está aprobada por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), pero por su forma de administración requiere de un “expertise” clínico determinado y que sea realizado en un hospital bajo control médico.