En 1984, salía a correr temprano al parque de Manuel Becerra. Algunos vecinos me observaban detrás de las cortinas desde sus casas, al estilo del personaje de José Mota "la vieja del visillo", reaccionaban como si hubieran visto aterrizar a un astronauta. Sus miradas me incomodaron de tal manera que tuve que buscar alterativas para entrenar antes de ir al trabajo. La primera solución que encontré fue el estudio de Giorgio Aresu en Paseo de la Castellana, no era realmente un gimnasio pero sus clases eran preciosas y al menos me ayudaba a mover un poco el cuerpo, el siguiente paso fue matricularme en un gimnasio cerca de O'Donnell, en donde solo entrenaban cachas, con máquinas tan antiguas como la que tienen como pieza de museo en la sede de Technogym en Cesena, Italia. Después vino la apertura de Palestra, era moderno y ofrecían diferentes entrenamiento, me fui al Abasota, me quedaba un poco lejos y no duré mucho, cambié al Principe Sports, era cómodo pues estaba debajo de mi oficina de aquel entonces al final de Serrano, mas adelante abrió Reebok Sports Club en Serrano y allá que fui. Desde allí descubrí que hacer deporte en máquinas inteligentes, sensibles y agradables, el entrenar se convierte en mas que un placer. Es un beneficio añadido.

Acabo de visitar la sede central de Technogym. Su historia es apasionante, parecida a la de Steve Jobs. Los hermanos Alessandri Nerio y Pierluigi, crearon la primera máquina en el garaje de su casa cuando tenían 22 años. En 1983, Alessandro crea la empresa uniendo su amor por la tecnología unida al deporte, de allí su nombre TECHNOGYM, e inventa su primera máquina. Al año siguiente, lanza la primera línea de entrenamiento de fuerza y en el '86, crea la máquina UNICA, esa que nos encontramos en los gimnasios de hoteles muchas veces que en un solo aparato, se puede hacer de todo tipo de movimientos.

Al final de los años '80, se le ocurre lanzar una oferta a los corredores de Fórmula 1 y ademas, consigue ser el proveedor de los equipos de futbol, en la Fórmula 1 entrena a Ayrton Senna y a Schumacher y en el fútbol a los jugadores del equipo de Milan. De alli salta a los Mundiales de 1990.

A partir de 1993 inventa el concepto Wellness y alli viene la revolución, en diferentes países en donde no se solía hacer deporte, arranca la fiebre por los gimnasios y por mover el cuerpo.

El director médico y científico de Technogym, Silvano Zanuso, nos explicó durante la visita cómo van construyendo cada una de las máquinas, y cómo él mismo dice -"una máquina no puede servir solo a una persona asiática que mida 1.50 sino que la misma máquina debe de valer a personas de 2.10 metros de altura"-(ver el video) cuenta que "utilizando la tecnología para valorar el cuerpo humano, se puede saber el consumo de calorías". Según Zanuso, las máquinas deben de ser eficaces, seguras y ergonómicas.

Lo último de lo último, es entrenar en el BIOCIRCUIT. Es un conjunto de máquinas que el entrenador programa a cada persona según sus capacidades pero no es necesario que el personal trainer se quede con nosotros durante el entrenamiento, las programa, las graba y con la App MyWellness se entrena solo la hora que uno prefiera. Se arranca con la Start moving, que potencia tu energía y mejora tu estado de ánimo aumentando la fuerza muscular y mejorando la postura.- Lose weight, aumenta tu actividad metabólica y estiliza tu figura quemando más calorías y aumentando la fuerza muscular.- Tone your body, consigue un aspecto magnífico y siéntete bien al mejorar el equilibrio muscular y la armonía, tonificando los músculos posturales y aumentando la movilidad articular.- Stay young mejora tu calidad de vida con un programa de entrenamiento de fuerza seguro, que es beneficioso para la energía corporal, el sistema esquelético y tu estado de ánimo.- Boost performance, mejora el rendimiento atlético, aumenta la potencia muscular y despierta tu espíritu competitivo con un entrenamiento de alta intensidad.

El Dr. Zanuso decía que la tecnología nos ha convertido en sedentarios, pero también la tecnología puede ser parte de la solución, puede ayudar a resolverlo. Su recomendación es disfrutar de las buenas máquinas a lo que le llama "Look & Feel", el diseño de cada una, las pantallas táctiles y la posibilidad de ir jugando con los iconos con los que a ritmo de clic, se puede hacer una carrera, un caminata e infinidad de ejercicios.

En el grupo que fuimos a realizar esta visita había de todo tipo de personas, las mas deportistas y las menos, sin embargo, moviéndonos en diferentes maquinas a cada uno, conseguimos hacer una mañana de entrenamiento extraordinaria.

El que no se mueve es porque no quiere, cada dia nos lo hacen mas fácil