Convertir la donación de sangre en un hábito

Los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social corresponden al año 2017, según los cuales, el número total de donaciones de sangre registradas en España fue de 1.168.930, cifra inferior a la del año anterior (2016), que ascendía a casi 1,7 millones. El número de donantes activos entre la población general fue de 25 por cada 1.000 habitantes. Esta cifra indica la existencia de una base de donantes suficiente para garantizar el suministro de sangre. De estos, el 19% donaron sangre por primera vez. En cuanto a la media europea de donantes, esta se sigue situando en 22 por 1.000 habitantes y un 25% de donantes nuevos.

“Sin embargo, España continúa siendo un país deficitario en hemoderivados, que son productos que se obtienen del plasma. En este sentido, uno de los retos a los que se sigue enfrentando el sistema sanitario español es alcanzar la autosuficiencia en productos plasmáticos”, explica José María García Gala, director técnico de la Fundación CAT y jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). “Para combatir esta situación, algunas comunidades autónomas están implementando campañas de concienciación para animar a la donación de plasma”.

Las condiciones básicas para ser donante de sangre no han variado: persona mayor de edad que no supere los 65 años (aunque los donantes habituales pueden hacerlo hasta los 70), buen estado de salud, pesar más de 50 Kg y ausencia de enfermedades contagiosas. Además, es importante recordar que no se acuda a donar en ayunas, dejar pasar dos meses desde la última donación y tener en cuenta que los hombres pueden donar hasta cuatro veces en el mismo año y las mujeres tres.