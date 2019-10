Consejos de MetLife para la depresión estacional: adiós calor, hola frio

El segundo cambio de hora está a punto de llegar. Dejamos atrás un bonito recuerdo del cálido verano para adentrarnos en el invierno, el frio, la lluvia y la falta de luz.

Son muchas las personas que dicen no llevar muy bien este cambio de hora. Que a las cinco y media sea de noche y la temperatura no acompañe, crea más estragos de los que pensamos. La depresión estacional es un síntoma real. El mal humor, la melancolía o la pérdida de interés son los síntomas más típicos de lo que se conoce como el trastorno afectivo estacional (TAE).

Para hacer frente al TAE, MetLife ofrece una serie de consejos con los cuales levantar el ánimo y así, celebrar la vida.

· Vitamina D y Omega-3. Cuando hagas la compra, escoge alimentos ricos en estos dos nutrientes. Está demostrado que ambos están involucrados en la síntesis de la serotonina (controla las emociones y el estado de ánimo) por lo que añadirlos a tu dieta será una buena opción para estar de mejor humor.

· Practica ejercicio. Salir a correr o dar un paseo por la mañana hará que liberes endorfinas por lo que empezarás el día con más entusiasmo y no se te hará tan cuesta arriba.

· Sigue una rutina de sueño. Descansar lo suficiente y llevar unos ritmos de sueño constantes mejorarán nuestro bienestar y al estar descansados, inconscientemente veremos todo más positivo.

· Sal con tus amigos. A pesar de que en invierno (dependiendo del horario de cada uno) al salir de trabajar suele ser ya de noche, que no decaiga tu ritmo de vida. En verano se está muy a gusto en las terrazas, pero en invierno al calor de las estufas también, y si no, siempre está la opción de hacer planes de interior. Visitar un museo, disfrutar de una obra de teatro o ir al cine. Planes que en verano no son tan apetecibles, son perfectos para esta temporada. Lo importante es despejar la mente y continuar con tu vida.

· Aprende a valorar tu hogar. Quedarse en casa no tiene por qué ser una mala opción. Aprovechar el tiempo con tu familia y pasar una tarde de sábado jugando con ellos es un plan estupendo. Además, seguro que te lo agradecerán. O ¿por qué no organizar una cena con tus amigos? Y ¿una tarde de palomitas, manta y peli? Son planes sencillos que te harán disfrutar y desconectar.

No lo dudes, toma nota de todo lo anterior y ponlo en práctica. Aprende a disfrutar de las pequeñas cosas y hazle frente al mal tiempo. Verás como el invierno puede ser increíble.