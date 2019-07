Proseguimos con la exposición de los datos del primer Registro Nacional de la Enfermedad de La Peyronie (curvatura del pene) que he presentado en el Congreso Nacional de Urología de Bilbao. La edad media de los pacientes que atendemos en consulta es de 57 años.

La cirugía se ofrece cuando los tratamientos médicos han fracasado o el grado de curvatura del pene imposibilita tener relaciones sexuales. El porcentaje de pacientes que son sometidos a cirugía oscila alrededor del 15%.

Muchos enfermos tienen curvaturas de pene que son funcionales, es decir, que les permite la penetración por lo que en numerosas ocasiones no se toma ninguna decisión terapéutica excepto cuando el paciente lo solicita por la repercusión psicológica que tiene. Los pacientes tardan en acudir a consulta porque al comienzo del proceso no le dan importancia o creen que es una situación pasajera; el tiempo medio en consultar con un especialista es de 12 meses. Casi la mitad de los pacientes empieza con fase dolorosa. En muchos casos, los enfermos no encuentran a un especialista dedicado a esta enfermedad lo que hace que se retrase aún más los posibles tratamientos en la fase aguda de la enfermedad.

Otro aspecto a tener en cuenta es el grado de erección puesto que esta enfermedad tiene repercusión en la capacidad eréctil del pene. En algunos casos, esta situación condiciona de manera importante el tratamiento.

A la exploración física del pene, en casi el 90% de los pacientes se palpa una placa o dureza en el pene. Esta placa se suele situar en la mitad de los casos en el tercio medio del pene en su cara dorsal (la parte superior del pene). Es muy importante medir la longitud del pene tanto en flacidez como en erección. La mayoría de los pacientes estudiados tiene una longitud de pene en erección de alrededor de 134 mm.

Consúlteme en dr.peinado@gmail.com