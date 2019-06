La farmacéutica Pfizer ha explicado hoy, en relación a la noticia publicada hoy en ‘Washington Post’ sobre que la compañía ocultó que uno de sus fármacos podía prevenir el Alzhéimer, que no continuó con los ensayos por razones científicas y no por "incentivos financieros".

“Nuestra decisión de no publicar un análisis estadístico de los datos de reclamaciones de compañías aseguradoras, y nuestra decisión de no realizar un ensayo clínico más amplio sobre la enfermedad de Alzheimer basado en dicho análisis estadístico se fundamentó, ante todo, en razones científicas y no sobre la idea de incentivos financieros como la noticia parece querer implicar”, explican desde Pfizer a LA RAZÓN.

El diario norteamericano señaló este miércoles que la farmacéutica tendría pruebas claras de que uno de sus fármacos puede prevenir el Alzhéimer en un 64% de los casos. Concretamente Enbrel, un antiinflamatorio para la artritis reumatoide que podría llegar a reducir las probabilidades de sufrir esta enfermedad tan extendida a nivel mundial.

Asimismo, ‘Washington Post’ explica que este hallazgo se produjo en el año 2015 y, posteriormente, la compañía optó por no seguir investigando y no hacer público los datos debido a que el ensayo clínico costaría unos 80 millones de dólares en miles de pacientes.

A pesar de que el periódico estadounidense afirma que la farmacéutica sabía en todo momento de estos efectos desde hace cuatro años, ya existía un estudio de 2008 en el ‘Journal of Neuroinflammation’ que adelanta esta posible propiedad antialzhéimer del etanercept, el principio activo de Enbrel. Esta investigación demostró en un sólo paciente que una inyección del medicamento mejoraba el curso de la enfermedad y sus autores afirmaban que el hallazgo merecía ser estudiada más en profundidad.

Cada año se diagnostican 100.000 nuevos casos y se espera que esa cifra se triplique en 2050, según la Fundación Alzheimer España.