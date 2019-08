Caso Neymar y lecciones para la empresa

Por Joaquín Danvila

De entre los casos más interesantes del verano, en materia futbolística y en materia empresarial, tenemos el ‘Caso Neymar’, a menudo portada de diarios deportivos, prensa generalista e incluso económica.

En el ‘Caso Neymar’ confluyen las principales funciones que se realizan dentro de una Empresa: se trata de una operación financiera de gran envergadura, realizada en mercados internacionales, donde se está trabajando la gestión del talento, con fuerte impacto en la motivación de equipos, los planes de carrera, los sistemas retributivos... y donde cobran especial relevancia las técnicas de negociación... y por supuesto, los impactos en Negocio, Resultados y Marketing.

Estos días, el profesor, doctor y excelente profesional Isidro Sánchez-Crespo nos hablaba de la evolución del valor de mercado de Neymar, profesional del fútbol que fue hace dos años a París a jugar con el PSG, gracias a la operación de traspaso más cara de la historia.

Los mejores expertos en producto y precio, como el profesor José Luis Ramírez, seguro que afirmarían que el precio de un producto es aquella cantidad que alguien está dispuesto a pagar... pero ¿estamos hablando de productos? ¿de negocio? ¿de finanzas? ¿simplemente de un juego y de personas? ¿de profesionales o de jugadores que defienden a sus equipos?

Al igual que en el entorno laboral empresarial, las salidas de una Empresa nunca son fáciles, de hecho, esa dificultad es la que logra que muchos permanezcan en sus Compañías por evitar la situación.

Aquí no podía ser diferente, algunos recriminan a Neymar que un excompañero no puede marcharse al eterno rival. En París, en su actual empresa, no le perdonan sus comentarios sobre su intención de irse a otro club, incluso los hay, periodistas, aficionados y gestores, que le piden claridad sobre sus preferencias entre uno u otro destino, incluso exigiéndole algún que otro desplante público hacia el adversario.

Si Neymar es inteligente, que parece que lo es más que los que le recriminan, no lo hará, porque la vida es larga y porque no le aporta nada, mucho menos cuando estás moviéndote en un sector donde los implicados son los de mayor potencial a nivel mundial.

No es seguro que vayamos exactamente hacia el modelo norteamericano, pero para los que siguen escandalizándose por el baile de jugadores, para los que continúan exigiendo, sobre todo a jugadores extranjeros, amor a colores de algún equipo, quizás convenga echar un vistazo a profesionales cargados de valores como nuestro querido y siempre entregado a sus equipos Pau Gasol que, sin haber relajado su entrega con ninguno de sus clubes, ha formado parte ya de 6 equipos diferentes en su andadura en la NBA desde que salió de su también querido Barcelona.

Queremos profesionalidad por parte de los jugadores. Sus edades y sus salarios a tan temprana edad no suelen ayudarles a ser maduros, responsables, sensatos, organizados y planificados, no lo tienen fácil, pero el fútbol se está profesionalizando en todos los sentidos y es posible que el ‘Caso Neymar’ dé lecciones a más de uno, jugadores, aficionados, clubes y directivos, de este o de cualquier otro sector.