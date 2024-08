Este es uno de los grandes tesoros ocultos de Cantabria, no indicado para quienes sufren de vértigo

Es bien sabido por todos que la región cántabra es una de las más bellas que conforman el conjunto de España. En ese sentido, no hay sorpresas. Lo que quizás no conocías es que entre todos los paisajes, playas y hermosos lugares que ofrece dicha tierra, se encuentra esta joya, no tan popular, la cual, sin duda, merece la pena visitar. Un sitio excepcional para poder admirar la naturaleza y la bellezaque caracterizan esta zona.

Vistas espectaculares rodeados de naturaleza

Nos hallamos ante el mirador del Gándara. Se trata de una plataforma que se alza sobre el valle del río que recibe el mismo nombre, la cual proporciona unas vistas impresionantes de las cascadas y los bosques circundantes. Se halla en el pueblo de La Gándara, en el interior del Parque Natural de los Collados del Asón, siendo parte de la ruta Balcones del Alto Asón.

Mirador del Gándara Tour Cantabria

Vistas desde el mirador Tour Cantabria

Cascadas del río Gándara Senditur

Mirador del Gándara Albergue La Incera

Cómo acceder a este enclave

A la hora de llegar a este punto de la región, se puede estacionar en el Centro de Interpretación de los Collados del Asón, lugar donde, además, se proporciona información ya no solo acerca de la comarca, sino también sobre sus recursos naturales.

Una vez allí, se puede tener acceso al mirador por un sendero de aproximadamente 100 metros que cruza un robledal. Igualmente, este punto cuenta con dos niveles, uno inferior y otro superior, que ofrecen una mejor perspectiva del paisaje. El nivel superior incluye una pasarela metálica que se extiende hacia el vacío, creando la sensación de estar suspendido en el aire. De manera que, si sufres de vértigo, ahí queda esta advertencia.

Mirador del Gándara Tour Cantabria

Lugares naturales cercanos que puedes explorar

Con una panorámica espectacular, este mirador nos permite contemplar el nacimiento del río Gándara, que emerge de unos sumideros en la roca caliza y desciende por una pared rocosa, dando lugar a diversas cascadas. Cabe decir que este es uno de los dos ríos principales que nacen en el Parque Natural, además del río Asón, con el que se une más adelante en Ramales. El Gándara atraviesa el valle de Soba, compuesto por numerosos pueblos repletos de encanto, cultura y también de tradición.

Nacimiento del río Gándara Wikimedia

Un hermoso entorno natural Senditur

Pero este no es el único lugar natural que puedes explorar, hay más, como por ejemplo, el nacimiento del ya citado río Asón, una de las maravillas naturales que se hallan en el Parque Natural. Este río emerge de una gran cavidad y se precipita en una cascada de alrededor de 50 metros de altura. Si quieres disfrutar de una buena vista, lo mejor es visitar el mirador del Asón, un punto panorámico ubicado en la carretera CA-265, próximo al pueblo de Arredondo. Desde allí, se puede contemplar el valle del río Asón, así como las montañas que lo envuelven.

Más visitas por la zona que no deberías perderte

Como todo no iba a ser miradores, también hay otras atracciones en los alrededores, entre las que destaca, por ejemplo, la cueva de Covalanas, que ha sido reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta gruta alberga pinturas rupestres de animales y símbolos que datan de hace aproximadamente 20.000 años.

Cueva de Covalanas Cuevas culturales de Cantabria

Cueva de Covalanas Turismo de Cantabria

Desde el punto de vista arquitectónico, una visita que no deberías pasar por alto es la de la iglesia de Santa María de Soba, un templo románico del siglo XII situado en el pueblo de Regules. Esta iglesia presenta una única nave con un ábside semicircular y una torre cuadrada. Su portada es notable por sus arquivoltas adornadas con motivos geométricos y vegetales.