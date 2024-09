Pedro Sánchez confirma a Cantabria que España mantendrá la protección del lobo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), ha comunicado este viernes a la presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), que "no se va a mover" de criterio respecto al lobo, y que España mantendrá el estatus de protección de esta especie, que fue incluido hace tres años en el LESPRE, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Así se lo ha transmitido Sánchez a la presidenta regional durante una reunión de casi una hora y media en el Palacio de La Moncloa, en el marco de la ronda de encuentros bilaterales con presidentes autonómicos. En esta reunión, la presidenta cántabra presentó las demandas de su comunidad al Estado en áreas como infraestructuras, industria y el sector primario. En relación a este último, Buruaga mencionó que la nueva PAC (Política Agraria Común) y, especialmente, la "hiperprotección" del lobo han tenido un impacto devastador en la ganadería, que ha pasado de contribuir con el 4,3% de la riqueza regional a solo el 1,1% del PIB en dos décadas.

Al finalizar la entrevista, Buruaga salió sin "ningún compromiso concreto" ni "avances significativos" en las solicitudes realizadas, ni tampoco en el asunto del lobo, que se discutió después de que la Unión Europea anunciara el jueves que solicitará unareducción del estatus de protección internacional de esta especie, tras la aprobación por parte de los Estados miembros de la propuesta de la Comisión para suavizar las normas de gestión según el Convenio de Berna. Una rebaja que fue aplaudida por el Gobierno cántabro y ganaderos.

La solicitud recibió el apoyo de la mayoría de los países europeos, con Irlanda y España votando en contra. Con todo ello, Buruaga ha expresado su preocupación por el hecho de que el Gobierno de Sánchez "cada vez se queda más solo" en este tema. A su parecer, el presidente "no tiene excusas" y no puede "parapetarse" detrás de la Unión. Igualmente, lamentó que, tras explicarle la situación del sector ganadero en Cantabria, donde los ataques han aumentado un 63,7% en cuatro años y "el lobo mata siete animales cada día", el presidente solo se limitara a escuchar. En palabras de Buruaga, "me ha escuchado, pero lamentablemente me ha dicho que no se va a mover, que mantiene su criterio, que mantiene y va a mantener esta posición respecto al estatus o nivel de protección del lobo".