Las viviendas cántabras, las que están en mayor riesgo de inundación del país

Las viviendas de Cantabria que están asentadas en la zona de costa son las que más riesgo tienen de inundación de toda España. Un total de 34.349 de casas cántabras, el 9 por ciento del total de toda la región, están situadas en zonas inundables.

Entre las localidades con más riesgo de inundarse están Colindres, Val de San Vicente, Laredo y Santoña.

Son lo datos que se recogen en el mapa de riegos del parque de viviendas de España del año 2024, un análisis que elabora ST Analytics, que es una compañía que está integrada dentro del Grupo Sociedad de Tasación, compañía centrada en asesorar y analizar las oportunidades y situaciones de los mercados inmobiliarios.

Según el último informe emitido, correspondiente con los datos de este año, el 1,3 por ciento de las viviendas de España están construidas en zonas con riesgo de inundación. En cifras, este porcentaje supone un total 331.169 viviendas, sobre un total nacional de 25,8 millones.

No todos los riesgos son iguales y están escalados, la escala ha sido desarrollada a partir de las estadísticas de Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), que hace una división de las zonas inundables en tres tramos o categorías: zona inundable con probabilidad media u ocasional (cuyo tiempo de retorno sería de cien años); zona inundable con probabilidad baja o excepcional (con tiempo de retorno de 500 años), y zona no inundable ( en la que no hay posibilidad de que el terreno sufra una inundación costera).

En esta clasificación de inundación por riesgo costero, Cantabria se posiciona en el número 1 de la lista, por delante de Las Palmas, con un 6 por ciento de las viviendas en riesgo medio; o lo que es lo mismo, 30.774 casas de un total de 517.275. En Las Palmas los municipios que registran tasas más altas de riesgo de inundación son Haría, Agüimes, Tinajo y Las Palmas de Gran Canaria.

El informe recoge que en España hay casi 2,3 millones de viviendas que son susceptibles de inundarse por riesgo fluvial; 5 millones que están catalogadas como dentro de riesgo sísmico y más de 330.000 bajo la influencia de riesgo costero.