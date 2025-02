El alcalde de Toledo denuncia la inacción y autocomplacencia de la Delegación del Gobierno ante el aumento de delitos en la ciudad

pedirá una respuesta urgente a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y al El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez , ha informado este lunes en rueda de prensa que el Partido Popular toledanoa la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y al Ministerio del Interior ante la alarmante subida de la criminalidad en la capital regional.

"Los delitos ha subido de manera preocupante, aumentaron un 15 por ciento en el último trimestre de 2024", ha lamentado Velázquez.

"Son los peores que ha sufrido nunca Toledo, los delitos no son graves en cuanto a homicidios, la mayoría son robos con violencia", ha incidido el alcalde toledano a la vez que ha añadido que este aumento de la criminalidad se debe en parte a la cercanía de Toledo con , los delitos no son graves en cuanto a homicidios,, ha incidido el alcalde toledano a la vez que ha añadido que este aumento de la criminalidad se debe en parte a la cercanía de Toledo con Madrid

Velázquez critica la dejadez de Tolón

"está más preocupada de su nuevo despacho". Velázquez ha denunciado la "autocomplacencia y satisfacción" de la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón ante estos datos, que parece

En esta línea, ha destacado que la Policía Local no tiene competencias ante este tipo de robos. Aun así, ha expresado que el Ayuntamiento de Toledo está dispuesto a colaborar para frenar esta criminalidad, poniendo en valor la presencia de la patrulla canina en la capital regional.

Una sola manifestación del 8M en Toledo

"fundamentalmente buscando la unidad". Por otro lado, el máximo representante del consistorio toledano ha afirmado que tras reunirse durante "cinco horas" con el Consejo Local de la Mujer, el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer , se celebrará solo una manifestación

"No se realizará otra manifestación para que no haya dos, como pasó el año pasado. Pero estamos observando que si se hace manifestación parece que no gusta y si no se hace manifestación parece que tampoco gusta", ha confesado Velázquez.

El alcalde ha detallado que este año la Semana de la Mujer desarrollará "más de 50 actividades" a la vez que ha criticado que "otros y otras" quieran buscar "enfrentamiento y confrontación" en esta fecha cuando el Gobierno municipal "trabaja de verdad por conseguir la igualdad".

Ampliación de la alegaciones por el paso del AVE en Toledo

hasta el 18 de marzo. En cuanto al polémico proyecto de la estación en Toledo del AVE Madrid-Lisboa , Velázquez ha señalado que se amplía el periodo de alegaciones

Sobre la posibilidad de que Talavera de la Reina y Torrijos presenten sus propias estaciones, Velázquez ha considerado que "lo que debemos hacer cada uno de los municipios es presentar las alegaciones, que son los deseos que tenemos".

en relación con las dos ubicaciones que desde el Gobierno central han marcado", ha apuntado Velázquez. Las alegaciones de Toledo serán "un fiel reflejo de lo que opina la ciudadanía de Toledoque desde el Gobierno central han marcado", ha apuntado Velázquez.

"Entiendo que por ahí también deben ir los tiros, tanto en Torrijos como en Talavera", ha zanjado el alcalde.