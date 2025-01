La Asociación de Usuarios de Tren en defensa de la estación de AVE en Santa Bárbara: llevan 1.700 firmas recogidas

Un total de 1.700 firmas son las que la Asociación de Usuarios de Tren y la Plataforma en Defensa de la Estación de Toledo llevan recogidas este miércoles, a través de la plataforma Change.org para apoyar la estación de alta velocidad de Santa Bárbara, y defiende la alternativa de 'Toledo Central' que plantea el Ministerio de Transportes para la son las que la Asociación de Usuarios de Tren y la Plataforma en Defensa de la Estación de Toledo llevan recogidas este miércoles, a través de la plataforma Change.org para a, y defiende laque plantea el Ministerio de Transportes para la línea Madrid-Lisboa , frente a la denominada 'Toledo Exterior'.

De las dos opciones que se plantean, la primera de ellas pivota sobre una estación central en la ubicación actual. Por su parte, la segunda contempla la construcción de una estación central para la alta velocidad en el polígono industrial de Santa María de Benquerencia, además de mantener los servicios Avant en Santa Bárbara.

La asociación ha recogido hasta primera hora de este miércoles un total de 1.689 firmas a través de la plataforma Change.org, y ha alertado en nota de prensa de que la opción de una nueva estación central en el polígono supone un riesgo de cierre para la actual estación.

En este sentido, la asociación ha hecho referencia al estudio de impacto ambiental, el cual apunta la posibilidad de que "en un futuro se decidiese prescindir del actual trazado de penetración en Toledo y de la estación urbana".

De igual modo, ha añadido que la alternativa de ‘Toledo Central’ supone un viaducto de 479 metros, mientras que la de una segunda estación en el Polígono implicará la construcción de un viaducto de 2,3 kilómetros.

Invertir el dinero "necesario"

Al margen de esta iniciativa, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha vuelto a reclamar una segunda estación de AVE en Toledo, rechazando así la idea de construir un apeadero en el barrio de Santa María de Benquerencia.

Es por ello por lo que ha pedido al Ministerio de Transportes "no jugar a chica", -en referencia al juego del mus- e invertir el dinero necesario en construir una estación en el barrio del polígono y no un apeadero ya que otras veces "las cuestiones monetarias" no han sido un obstáculo.

Estas han sido parte de las declaraciones que ha trasladado la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, cuando ha sido preguntada por la primera reunión técnica sobre el proyecto de la línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura a su paso por Toledo que se celebrará este miércoles entre el Ministerio, la Junta de Comunidades y el Ayuntamiento.

En esta línea, Padilla ha señalado que no cree que, una vez que el Ministerio ha reconocido que tiene que haber una parada en el polígono, "juegue a chica" por una cuestión de dinero, porque "otras veces" para el Gobierno de España no han sido "un obstáculo" para él "las cuestiones monetarias".

"Cuando hay que poner dinero se pone; así que nosotros creemos que lo mejor para la ciudad de Toledo es una segunda estación. No un apeadero", ha abundado la portavoz del Gobierno regional.

No obstante, la portavoz del Gobierno castellano-manchego ha celebrado que esta vez sí hayan hecho la convocatoria "de manera correcta" y se haya tenido en cuenta a la Administración regional para dialogar o tomar decisiones sobre una infraestructura del estado que transcurre por la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y que llegará a una ciudad, como es Toledo, que es patrimonio mundial de la humanidad.