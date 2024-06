Así fue la "desastrosa" inauguración de la estatua de Andrés Iniesta en Albacete: ¿Se parece?

El mundialmente conocido futbolista natural de Fuentealbilla (Albacete), Andrés Iniesta, sea posiblemente una de las figuras más relevantes del deporte español por la brillante carrera deportiva en el F.C Barcelona y sobre todo por ese histórico gol en la final del mundial de fútbol del año 2010 que coronaba a la Selección Española como el mejor equipo del planeta.

En este sentido, la compañía de seguros, Soliss junto al Ayuntamiento de Albacete inauguraron ayer una estatua en homenaje al legado deportivo de Andrés Iniesta y que se ha instalado junto al Estadio Carlos Belmonte del equipo de fútbol de la ciudad, el Albacete Balompié.

En un primer momento, el mismo Andrés Iniesta tenia previsto asistir al acto pero al parecer el equipo donde compite actualmente, el Emirates Club, no le ha dado permiso para viajar hasta Castilla-La Mancha. Un imprevisto que restó protagonismo a esta inauguración para muchos fue "desastrosa" principalmente por este motivo.

Andrés Iniesta envió un mensaje a través de un vídeo señalando que este homenaje "me emociona y me siento muy orgulloso" a pesar de no haber "podido estar ahí por compromisos profesionales de última hora", apuntaba el futbolista.

Así mismo, Iniesta agradeció "a mi ciudad, familia y a quienes me han acompañado en mi carrera y me acompañan". a lo que añadió que tenía "muy presente de dónde soy, de Fuentealbilla y empecé a jugar al fútbol en Albacete".

En cuanto al gol que dio la victoria a España en el mundial de 2010, Iniesta ha destacado que "significó algo increíble para mí y algo único para nuestro fútbol y nuestro país, fue un gol que marcamos todos".

Al acto de inauguración asistió el exseleccionador nacional, Vicente del Bosque, el exfutbolista y exentrenador, José Antonio Camacho, el padre del futbolista, José Antonio Iniesta, el alcalde de la ciudad Manuel Serrano, el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; el presidente de la Diputación de Albacete, Santiago Cabañero; el diputado provincial de Deportes, Daniel Sancha y el Secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.

José Antonio Iniesta declaraba antes lo medios de comunicación que "es una lástima que no pueda estar Andrés porque hay gente que le tiene mucho respeto y lo quieren mucho". Además el padre del futbolista reconocía que era "un día para la familia, pero también para la ciudad de Albacete y para los aficionados al fútbol".

La estatua está situada en los aledaños del Carlos Belmonte donde Andrés Iniesta inició sus primeros pasos como futbolista hasta que fue fichado por el club catalán. "Desde los 8 a los 12 años, que fue cuando se fue a Barcelona, hacíamos varios viajes a la semana", recordaba José Antonio Iniesta.

"No es fácil que a alguien se le haga un reconocimiento como este y más aún en su tierra y por eso ha estado sufriendo para poder estar presente porque es un acontecimiento único", manifestaba el padre de Iniesta.

El autor de la estatua se trata de Javier Molina quien ha querido recrear ese momento histórico para el deporte de nuestro país cuando el futbolista albaceteño golpea el balón con una media volea para poner el uno a cero frente a la selección holandesa.

Una estatua que refleja la grandeza de la leyenda del futbolista nacido en Fuentealbilla y que hará que Andrés Iniesta permanezca años y años en las calles de Albacete.