“Llevamos menos de un mes viviendo aquí y no sabemos donde ir": El conmovedor testimonio de Lola, afectada por el desalojo del cuartel de Toledo

"Llevamos menos de un mes viviendo en el pabellón y no sabemos donde ir".“Cuando me enteré no daba crédito, me quedé en shock". "No sabemos que va a ser de nosotros". "La situación es muy dolorosa, mi marido lloraba como un niño pequeño".

abandonar su actual vivienda junto a su marido y su hija en menos de 15 días tras la orden de Estas son las palabras que expresa la mujer de unos de los guardias civiles del Cuartel de Toledo en una entrevista a La Razon en Castilla-La Mancha, Lola, quien tiene quetras la orden de desalojar la Comandancia de la capital regional debido al deterioro de los edificios.

Entre lágrimas de dolor y rabia, Lola asegura que esta situación pilló “totalmente por sorpresa” tanto a ella como a su familia, ya que pocos días antes de emitir este comunicado, en concreto, el 2 de enero, se mudó a una de las viviendas del cuartel que le habían asignado “con total normalidad”.

“Cuando me enteré, yo solo me preguntaba por qué nos habían dado este pabellón”, añade Lola, al mismo tiempo que detalla que esto le supuso invertir cerca de 3.000 euros tanto en la mudanza como en mejoras de acondicionamiento para que ahora “tiren todo por la borda”.

habían sido apuntaladas en los últimos meses, motivo por el que asegura que “se podía haber previsto". Una situación que, tal y como expresa, “se podría haber evitado”, si se hubiese avisado con suficiente tiempo de la gravedad del estado de estos pabellones . Sobre esto, la mujer cuenta que tanto su vivienda como la de otras familias, motivo por el que asegura que “se podía haber previsto".

Alternativas a menos de 15 días

Debido a la compleja posición en la que se encuentran los damnificados, la Guardia Civil ha puesto a su disposición 70 pabellones en la provincia de Toledo. La realidad es que, según cuenta Lola, muchos de ellos no pueden acogerse a estas ayudas, bien por la distancia a la que se encuentran de la capital o por el desconocimiento del estado de las viviendas.

Además, la entrevistada explica que otro de los motivos por el que hay familias que no optan por esta alternativa se debe a que dichas viviendas serían adjudicadas "en precario", lo que implicaría que las personas que ocuparan el inmueble en ese momento lo tuvieran que abandonar en el caso de que fuera solicitado por un guardia civil con mayor preferencia.

Es por ello por lo que Lola y su familia se encuentran en plena búsqueda de un alquiler en Toledo, pues en menos de 15 días deben dejar su actual vivienda y aún no saben cuál será "su destino final". "No sabemos si encontraremos en Toledo, si nos tendremos que ir a un pueblo. Ahora partimos de cero", subraya.

Situaciones de otras familias

De igual modo, Lola reflexiona sobre la situación que están viviendo otros compañeros y vecinos del cuartel. En concreto, ha hecho referencia a aquellas familias que afrontan esta situación con niños pequeños, quienes también se cuestionan cuándo se volverán a ver o cuáles serán las condiciones del nuevo cuartel.

Sin olvidarse de aquellas familias que son de otras comunidades autónomas y se ven obligadas a regresar a su residencia natal, al menos hasta que encuentren una solución que encaje con sus condiciones de vida.

"El cuartel de la Guardia Civil de Toledo es un emblema desde hace muchos años. La ausencia de los guardias y sus familias durante el periodo de obras no solo va a repercutir a nivel personal, sino también a nivel de seguridad, económico y social", concluye Lola.