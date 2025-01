Castilla-La Mancha ante las amenazas de Trump sobre la subida aranceles: espera que "no se cumplan" y que "imperen políticas que fomenten el crecimiento económico"

no cumpla sus "amenazas" de subida de aranceles una vez pase la "euforia" de su llegada a la Casa Blanca, y que, tras este momento, se normalicen las relaciones internacionales con Europa. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha confiado en que el recién elegido presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , y que, tras este momento, se normalicen las relaciones internacionales con Europa.

A preguntas de los medios, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha esperado que "imperen las políticas que fomenten el comercio y el crecimiento económico de todo el mundo en su conjunto y no políticas sectarias que serían un retroceso para el comportamiento del comercio mundial".

El queso manchego, el calzado, los aparatos mecánicos, el aceite de oliva y el vino serían los productos "más amenazados" para Castilla-La Mancha si no se normalizaran estas relaciones comerciales.

Al cierre de noviembre, la región ha realizado exportaciones por valor de 314 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más del 8% respecto al pasado año, donde se exportaron productos por valor de 312 millones en todo 2023.

En este sentido, Franco ha destacado que las exportaciones a Estados Unidos regionales "han ido siempre creciendo", independientemente del momento de la pandemia, "han ido recuperando velocidad de crucero".

El queso manchego representa la mitad del volumen de exportaciones a Estados Unidos. "Es muy demandado, muy respetado y muy valorado. Yo confío en que la sociedad americana siga queriendo degustar un manjar como es nuestro queso manchego", ha subrayado la consejera.

Otra de las principales exportaciones es el calzado, con dos focos principales de fabricación como son Fuensalida (Toledo) y Almansa (Albacete). "Hemos pasado algunas amenazas con el sector del calzado recientes en Estados Unidos. No me gustaría volver a ver a un sector que tiene que hacer frente cada día a la competencia asiática y que tiene que trasladar al mundo que lo que se hace aquí es artesanía zapatera, no fabricación masiva", ha aseverado.