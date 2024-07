Una nueva DANA llega a Castilla-La Mancha: Calima y fuertes tormentas en estas zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anuncia la llegada de una Dana a la Península Ibérica que traerá consigo un cambio radical del tiempo en algunas zonas de nuestro país. Al parecer la segunda ola de calor de este verano que ha dejado temperaturas excesivamente altas en casi toda España podría estar llegando a su fin.

Castilla-La Mancha es una de la comunidades afectadas por este fenómeno meteorológico. A partir de este lunes, la Aemet prevé tormentas con rachas muy fuertes de viento que podrían ir acompañadas de lluvias ocasionales principalmente en el este de la región, es decir, Cuenca y Albacete. Una de las consecuencias de la llegada de esta nueva Dana será la presencia de polvo en suspensión en el aire, una Calima que afectará a casi toda la comunidad castellanomanchega.

A pesar de esta depresión meteorológica, las cinco provincias de la región permanecen en alerta amarilla por temperaturas excesivamente altas. Las máximas superarán los 38 grados en Toledo y Ciudad Real mientras que en Albacete, Cuenca y Guadalajara se situarán entre los 34 y 36 grados. La zona oeste de Castilla-La Mancha tendrá unas mínimas superiores a los 21 grados mientras que en el resto sufrirán pocos cambios.

Los cielos amanecerán el martes con intervalos de nubes medias y altas que irán disminuyendo a poco nuboso o despejado. La calima continuará sobre todo en el sureste de la región aunque que no se descarta en el resto. Así mismo, el portal especializado en meteorología no descarta tormentas secas en el norte por la mañana e incluso algún chubasco aislado y por la tarde en zonas montañosas del oeste y del Sistema Ibérico. Las tormentas no servirán para expulsar el calor ya que las cinco provincias estarán en alerta naranja por calor extremo, en los valles de Tajo y Guadiana las máximas superarán los 40 grados, la Mancha Conquense alcanzará los 39 y el resto del territorio castellanomanchego tendrá unas máximas de entre 34 y 36 grados. Las mínimas serán siendo superiores a 20 grados en toda la comunidad.

El calor infernal seguirá el miércoles dejando a la provincia de Albacete en alerta naranja y al resto de provincias en alerta amarilla. El último día de este mes de julio en la región será muy caluroso ya que en Ciudad Real y Albacete se superarán los 40 grados, los 38 en Toledo y los 37 en Cuenca y Guadalajara. Además la Aemet no descarta calima en el sureste de Albacete durante la mañana.

Finalmente, el jueves 1 de agosto los cielo serán poco nubosos o despejados con alguna nubosidad de evolución en cotas altas del Sistema Central. Las temperaturas máximas descenderán uno o dos grados aunque seguirá siendo elevadas mientras que las mínimas aumentarán en el extremo sureste y sin cambios o en ligero descenso en el resto, siendo más acusado en el este de Guadalajara. El viento será flojo y de componente oeste con algún intervalo moderado, por la tarde.