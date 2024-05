La nueva propuesta de Vox y PP para "sacar de una patada en el culo" a los okupas ha sido rechazada por el PSOE

Este miércoles se ha debatido en la Comisión de Fomento de las Cortes de Castilla-La Mancha una nueva propuesta de Vox con el apoyo del PP para garantizar una mayor seguridad y "agilidad en contra de la ocupación ilegal".

Sin embargo, esta proposición no de ley se ha quedado en el camino tras el rechazo del PSOE cuya diputada, Marisa Sánchez, ha señalado que el texto está lleno de "inexactitudes y medias verdades, las peores de las mentiras".

El portavoz de Vox en las Cortes regionales, Iván Sánchez, ha expresado que "para nada" la legislación acordada entre PP y PSOE en el Parlamento sobre la ocupación ilegal no sirve "para nada" ya que a nivel estatal no se cogió el guante que "permitía el desalojo inmediato y daba legitimidad a los ayuntamientos para no tener que empadronar a todo el mundo aunque vivan debajo de un puente", destacaba el portavoz.

En este sentido, Sánchez ha instado al PSOE de Castilla-La Mancha a que sus ochos diputados en el Congreso de los Diputados "reactiven" esta ley para "ayudar a los vecinos que sufren esta lacra y este negocio". "Hay que sacarles de una patada en el culo para que vean que ocupar una vivienda no es ningún chollo", ha denunciado.

El PP diferencia entre ocupación y vulnerable

Por su parte, la portavoz del Partido Popular, María Roldán ha pedido "no confundir a la ciudadanía" y no mezclar la ocupación con la "vulnerabilidad" ya que a un ocupa se le desaloja, "pero al vulnerable se le protege".

"Desde que Sánchez llegó a La Moncloa, la ocupación ha crecido un 40%, y según el CIS ha subido la preocupación", apuntaba Roldán.

La portavoz 'popular' ha defendido el "buen trabajo" de PP y PSOE en la propuesta de ley que supone "un primer paso para tramitar en Madrid", pero a día de hoy, "por desgracia, lo que dice el PSOE aquí, a la hora de votar en Madrid, vota lo contrario".

Por ello, cuando llegó la ley a nivel estatal "se guardó en un cajón" y cuando el Parlamento regional exigió que se derivara al Congreso de los Diputados para su toma en consideración, los socialistas se negaron.

"Lo que está claro es que las políticas socialistas son culpables de que desalojar a un ocupa llegue a dos años de plazo medio. Sus políticas de vivienda han propiciado que la oferta de vivienda en alquiler se haya reducido. También son culpables de que haya delincuentes y mafias que sortean la aplicación de las leyes hasta con manuales de ocupación", ha lamentado Roldán.

El PSOE vota en contra y acusa de traer miedo y crispación

La diputada socialista, Marisa Sánchez, ha manifestado su disconformidad con el diputado de Vox y su proposición no de ley "infundadas acusaciones que dicen que el Gobierno de García-Page actúa con permisividad" o con "afirmaciones más que exageradas que solo encuentran acomodo en el pensamiento febril de quien presenta el texto".

"Usted ha venido con la brocha gorda, no ha dado ni un dato en Castilla-La Mancha, ni un número. Usted ha vuelto aquí a estas Cortes a traer miedo, crispación", ha criticado la socialista.

"La ultraderecha viene solo a decir que Emiliano no hace nada. Pero señor Sánchez, las competencias son nacionales", ha destacado la diputada que ha defendido que a Page "no le tiembla ni el pulso ni la voz" para defender los intereses de los castellanomanchegos.