Page sobre la cesión de Sánchez a Junts: "Siento mucho bochorno como socialista, Puigdemont tiene razón"

"Quiero que se mantenga viva la llama de lo que es el PSOE en la retina de los españoles El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page

"Lamento decir que Puigdemont tiene razón. Estas son competencias de un estado y es dramático que tenga razón porque básicamente es lo que busca. Son competencias de un Estado, el 149.2 de la Constitución habla con claridad de las competencias exclusivas", así lo ha manifestado el presidente de . Estas son competencias de un estado yporque básicamente es lo que busca. Son competencias de un Estado, el 149.2 de la Constitución habla con claridad de las competencias exclusivas", así lo ha manifestado el presidente de Castilla-La Mancha durante su intervención en el IV Foro Económico de El Español celebrado en Toledo

"Que por una carambola de esa naturaleza se estén tomando decisiones estratégicas de país. Estas decisiones requerirían escuchar a la gente, que nadie piense que estoy diciendo que se anticipen las elecciones. Lo que digo es que no se tomen decisiones que requerirían de la opinión de la gente", ha incidido García-Page.

Es lo contrario a lo prometido

El presidente castellanomanchega ha señalado que es lo contrario a lo que nos habían vendido como socialistas, "no se puede pactar lo que se está pactando sin vender tus valores, sin caer en la hipocresía de haber hecho lo contrario de lo prometido", ha criticado García-Page.

Sobre la delicada situación que atraviesa el Gobierno nacional, Page ha confesado que "si lo que te importa es España, va a ser difícil que aguante la legislatura".

Sobre la extrema derecha

"A mí que no me vengan con cuentos chinos de muros frente al trumpismo, frente a la extrema derecha. Sobre todo, cuando se está pactando con la peor", ha advertido el presidente.

García-Page ha mostrado su preocupación por "este pacto dinamita por completo la viabilidad de un pacto de Estado sobre emigración en España con las comunidades autónomas".

"Espero que alguien se le ocurra ya quitar del argumentario lo del muro contra la extrema derecha" El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page

Page carga contra SUMAR y Podemos

"Me parece grave y a mí me sonroja que cualquiera del ámbito progresista, incluyendo los de Sumar, Podemos y compañía, puedan terminar pensando que es asumible el planteamiento absolutamente racista", ha lamentado Page.

El socialista y presidente de Castilla-La Mancha ha concluido lanzando el siguiente mensaje: "A los que pergeñan estas cosas, les interesa que todos los demás entremos enseguida en la trampa de si es constitucional o no, que eso podía ser válido hasta que el PP pactó con el PSOE este Constitucional".

Page sobre la condonación de la deuda a Cataluña

García-Page recibió con buena fé la condonación de los 17.000 millones de euros de deuda a Cataluña por parte del Estado debido a que este acuerdo suponía también una condonación de 5.000 millones de deuda para Castilla-La Mancha.

En esta línea, ha aclarado que "no le doy la razón a Puigdemont en la quita de la deuda por varias razones. Lo primera, porque lo planteé yo antes que Puigdemont. En segundo lugar, porque Puigdemont no quiere esta quita, quiere mucho más. Y, en tercer lugar, porque realmente no me importa de las cosas, quién las dice, sino en qué consisten"