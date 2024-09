'Plazas de Toledo' de Alberto López finalista a mejor libro de Historia e Investigación 2024 de la editorial Círculo Rojo

El pasado 31 de agosto, la conocida editorial ‘Círculo Rojo’ anunció los libros finalistas para la XI edición de sus premios literarios que se celebrará en el Auditorio de Roquetas de Mar (Almería) el próximo 11 de octubre.

Una gala que este año repartirán un total de 25.000 euros en premios, entre los que destaca el galardón ‘Mejor Libro del Año’ que otorgará 7.000 euros al ganador.

40 profesionales del sector han realizado una minuciosa selección por categorías entre los más de 3.000 libros que ha publicado ‘Círculo Rojo’ entre el 15 de agosto de 2023 y el 15 de agosto de 2024.

Tan solo dos autores de Castilla-La Mancha se encuentran en la ansiada lista de finalistas: ‘Anochecer teñido de rojo’ de Roberto San Argudo (Cuenca) en la categoría Ciencia Ficción y Fantasía y ‘Plazas de Toledo’ de Alberto López Miguel (Navahermosa, Toledo) en la categoría Historia e Investigación.

En esta entrevista vamos a conocer en profundidad al autor toledano, Alberto López Miguel y a su exitosa obra literaria. El libro ‘Plazas de Toledo’ realiza un magnífico recorrido histórico por 45 plazas de la ciudad de las Tres Culturas.

Portada del libro 'Plazas de Toledo' de Alberto López Miguel Círculo Rojo

Este libro "se trata de un viaje donde iremos conociendo la historia de Toledo y de sus plazas, su evolución, de lo que han sido testigos a lo largo de la historia. El lector conocerá su origen, sus monumentos, las leyendas que alberga y sucesos curiosos que han tenido lugar allí", destaca el propio autor.

Antes de comenzar, es preciso señalar que Alberto López Miguel nació en Navahermosa (Toledo) en el año 1988 y es licenciado en Humanidades por la Universidad de Castilla -La Mancha. Actualmente, cursa sus estudios de doctorado en Historia del Arte en la citada universidad.

Tras disfrutar de su infancia en su pueblo natal, Alberto se mudó a Toledo para cursar los estudios de Educación Secundaria, Bachillerato y la licenciatura en Humanidades. Fue, durante esos años, cuando empezó a sentir pasión por la ciudad de Toledo al recorrer sus calles a diario.

Esta pasión llevó a Alberto a ejercer como guía turístico en la empresa Pasearte Toledo, siendo uno de los socios fundadores de la misma. El autor de la obra literaria finalista en la categoría 'Historia e Investigación' sigue desempeñando dicha profesión actualmente.

¿Cómo surgió la idea de escribir un libro sobre las plazas de Toledo?

"En mi trabajo como guía oficial de turismo, siempre me han llamado la atención las plazas de mi ciudad. Nos encontramos en una ciudad con entramado musulmán, calles estrellas, laberínticas, etc. Llegar con un grupo, de repente, a una plaza es como llegar a un oasis en medio de ese galimatías de calle. Además, las plazas condensan parte de la historia de Toledo: monumentos, historia, leyendas y curiosidades. Hay un antecedente, que es la obra de 'Las calles de Toledo' del gran Julio Porres, pero algo específico de plazas no había… Así que me animé a ello con la idea también de que sirviese para mi formación constante como guía", explica Alberto.

¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir el libro y cómo te has documentado?

"Pues han sido casi dos años. Repasar toda la bibliografía existente sobre Toledo, tanto de monumentos, como de leyendas… Consulta de planos antiguos para comprobar si alguna de las plazas ya existía o han surgido de nuevas.

Uno de mis planos de referencia es el que pintó el Greco en su obra “Vista y Plano de Toledo”. A partir de ahí, he ido comparando con otros planos posteriores, hasta el actual. Algunas plazas han surgido de nuevas, otras son fruto de derrumbes de manzanas que se vieron afectadas por la construcción de grandes edificios o monumentos en Toledo… Otras, en cambio, son antiguos cementerios parroquiales", detalla.

¿Para qué público está destinado el libro de 'Plazas de Toledo'?

"Yo lo he escrito para todos los públicos. Incluso para los toledanos. Muchos de ellos se han acercado a comentarme que han descubierto cosas que no sabían de algunas plazas de Toledo, o para contarme alguna de sus historias en alguno de estos lugares. La verdad es que ha tenido gran aceptación. No me lo esperaba. En apenas dos meses vendí casi la primera edición.

Ya estamos por la segunda. Pero, también, es un libro para el visitante, para el turista que se acerca hasta Toledo. Este libro también funciona como una guía, para conocer la historia de Toledo a través de sus plazas, yendo de plaza en plaza. El libro, además, incluye un mapa para poder llegar de unas a otras sin problemas. Invito a la gente a que se aventure a descubrir las 45 plazas que se recogen en el libro", apunta Alberto.

¿Cuál es tu plaza de Toledo favorita?

"Mi plaza favorita es la plaza de San Román, ubicada en uno de los puntos más altos de Toledo. Para mí, tiene algunas características que la convierten en una plaza de las más bonitas de Toledo: tiene una iglesia (la iglesia de san Román), un edificio conventual (el antiguo convento de San Pedro Mártir), una zona ajardinada y la estatua de un ilustre toledano, Garcilaso de la Vega. Por eso la elegí la portada de mi libro. Tiene un atardecer precioso. Raro es el día que no paso por ella", afirma.

¿Cómo te sientes al ser finalista en la XI edición de los Premios Círculo Rojo, en la categoría de 'Historia e Investigación'?

"La verdad es que, la nominación, era algo que no me esperaba. Un libro local, sobre Toledo… que llegase tan lejos y que haya tenido tanta aceptación y repercusión no me lo esperaba. Estoy muy emocionado por ser uno de los finalistas en estos prestigiosos premios de la editorial y que son tan reconocidos. Voy muy contento. Ya por el hecho de estar nominado, estoy feliz. Es algo que no me esperaba para nada. Estoy deseando compartir esa noche junto al equipo de la editorial, al que tengo muchas ganas de conocer, y con el resto de los compañeros autores nominados", confiesa Alberto.

¿Cómo ha sido todo el proceso de edición del libro?

"Tengo que reconocer que tras escribir el libro, venía un tema que yo no conocía: la edición. Había que pasar por diferentes etapas: corrección, maquetación, elección de portada… Había términos que ni conocía… Tengo que agradecer a Círculo Rojo y a mis editores las facilidades que me han dado para que la obra haya sido un sueño cumplido. Me lo han puesto todo muy fácil y no me he equivocado a la hora de elegirlos. Desde aquí aprovecho para agradecerles todo lo que han hecho por mí, por el libro de “Plazas de Toledo” para que llegue a manos de los lectores. Una edición muy cuidada que ha gustado mucho", señala el autor de 'Plazas de Toledo'.

Las plazas son el centro que articulan la vida y el día a día de una ciudad. Estos lugares son el punto de encuentro tanto de vecinos como de visitantes. Además, en ella se desarrollan las principales actividades culturales, ferias y fiestas, así como los principales actos religiosos. Cabe señalar que algunas plazas han existido desde siempre, otras han surgido de nuevas por el derribo de edificios o el desmantelamiento de un cementerio, así como también por una necesidad de buscar espacio donde no lo había.

Por ello, os recomendamos el libro ‘Plazas de Toledo’ de Alberto López Miguel ya que es perfecto para conocer cómo se han originado las principales plazas de la ciudad imperial, así como las leyendas y curiosidades que las rodean.