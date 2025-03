Una secretaria denuncia por presunto acoso sexual al secretario general de CCOO en Castilla-La Mancha, Paco de la Rosa

denuncia por presunto "acoso sexual, acoso laboral y acoso por razón de sexo" contra el actual secretario general del mencionado sindicato en Según adelanta el diario ABC, una ex secretaria de CCOO llamada María de los Ángeles Castellanos ha interpuesto unacontra el actual secretario general del mencionado sindicato en Castilla-La Mancha , Paco de la Rosa.

"Me besó dentro de un ascensor cuando yo era una simple trabajadora", asegura la denunciante.

Los hechos denunciados por la ex-secretaría de Políticas sociales recogen un acoso sexual "continuo, muy duro y difícil de relatar".

"Él dice que dónde están las cámaras para demostrarlo, pero lo que yo sí que aporto es una relación de comentarios y mensajes en los que se hace referencia a lo que ocurrió, y en el espacio donde ocurrió; y todo esto ha sido recurrente muchos años después. De todas formas, el acoso sexual no hace falta que sea reiterado: con un solo hecho, ya ha ocurrido, y ahí la legislación laboral es clara. Es el acosador el que tiene que demostrar el consentimiento, que no puede, porque no ha habido consentimiento", explica María de los Ángeles Castellanos.

Respuesta de CCOO

Por su parte, desde CCOO señala que activó en marzo de 2024 un protocolo de acoso sexual. Además, aseguran que intentaron recabar todo tipo de indicios de este supuesto acoso por parte del secretario general a través de diversos testimonios. Sin embargo, tras analizar toda la información , descartaron la existencia de acoso sexual o por razón de sexo.

Cabe señalar que Paco de la Rosa, anunció el año pasado que no volverá a presentarse como candidato a la secretaría general de CCOO en el congreso regional previsto para la primavera de este 2025.

El sindicato ha concluido su comunicado alegando su compromiso con el respeto en el entorno laboral y que actuarán ante cualquier indicio de discriminación, abuso o acoso. Asimismo, afirman que reservarán su derecho a emprender acciones legales en defensa de su imagen y reputación.