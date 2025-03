Estas son las 43 peñas que desfilarán el Domingo de Piñata en Ciudad Real si el tiempo lo permite

domingo 9 de marzo, Ciudad Real se convertirá en el epicentro del “Domingo de Piñata”. Este, Ciudad Real se convertirá en el epicentro del Carnaval en toda Castilla-La Mancha con uno de los desfiles más esperados del carnaval castellano-manchego: el

Desde Toledo, Cuenca y de numerosos municipios de la provincia e incluso desde otras comunidades autónomas como Extremadura, un total de 43 peñas y 4.500 personas llenarán las calles de Ciudad Real de color, diversión y música.

Aunque lo cierto es que la ilusión y alegría con la que los ciudadrealeños y visitantes disfrutan de esta fiesta depende actualmente del temporal meteorológico de cara al domingo, que está generando cierta incertidumbre entre los organizadores y participantes.

coreografías, así como los trajes y carrozas que llevan preparando durante meses. Pero por encima de la inquietud que puede generar la inestabilidad temporal están las ganas de bailar y disfrutar de este evento, declarado de Interés Turístico Regional , con el que las comparsas participantes lucirán susque llevan preparando durante meses.

Recorrido

El desfile del "Domingo de Piñata" comenzará a las 11.00 horas cuyo recorrido es el siguiente: Puerta de Alarcos, c/ Alarcos, Plaza del Pilar, c/ Ramón y Cajal, c/ General Rey, c/ Palma, Avda. del Torreón, c/Pozo Concejo y c/ Mata.

A partir de las 17.30 horas de esta misma tarde, se procederá a la entrega de premios de las diferentes categorías, en el escenario ubicado en el Paseo Pablo Picasso.