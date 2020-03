En el día 17 de confinamiento y cuarentena social y pese a que sigue habiendo nuevos infectados y fallecidos, hay un nuevo brote verde y motivo para la esperanza de que esta pandemia pueda acabar más pronto que tarde. Y es que por tercer día consecutivo “se está estabilizando el número de ingresos con el de altas hospitalarias”, según ha manifestado la consejera de Sanidad, verónica Casado, lo que supone, además, que los hospitales puedan mantenerse estables y con riesgo momentáneo de colapso.

Sobre la situación actual, en las últimas 24 horas se han confirmado 410 nuevos positivos hasta un total de 6.211 casos, lo que confirma un crecimiento menor esta semana entorno al 7 por ciento cuando la semana pasada la media era del 16 por ciento. Si bien, la consejera explicaba una vez más que seguramente sea mayor el número de contagiados, y apuntaba que el registro que llevan paralelamente desde el sistema informático Medora, que recoge los casos sospechosos y no confirmados, ya sean leves o moderados, les sale un total de 27.117 casos en Castilla y León con síntomas posibles de coronavirus, de los cuales el 90 por ciento se encuentran aislados en sus casas y vigilados por los médicos de cabecera de los centros de salud de la Comunidad.

El número de hospitalizados en estos momentos asciende a las 2.692 personas, de los cuales 2.347 se encuentran en planta, y que desde las ocho de la tarde de ayer se han registrado 231 altas hospitalarias nuevas hasta un total de 1.251. La consejera informaba de que son 3.749 los pacientes que se encuentran con tratamiento antiviral para contener el coronavirus y que 345 personas están luchando en las UCI de la Comunidad por su vida, 25 nuevos respecto al lunes lo que supone un 12,8 por ciento del total de casos. Unas cifras que, según Casado, suponen un discreto pero importante descenso en una jornada en la que se han registrado también 69 nuevos fallecimientos hasta los 585 desde que empezara esta crisis sanitaria.

Menor tasa de mortalidad que hace un año

Durante su comparecencia para dar cuenta del parte diario sobre la situación actual del virus, Casado hacía un paréntesis para dar un dato que, en su opinión, es muy importante, y es la tasa de mortalidad existente en la Comunidad en el primer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2019. Y, al respecto, esta tasa arroja que en función de las tarjetas sanitarias el balance es que, a pesar de los fallecidos que se están registrando por coronavirus, en estos tres primeros meses de 2020 se han producido 180 muertes menos que hace un año, sobre todo según la consejera porque la gripe este año esta siendo más benévola. “Es un buen dato porque ni aumentamos ni duplicamos fallecimientos”, apuntaba.

Los hospitales de Segovia y Soria, contenidos

En lo que respecta a los profesionales sanitarios afectados, Casado informaba de que son 1.926 los que se encuentran aislados en estos momentos, de los cuales 1.097 son positivos, y que ya se han realizado más de 17.400 pruebas de detección el Covid-19. Asimismo, la tasa de ocupación en cuanto a camas hospitalarias se encuentra al 80 por ciento, mientras que en las UCI expandidas es del 78,28 por ciento de cobertura,lo que supone que los hospitales aún tienen margen para poder seguir recibiendo pacientes. De hecho, la consejera apuntaba que en lo que respecta a los hospitales de Segovia y Soria, que son los que más riesgo han tenido y tienen de colapsar, se encuentran en estos momentos contenidos y equilibrados, según le han contado los gerentes de Asistencia de estos centros en la reunión que han mantenido esta mañana.

Casado señalaba que la Sanidad castellano y leonesa trabaja en Red y dejaba claro que todos los hospitales son el mismo área y están todos juntos en esta lucha. También reconocía que sigue habiendo problemas con el personal, especialmente enfermeros y técnicos auxiliares de enfermería, que se esta solventando con ajustes de otros profesionales, así como de fármacos que, según decía, se están solucionando poco a poco.

“No quiero generar optimismo porque habrá más contagiados y fallecimientos en los próximos días, pero desde la cautela y la prudencia, creo poder decir que se está estabilizando la situación y que si seguimos en esta tendencia de equilibrio entre altas e ingresos llegaremos a la meseta más pronto”, destacaba la consejera, quien,por este motivo, llamaba a mantener la cuarentena social y el confinamiento en casa porque parece que ya está dando resultados.

Pruebas rápidas en análisis

Respecto a los esperados kits con los test de detección rápida del coronavirus, la consejera aseguraba que han llegado cientos de ellos pero que aún no están listos para utilizarlos hasta que no se comprueben su fiabilidad. “Se está analizando si miden lo que tienen que medir y son válidos porque no queremos que haya falsos negativos”, explicaba Casado, quien avanzaba que en cuanto los tengan preparados se distribuirán para su realización entre tres grupos de población principalmente: los que se encuentran ingresados en hospitales; los profesionales sanitarios; y aquellos posibles casos de personas que puedan estar contagiadas y que estén recomendados por los profesionales de la Atención Primaria.

Finalmente, la consejera anunciaba que se ha puesto en marcha una campaña desde el Instituto de Ciencias de la Salud para la recogidas de todas las donaciones de material de protección sanitario y productos que se necesiten que realicen las empresas y particulares. Y daba la página web www.iscyl.com para todos aquellos que quieran informarse más sobre cómo han de llevar a cabo la gestión.