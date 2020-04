Diálogo, Unidad, Lealtad y Humanidad

¿Hay famoso "diálogo” en una situación de luctuosa tragedia nacional? ¿por qué no hay diálogo desde que se declaró el estado de alarma, con los socios del gobierno independentistas, xenófobos, algunos en la cárcel, y no se siguen los acuerdos ignominiosos de la reciente visita a la Moncloa del presidente inhabilitado de la Generalidad? ¿por qué no se dialoga en cambio, eso sí, cada segundo con los partidos constitucionales y democráticos que son los que han apoyado el estado de alarma y las prórrogas y en cambio los socios del "dialogo" - anticonstitucionales, antisistema, xenófobos y populistas, muchos fuera de la ley-, que mantienen al gobierno, ni dialogan, ni dan dicho apoyo?

¿Por qué en la sesión parlamentaria de la semana pasada donde la oposición apoya nueva prórroga, se insulta y desprecia en esa misma sesión a la oposición? ¿por qué pocos días después de los insultos el gobierno propone - después de quebrar el, la unidad y la lealtad- diálogo y no llama al Jefe de la oposición y este se entera por una rueda de prensa de la portavoz el día que le cita? ¿Eso es diálogo?

¿Por qué el hospital organizado por la Guardia Civil en San Andrés de la Barca impide la Generalidad ahora su uso y el diálogo con los socios del gobierno no se practica para que esta perversidad en contra de la salud de las personas se corte drásticamente?

¿Por qué la unidad U.M.E. del Ejército es obligada en un municipio de Tarragona a no entrar y ser rechazados en una residencia de ancianos después de tenerlo autorizado, y donde han muerto 37 personas, sin que sepamos nada del diálogo?

¿Por qué el gobierno dice esta semana, el día 13, que hay tests y que se hacen 20.000 al día y 800.000 desde el comienzo del estado de alarma, y resulta que muchos test se han devuelto por estafa, sin decir el nombre de la empresa estafadora cuando se le pregunta al gobierno y otra empresa dice proporcionar mascarillas siendo de un sector que no tiene que ver y su representante fue procesada en 2015, y que volviendo a los test, sin existir los mismos, hasta los primeros días de este mes -según se nos comunica, y aunque no sepamos cuantos- , se dice que se han hecho ya 800.000? No me salen las cuentas, aunque se hubieran hecho 20.000 test al día durante un mes, pero estamos hablando máximo de 15 días. Tampoco, añadiendo como se dijo ayer, día 16, desde el gobierno, que ahora son 40.000 test al día, ya que sumando 20.000 al día, del 1 al 13 y 40.000 al día, del 13 al 16, serían en total 380000 test, habiendo dicho además el día 16 que no son ya 800.000 los test desde el principio, sino 930.230, los realizados, y ya que como se dice en el gobierno el mercado está muy complicado y no han llegado hasta primeros de este mes de abril...si bien no nos dice y menos con garantía cuantos test tienen desde primeros de abril ...¿los tienen?, si, los test...insisto, ¿los tienen? ¿cuántos exactamente? Un gravísimo y extraordinariamente delicado problema como el que tenemos, como mínimo hay que reconocerlo en todos sus extremos, asumir las responsabilidades y así poder adoptar juntos las soluciones necesarias. ¿Con qué tipo de diálogo, unidad y lealtad no se contesta a nada de esto, siendo trascendental para el control de la pandemia y la salud de todos los españoles, según los científicos a los que apelan, y que, por cierto, ahora sí hablan de una pandemia cuando hace un poco más de un mes solo había unos leves contagios, y no había problema de ir a manifestaciones?

¿Por qué se confiscan 2.000 test de Siemens, si el gobierno dice que han hecho compras masivas de test? ¿por qué se confiscan laboratorios españoles de test y por qué no responden a empresas españolas que si se ofrecen a proporcionar test, mascarillas y todo lo necesario conocedoras del mercado mucho mejor que el gobierno?

¿Por qué el New York Times de 31 de marzo dice que los médicos españoles son Kamikazes ante la falta de material de protección?

¿Por qué no se ha dotado de mascarillas, batas, guantes, gafas, etc. a los médicos y todos los sanitarios y su contagio es el más importante del mundo con 27.000 personas afectadas?

¿Por qué las fuerzas de seguridad no han tenido protección suficiente y de calidad desde el principio, y ahora después de un mes empiezan a tenerla, aunque no en todos ellos, si bien desde el gobierno dicen que, si la tienen, pero los sindicatos policiales les desmienten?

¿Por qué el jefe de la policía en la rueda de prensa en Moncloa el 28 de marzo es preguntado si estaban tomando medidas de protección en la policía y dice que si,

"que desde hace tres meses...", le interrumpe el secretario de estado de comunicación, diciendo que " serán dos o tres semanas...".... y de nuevo el Jefe de policía dice, " desde hace dos meses...", ... siendo esto un escándalo sin precedentes que escuchamos todos los españoles ese día?

¿Por qué el gobierno no dice la verdad en nada, y en las ruedas de prensa no responde a nada de las preguntas que aquí se exponen y muchas más que sería largo de relatar?

¿Por qué el gobierno , con toda la información en la mano, si, con toda, permitió actos públicos, habiendo sido advertido por los organismos internacionales, y desde el gobierno habiendo tenido reuniones constatando tal gravedad desde el mes de febrero, permitió manifestaciones, y actos públicos sabedor del contagio masivo, y contagiándose en algunas de esas manifestaciones varias ministras del gobierno, anteponiendo conscientemente la radicalidad ideológica a la lógica de la protección obligatoria de la salud de todos los españoles? Cinco días después de la famosa manifestación, el 8 de marzo, donde ningún problema existía, si bien en la Gomera se producía el primer caso a finales de enero, y ya con 120 personas fallecidas, el Presidente declarando el estado de alarma dice: " No cabe descartar que en la próxima semana alcancemos los 10.000 afectados". ¿No cabe descartar? Hoy, un mes después hay más de 182000 casos. Al menos, ya que no se pide perdón a todos los españoles por tan lamentable perversidad culpable, ni se hacen mínimamente responsables como es su obligación ¿se lo habrán pedido a las ministras infectadas, o ellas entre sí?

¿Por qué es España la nación donde la enorme tragedia de personas que mueren es la mayor del mundo? ¿podría el gobierno decirlo para saber la razón, y conocer los motivos, por parte de todos, para así adoptar soluciones drásticas, dado que estaremos totalmente de acuerdo aquí, que es el único motivo y el más importante, con diálogo, del de verdad, para unir sin ideologías y lealmente las fuerzas e impedir

una sola muerte más por negligencia? Aquí solo un dato de la propia comparecencia del presidente del sábado 21 de marzo, donde dice lo siguiente: " estamos ante la mayor movilización de recursos sanitarios de la historia.... el gobierno junto a las autonomías han estado adquiriendo en estos últimos meses, ... en estos últimos dos meses, en el mercado mundial estos materiales ...así como algo muy importante, los test rápidos homologados y fiables..." es decir, los dos últimos meses son a partir del 21 de enero...que es donde dice que compra material... pero eso es absolutamente falso, pues el desabastecimiento ha sido temerario, como dice New York Times y antes que ellos lo han dicho, todos los españoles, los médicos, sanitarios y todos los que necesitaban y necesitan tal material.

¿Podría el gobierno decir por qué desde la vicepresidencia del gobierno, este martes, se ataca al Rey, que es el Jefe del Estado, y por tanto la más alta institución del estado, y por ende, parte esencial y principal del marco constitucional, gracias al cual el vicepresidente puede serlo, dando toda una lección ideológica - la suya- aprovechando este momento trágico de España y su Presidente no dice ni esta boca es mía? ¿Y La proclama de un cambio de régimen apelando a sus bondades públicas necesarias republicanas, e insultando a la monarquía parlamentaria y constitucional como miembro y vicepresidente del gobierno de esa monarquía constitucional? Ayer, desautorizando al ministro de Seguridad Social, que reconoce en la radio que se entera por los medios de tal desautorización que además no está en su atribución gubernamental ¿Es esto "diálogo", lealtad y unidad, incluso dentro del gobierno? ¿Es esto mínimamente serio... o es que, quien preside, es cómplice de tales ataques, de un miembro de su gobierno, a la más alta institución del estado, así como a su gobierno? ¿Estamos enajenados? Ello es merecedor de una fulminante dimisión, de quién desde el gobierno, no respeta ni acata la constitución.

Son tantas las razones tan graves de la mala praxis de actuación del gobierno en medio de la tragedia, que da mucha tristeza que tu gobierno actúe así. Repito: ¿es verdaderamente esto " dialogo", lealtad y unidad, o es un mal sueño y una auténtica locura perversa, sin la más mínima lógica, ni el más mínimo sentimiento de humanidad, ni tampoco la más mínima sensibilidad, ni buena fe, dada la enorme tragedia humana que vivimos?

Desde la sociedad civil consideramos que hay que tener lealtad al ciudadano y generosidad básica del gobierno, para ser mínimamente coherente, teniendo, además, tan exiguo apoyo, y tan desleal, también, por cierto, de sus socios.

Esta agonía política queriendo disfrazarla de fuerza y por exigencia del socio amigo de Venezuela, no es ningún ejemplo de nada. En cualquier democracia se dimite por la centésima parte de lo que ocurre aquí, y no pasa nada, pero con tal de no ejercer los usos democráticos normales se está hipotecando a España. Todo con trucos de pseudo estrategia ridícula para calcular poder estar un minuto más en el poder cueste lo que cueste y caiga quien caiga, así toda la legislatura... ¿es modélica esta actuación donde el socio bolivariano lo que quiere, tal y como él mismo dice todos los días, -lo último tan grave esta semana, no es una interpretación, son hechos -, es cambiar nuestra democracia? ¿Es eso lo que es honesto y democrático hacer desde el propio gobierno y además aprovechando sin escrúpulos esta trágica situación humana tan enorme, o es un golpe, disfrazado de artimañas maquiavélicas de origen desconocido, como el virus? En ningún país del mundo democrático, claro, ocurre tal deslealtad, y desunión; y menos un uso fraudulento de un cargo del

gobierno con modos de dictador populista. Esto ya rezuma por todos lados y muy especialmente también por los propios votantes del partido que tanta responsabilidad democrática tiene por haber sido parte fundamental de la transición y la democracia. Es una verdadera pena, como se está dilapidando esa buena herencia.

¿Cómo es posible que, en esta magnitud de tragedia, no se esté hablando con la oposición constitucional todos los días y a todas horas, y no solo informar, - antes de las decisiones, claro-, sino consensuar día a día todo lo esencial? No lo entiende nadie ¿Cómo es posible que habiendo una parte del gobierno con la que el Presidente nunca pactaría y no podría dormir tranquilo y tampoco el 95 por ciento de los españoles, pactara incumpliendo su promesa y ahora ante la pandemia y la emergencia nacional de salud y también económica y social, no pacte con la sensatez como se hace en toda Europa? La llamada ahora a la oposición tras despreciarla e insultarla todos los días durante la tragedia- esto es inaudito-, ¿es para seguir los postulados del socio, y también socio del comunismo bolivariano, o es para dejar de seguir sus postulados extremistas y antisistema y pactar con los que respetan la constitución y la democracia? Lo digo, pues nos acabamos de enterar de la encuesta oficial donde abre el camino para suprimir la libertad de expresión y solo poder informar desde el canal oficial. ¿De esto se va a hablar también para pedir con "diálogo”, unidad y lealtad, aceptando un sistema de control de la información como en las dictaduras comunistas de Venezuela, Cuba o Corea del Norte, y que de nuevo ayer mismo el socio bolivariano, declaró que eso era lo bueno para la democracia? Esto es una trágica pandemia, donde lo único que hay que hacer es trabajar unidos y lealmente para salvar vidas, no preparar el camino para suprimir la libertad de los españoles, llenándose de supuestas, anestésicas, sibilinas y maquiavélicas razones que la pandemia y el estado de alarma le proporciona, para pervertir el único objetivo de proteger la salud de las personas y cambiarlo en el camino, por la supresión de la democracia, para establecer una dictadura bolivariana.

Diálogo, unidad y lealtad, pero de verdad, y como mínimo un poco de humanidad. El conjunto de la sociedad, que, si lo hace ejemplarmente, no puede comprender que no sea así y menos que en esta situación de profundísima, trágica y honda tristeza por todas las personas que mueren, el disfraz diario presidido por la mentira, traicione, la memoria de quién está dando su vida todos los días, que debiera ser lo único que antepusiera sin tanta deslealtad, ni tanta maldad que estamos sufriendo, nuestra acción, y todos nuestros esfuerzos diarios.