Las empresas castellano y leonesas ASTI Mobile Robotics y BOOS Technical Lighting han desarrollado un robot móvil de desinfección contra el Covid-19, ZenZoe Robot, que utiliza la luz ultravioleta (UV-C) para eliminar gérmenes y patógenos tanto en el aire como en superficies y objetos.

La radiación emitida por esta herramienta, que puede moverse por las instalaciones que se desea desinfectar, logra una reducción de la carga vírica y bacteriana de hasta el 99,99 por ciento. El diseño exclusivo de la lámpara, en materia de potencia, intensidad y dimensión, combinada con el movimiento continuo del vehículo, favorece una cercanía a las zonas críticas a desinfectar, así como minimizar los espacios de sombra y maximizar la desinfección en planos horizontales y verticales en tiempo récord.

El nombre elegido para estos productos, ZenZoe Robot, es un homenaje a los sanitarios y su lucha contra las enfermedades, ya que combina Zen, procedente del nombre de Isabel Zendal, la enfermera que ayudó a erradicar la viruela en Filipinas y Latinoamérica, y Zoe Rosinach Pedrol, la primera doctora farmacéutica en España.

Y es que este producto es una solución de desinfección basada en tecnología española, cuyas longitudes de onda y la intensidad UV-C son las más apropiadas para proporcionar una eliminación de Covid-19 eficiente en el menor tiempo posible. La radiación ultravioleta, lejos de otros productos químicos como el ozono, no solo es una solución respetuosa con el medio ambiente, sino que además no es tóxica, por lo que no precisa un tiempo de espera para que se pueda volver a utilizar la instalación desinfectada. La familia de productos ZenZoe tiene tres versiones manuales (ZenZoe Easy, Pro, Plus) y una versión robotizada (ZenZoe Robot).

Además, el robot ZenZoe Robot tiene una propuesta de valor diferencial como la desinfección en continuo de los gérmenes con una sola pasada gracias a una intensidad de luz muy concentrada, sin necesidad de pasar varias veces en la misma superficie o punto de acceso, reduciéndose significativamente el tiempo de desinfección de un espacio. Gracias a la altura y al posicionamiento óptimo de la lámpara, la fuente de irradiación se sitúa muy próxima a la superficie a desinfectar, tanto en sus planos verticales como horizontales.

Muy vinculado a esta característica, figura la capacidad de carga automática y súper rápida de la batería, lo que significa que el robot está preparado para desinfectar durante casi todo el día con un ciclo de trabajo de 24 horas los siete días de la semana. A todo esto se suma la función de trazabilidad en tiempo real basada en la nube que registra los resultados del ciclo de desinfección, así como también ofrece inteligencia para optimizar la tasa de utilización y la eficiencia de desinfección.

“Como hemos aprendido, la lucha contra el COVID nos afecta a todos”

Una ventaja que destaca la consejera delegada de ASTI Mobile Robotics, Verónica Pascual, que asegura que “la trazabilidad de la desinfección es fundamental” en la medida en que esos datos objetivos pueden servir como base de registro y de mejora continua. Precisamente, esta empresa burgalesa viene ayudando a sus clientes a afrontar procesos de automatización de logística interna con robots conectados a la nube como base de la transformación digital, puesto que “lo que no se mide, no se mejora”.

Pascual explica que el desarrollo de este robot de desinfección, junto con BOOS Technical Lighting, surgió de la necesidad de ambas compañías de contribuir y ayudar a combatir el COVID19. En este sentido, señala que sentían “la corresponsabilidad de contribuir con toda humildad pero con toda contundencia” a la lucha contra el coronavirus con la aportación de una tecnología innovadora y eficiente de desinfección con resultados contrastados, un asunto que, como resalta, “nos afecta a todos” en esta crisis sanitaria y que está sustentada sobre dos principios necesarios: “la sistematización de la desinfección (robótica móvil) y la reducción del tiempo de desinfección facilitando que se pueda repetir muchas veces en el día”.

“Un acercamiento proactivo a un problema de infección y propagación del virus, la implicación directa de todos los niveles de ambas organizaciones y un espíritu dinámico, innovador y abierto, ha dado como resultado un producto que ha demostrado, que desinfecta, con una mayor eficacia, velocidad y eficiencia que ningún otro, y que actúa de manera letal sobre cualquiera de los patógenos objeto de preocupación actualmente”, apunta Alfonso Vázquez de Prada, director general de BOOS Technical Lighting.

La gama de producto de ASTI Mobile Robotics y de BOOS Technical Lighting ha sido verificada en el laboratorio NBQ del INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial), en colaboración con la UME (Unidad Militar de Emergencias), tras haber sido sometida a pruebas que contrastaron la reducción de la carga vírica en diferentes superficies. El uso de este sistema no se limita sólo a los hospitales o emplazamientos sanitarios, sino que se puede también implementar en aplicaciones hoteleras, educativas, deportivas, oficinas, comerciales e industriales, puesto que es una solución ideal para reducir la propagación de cualquier virus o bacteria en entornos de uso y tránsito cotidiano.

Las potencialidades de la familia de producto ZenZoe Robot hacen de esta una solución tecnológica con grandes beneficios sociales para garantizar la seguridad del personal que se encuentra luchando en primera línea, de los pacientes ingresados en los centros hospitalarios, de los trabajadores y de la ciudadanía en general.

En el proyecto, también ha colaborado la empresa Signify, que ha donado una importante cantidad de lámparas, y el Hospital Universitario de Burgos (HUBU), donde se ha probado la aplicación de esta tecnología de desinfección.

ASTI Mobile Robotics

Líder industrial en robótica móvil y soluciones de automatización, cuenta con más de 35 años de experiencia en el suministro de soluciones tecnológicas en el ecosistema de la Industria 4.0. Con la gama más amplia del mercado de vehículos sin conductor, ASTI Mobile Robotics Group es líder en Europa, por cuarto año consecutivo en su sector en fabricación de robots móviles. La ingeniería es experta en conectividad industrial y análisis de datos proporcionados por los robots móviles, optimizando operaciones y procesos y facilitando la mejor toma de decisiones a través de la comunicación y la trazabilidad en tiempo real basados en la nube. En 2019, ASTI Mobile Robotics Group integró InSystems Automation en Alemania como parte del grupo. Actualmente, la compañía tiene sedes en Burgos y Madrid (España), Mulhouse (Francia), Berlín (Alemania) y Carolina del Norte (Estados Unidos).

BOOS Technical Lighting S.L.

Perteneciente al Grupo ILEC (International Lighting Engineering Company), que cuenta con más de 30 años de experiencia en el diseño, fabricación y comercialización de luminarias, así como sistemas de gestión, control y monitorización de soluciones inteligentes de iluminación. Productos y sistemas flexibles, interconectados y configurables que aseguran el mayor índice de iluminación e irradiación generada por unidad de energía consumida, elevando la eficiencia y eficacia en la emisión germicida y asegurando la más adecuada dosis para obtener la inactivación del mayor índice logarítmico de patógenos. Amplia gama de sistemas ópticos que maximizan el rendimiento, en planos verticales, semicilíndricos y horizontales, de todas las lámparas y fuentes de emisión lumínica, incluido los LEDs, a lo largo del espectro electromagnético visible y ultravioleta. Extenso conocimiento en los sectores de iluminación exterior, interior, horticultura y ultravioleta germicida.