Ayuntamiento de Palencia, patronal y sindicatos reclaman utilizar el superávit para hacer frente al covid-19

Ayuntamiento de Palencia, patronal y sindicatos han coincidido en señalar la necesidad de que el Gobierno Central permita a las entidades locales la utilización del superávit para paliar los efectos del COVID19 en el ámbito económico, laboral y social, “ya que hasta el momento son ellos los que dictan las decisiones y nosotros los que las tenemos que acatar, financiándolas con nuestros propios fondos, detrayéndolos de otras partidas o proyectos”, apuntó el Alcalde, Mario Simón.

Los integrantes de la Mesa del Diálogo Social, Equipo de Gobierno, CPOE, CCOO y UGT, se han reunido de forma telemática para analizar las medidas ya adoptadas a nivel municipal y se ofrecieron a colaborar en la creación de otras que “den respuesta a las necesidades de los palentinos”, manifestó Simón.

En este sentido, el regidor ha informado al resto de miembros del órgano consultivo de todo lo que el Ayuntamiento lleva haciendo desde el estallido de la pandemia. En primer lugar se refirió a la intensificación de las labores de desinfección de la vía pública, “especialmente en las zonas más sensibles como centros de salud, hospitales, edificios públicos, entornos de las sedes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entidades financieras, contenedores de residuos o Plaza de Abastos, entre otros”.

Posteriormente ha detalladolid las medidas tributarias, “centradas en el aplazamiento de los principales impuestos y la suspensión de los períodos de los diferentes expedientes sancionadores”, y organizativas del Ayuntamiento, “que ha permitido que la institución siga funcionando gracias al teletrabajo de más de 200 empleados públicos y a los de los servicios esenciales”, a quien recalcó, “se les ha dotado de Equipos de Protección Individual (EPI’s) de forma suficiente, consiguiendo que, a fecha de hoy, el número de contagios del personal municipal sea cero”.

En tercer lugar ha repasado el área de Bienestar Social, “sin lugar a dudas el más reforzado en estos dos meses ya que, no solo no ha dejado de prestar ninguno de los servicios de su ya extenso catálogo, sino que además ha incluido otros nuevos que no son competencia municipal”, haciendo hincapié en el incremento de los usuarios y horas del Servicio de Ayuda a Domicilio, el seguimiento individualizado de los beneficiarios de la Teleasistencia, la adquisición y reparto de comida, el incremento de las Ayudas de Urgente Necesidad o la creación de un nuevo albergue de transeúntes, “que ha conseguido reconocimiento mediático a nivel nacional (TVE) como una magnífica solución para las personas sin techo durante la pandemia”, agregó.

Finalmente, Mario Simón se detuvo en el paquete de medidas económicas que ya están en marcha o a punto de salir. Entre ellas explicó la línea de ayuda a los autónomos y pequeños empresarios para el pago de los intereses de los créditos para liquidez de la Línea ICO COVID19, “que está dotada de 300.000 euros ampliables a 500.000 para dotar de una liquidez vital para los negociso en estos momento", la agilización al máximo del pago a proveedores, la exención de la tasa por instalación de veladores, puestos y barracas, “así como la devolución de la parte proporcional ya pagada desde el 14 de marzo pasado”; o la puesta en marcha de una página web (Palencia de Compras) para promocionar la venta a domicilio, “la cuál estamos trabajando en potenciar para que se convierta en venta online mediante la inclusión de una pasarela de pago y la formación oportuna a los comerciantes”.

Plan de Empleo

En otro orden de cosas, la sesión de la Mesa de Diálogo Social también trató la convocatoria del próximo Plan de Empleo, propuesta que deberá ir de la mano de las líneas que la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León ponga a disposición de provincias y municipios, y que contará, “porque en estos momentos es más necesario que nunca”, indicó el Alcalde, con la participación del Ayuntamiento, “en la medida en la que el presupuesto con el que contemos nos lo permita”, puesto que, tal y como reconoció, “hemos hecho una redistribución de las partidas que componen el documento aprobado para 2020 en función de las previsiones de ingresos iniciales, las cuáles, somos conscientes, van a sufrir una importante merma”, aseguró.

Eventos culturales

Por otra parte, el Ayuntamiento está a la espera de conocer las pautas de desescalada relativas a la última fase, la de “nueva normalidad”. En este sentido, trabaja sobre diferentes escenarios para que, llegado el momento, se pueda abordar el más adecuado en términos de seguridad y salud. En el caso de las actividades que conforman habitualmente la programación del Verano Cultural, se barajan diversas alternativas que deberán ser analizadas en la Mesa de Seguridad Covid-19. La programación, por otra parte, dará especial protagonismo a las empresas, compañías y grupos locales. “Siempre, pero sobre todo ahora, tenemos que estar unidos para salir fortalecidos de esto. En Palencia hay talento”, ha reconocido la edil Laura Lombraña.

En cuanto a las fiestas de San Antolín, la concejal ha señalado que "se trabaja con un plan A y un plan B" pero que "todo dependerá de los resultados que se obtengan en el proceso de desescalada y de las instrucciones de la autoridades sanitarias. Tenemos que ser muy prudentes y priorizar la salud”.

Por último, desde la Concejalía que gestiona Lombraña se están volcando en dar un giro a la dinamización turística. Para ello, se trabaja en el diseño de un nuevo portal web y una renovada APP que dará un mejor servicio y experiencia a los visitantes. Asimismo, se reforzarán las acciones promocionales en redes sociales y se potenciará la imagen de la ciudad en destinos cercanos con una campaña de spots audiovisuales atractiva. “Somos un destino seguro y saludable. Podemos liderar un cambio y estamos preparados para ello”, ha manifestado.