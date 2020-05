El PP fija como línea roja para el pacto que el PSOE condene el “incomprensible” acuerdo con Bildu

El portavoz del grupo popular en las Cortes, Raúl de la Hoz, ha avanzado este viernes que su formación propondrá como requisito y “línea roja” para el pacto de reconstrucción de Castilla y León por la crisis del coronavirus que el PSOE de la Comunidad condene el acuerdo alcanzado entre su formación y Bildu en el Congreso.

Tras la celebración de la Junta de Portavoces previa a la reunión que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, mantendrá con las formaciones políticas, De la Hoz ha instado al líder de los socialistas, Luis Tudanca, a elegir entre “el incomprensible pacto de Sánchez y Bildu o los castellanos y leoneses”.

“No soy optimista con el pacto debido a la deriva radical del PSOE en los últimos días, que me obliga a ser pesimista”, ha manifestado el portavoz popular, que ha tachado de “incompatible” con Castilla y León el acuerdo alcanzado entre PSOE, Podemos y Bildu en el Congreso para derogar la reforma laboral.

“No es tiempo de eufemismos, ni de adornos, maquillajes, ni cortinas de humo”, ha manifestado De la Hoz, quien ha afirmado que su grupo acude a la reunión desde una posición “sincera, leal y realista”, por lo que no van a plantear ninguna iniciativa que no sea asumible por el resto de los grupos, sino lo que les une.

Por ello, ha pedido al líder de los socialistas en la Comunidad que “elija entre defender a Sánchez o a Castilla y León”, pues “si elije a la Comunidad seguro que habrá acuerdo”, pero si “continúa amparando con su silencio el acuerdo, el pacto será muy difícil”, ha añadido. “Hay que quitarse la careta de partido y ponerse el traje de los intereses de la Comunidad”, ha insistido.

Por su parte, la hoy portavoz de los socialistas en las Cortes, Patricia Gómez, ha justificado el acuerdo alcanzado por sus compañeros en el Congreso porque el Gobierno necesitaba los votos de Bildu para sacar adelante una nueva prórroga del estado de alarma y ha recordado que en el acuerdo de gobierno suscrito entre PSOE y Podemos ya está contemplado el compromiso de “derogar los aspectos más lesivos de las últimas reformas laborales”.

Asimismo, Gómez ha recordado que “cuando el PP y el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tuvieron la oportunidad de elegir entre Castilla y León o colocar al vasco Javier Maroto como senador por designación autonómica, eligieron lo segundo”. De este modo, ha asegurado que desde su formación no acuden con ninguna línea roja a esta reunión, salvo la de anteponer por encima de todo los intereses de la Comunidad.

En cuanto al grupo parlamentario Ciudadanos, su portavoz, Carlota Amigo, ha propuesto que los agentes sociales y especialmente los del tercer sector formen parte del pacto de reconstrucción de la Comunidad, ya que “se verá enormemente enriquecida” con lus aportaciones, pues “son la primera línea de defensa ante la crisis socioeconómica que se avecina”. Asimismo, ha asegurado que Cs participa en esta reunión con “un ánimo participativo y de escucha” y con la intención de elaborar un calendario y una metodología de trabajo.

Asimismo, ha asegurado que lo ideal sería que de este pacto de Comunidad saliera también un presupuesto de “unidad” para afrontar la crisis que se avecina. “Si vamos unidos, seremos más fuertes para solicitar fondos al Gobierno central y a la Unión Europea”, ha afirmado.

Protestas contra el Gobierno

Por otro lado, los portavoces de los grupos parlamentarios PSOE, PP y Cs en las Cortes de Castilla y León han pedido que en las protestas programadas por Vox para este sábado se haga un cumplimiento estricto de las normas sanitarias, después de que el TSJ las haya permitido.

La condena más fuerte la ha realizado la socialista Patricia Gómez, que ha considerado que estas protestas únicamente tienen el fin de “fomentar el odio entre los españoles y al Gobierno”. Por parte del grupo popular, Raúl de la Hoz, ha expresado su “máximo respeto” a la decisión del TSJ aunque ha pedido que se respeten las normas de seguridad. y prevención que estipula el real decreto de estado de alarma por el coronavirus.