Halle Berry besa a Adrien Brody en los Oscar 2025 para zanjar la polémica más de 20 años después

La 97ª ceremonia de entrega de los Premios Oscar acaba de comenzar, tras el desfile de cientos de estrellas por la alfombra roja del Teatro Dolby de Los Ángeles. La velada no ha hecho más que empezar y ya se han producido varios momentos muy destacados, como el beso que Halle Berry ha dado a Adrien Brody mientras estaba siendo entrevistado y que le ha devuelto más de 20 años después.

En la ceremonia de los premios Oscar de 2003, Adrien Brody sorprendió al público al besar apasionadamente a Halle Berry en el escenario tras ganar la estatuilla a Mejor Actor por El pianista. El beso, que no estaba planeado, ocurrió cuando Brody se acercó a recibir su premio y, al encontrarse con Berry como presentadora, la tomó por la cintura y la besó sin previo aviso. La reacción del público fue mixta: algunos lo vieron como un momento espontáneo y emocionante, mientras que otros lo consideraron una acción inapropiada. Con el tiempo, el gesto ha sido analizado bajo una perspectiva más crítica, especialmente en debates sobre consentimiento en espacios públicos y el trato hacia las mujeres en la industria del entretenimiento.

Sobre el incidente, Halle Berry comentó en 2017 en una entrevista con "Watch What Happens Live" que no esperaba el beso, pero que decidió seguir el momento en el escenario. Aunque no expresó molestia abierta, tampoco lo describió como algo bienvenido. Por su parte, Adrien Brody ha recordado el beso como un gesto impulsivo de celebración y ha defendido que no hubo mala intención detrás de su acción. Sin embargo, el episodio sigue siendo referenciado en discusiones sobre consentimiento y el trato que las actrices han recibido en eventos públicos a lo largo de los años.

Más de veinte años después, parece que Berry quiere cerrar la polémica y echar un cable a su compañero, que esta noche vuelve a estar nominado como Mejor Actor por la película “The Brutalist”.

Con su beso, deja claro que no hay tensiones entre ellos y que, a pesar de la controversia, ella no guarda rencor y puede resignificar el momento en sus propios términos. Más allá de las interpretaciones, lo que queda claro es que los tiempos han cambiado, y lo que alguna vez fue visto como un gesto romántico o inofensivo ahora se observa con una mirada más crítica y matizada.