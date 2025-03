Premios Oscar 2025, en directo hoy: nominados, ganadores y última hora de la gala

Cinta de denuncia sensible -que no sensiblera-, reveladora, diáfana y dignísima enclavada en el contexto de la dictadura militar brasileña que se instauró en la década de los 60 tras un golpe de Estado -algo parecido en voluntad y ambición al pretendido por el derechista reaccionario Bolsonaro tras perder las elecciones de 2022- que estuvo encabezado por Humberto de Alencar Castelo Branco con la que Walter Salles opta a los Oscar de esta noche como mejor película, mejor actriz para una descomunal Fernanda Torres que ya ha ganado el Globo de Oro y mejor película de habla no inglesa. Tres nominaciones para esta película considerada una de las grandes rivales de "Emilia Pérez" que propone un sensible ejercicio de recuperación de la memoria histórica en tiempos de borrado sistemático del pasado.

"Siempre tuve la sensación, desde el principio, de que ella no tenía un deseo de protagonismo, que estaba en cierta forma cómoda en su lugar de mujer de familia progresista pero patriarcal, de ama de casa atenta heredera de su tiempo. Me pregunto si ella no se hubiera visto en la tesitura de atravesar una pérdida tan violenta e inaceptable… ¿esa Eunice activista que se transforma de una forma tan inspiradora hubiese existido? Es algo que durante el proceso de elaboración de la película conversamos mucho con Marcelo y sus hermanas y creo que sigue siendo una duda que todos tenemos", señalaba el cineasta sobre la implicación "obligada" de la protagonista a la hora de implicarse en el activismo político después de la dolorosa pérdida de su marido.

La entrevista completa con Walter Salles durante su visita a Madrid.