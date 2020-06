La desescalada en Castilla y León: minuto a minuto

Miércoles, 3 de junio

21:55 La Diputación de Zamora prepara la reincorporación presencial “total” de sus más de 400 trabajadores con la realización exhaustiva de test

La Diputación de Zamora avanza en el proceso de reincorporación de sus más de 400 sus trabajadores de forma presencial, iniciado hace dos semanas, y que no se completará hasta que se hayan realizado todos los test IgM y IgG, parte de ellos, ya con el cambio de fase, a los empleados de mayor edad que puedan formar parte de los grupos de riesgo. Las pruebas, que ya se han realizado a más de la cuarta parte de la plantilla, comenzaron hace dos semanas y han permitido la reincorporación paulatina de los trabajadores. "Antes de reincorporar a nadie de forma presencial, se le hace un test sde seroprevalencia y, cuando salen correctos, vuelven a su puesto. Procuramos garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores de la Institución en sus respectivos puestos de trabajo”, destaca el presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, en declaraciones recogidas por Ical.

21:45 La carrera Transfronteriza/Transfronteiriça Virtual supera en media hora el medio millar de personas inscritas

La Transfronteriza/Transfronteiriça Virtual, que celebrará su primera edición del 7 al 17 de este mes, superó el medio millar de participantes a la media hora de abrir el período de inscripción. La carrera, denominada ‘Transfronteiriça’ en portugués, celebrará su primera modalidad virtual desde el próximo 7 de junio, fecha en la que debería haberse desarrollado la prueba inicialmente pero que se cambió por las restricciones provocadas por la pandemia de coronavirus. Parte de la motivación a la hora de realizar las inscripciones radica en el hecho de que la organización sorteará entre los deportistas que cubran los 34 kilómetros del trazado dorsales para la carrera real, programada para el día 13 del próximo mes de diciembre y promovida por la Diputación de Zamora, con la colaboración de la Câmara Municipal de Bragança (Portugal) y Caja Rural de Zamora.

21:15 Ebrovisión aplaza hasta 2021 su vigésima edición

El Festival de Ebrovisión aplazará hasta 2021 la celebración de su vigésima edición debido a la crisis sanitaria por el COVID-19, según informaron hoy en un comunicado difundido a través de sus redes sociales. Estaba previsto que la localidad mirandesa acogiese del 2 al 4 de septiembre una nueva edición de este reconocido evento, que este año celebraba su XX aniversario. “Nuestra mayor prioridad ante cualquier cosa es la seguridad y la salud”, aseguraron desde la organización del festival, lamentando que durante el mes de septiembre no se va a poder celebrar esta edición tan especial dado el aniversario del festival.

21:00 UGT se pregunta si es para celebrar la aplicación de la jornada estival de 35 horas tras dos años de “lucha sindical”

La Federación de Servicios Públicos de UGT se preguntó hoy si es para celebrar la aplicación de la jornada estival de 35 horas en la Gerencia Regional de Salud, comunicada a la mesa sectorial del personal de las instituciones sanitarias públicas, después de dos años de “lucha sindical” por parte de este sindicato y de CCOO. A juicio de UGT, la jornada estival de 35 horas de 2020 supone la “constatación del incumplimiento” de los acuerdos firmados en 2019 entre la Junta y las tres organizaciones sindicales con mayor representatividad en el sector publico

20:30 Vuelve este jueves la actividad a los juzgados

La suspensión de los plazos procesales que trajo el estado de alarma se levantará este jueves dando paso a la vuelta de la actividad “plena” a unos juzgados donde habrá mascarillas obligadas y mamparas como medida de seguridad, además de la incertidumbre generada por el alud de casos que se avecinan. La reactivación de la Justicia se producirá con entre un 60 y 70 por ciento de la plantilla trabajando de manera presencial en los juzgados, que llegará al 100 % la próxima semana, a veces en inusuales jornadas de tarde para mantener las distancias de seguridad.Desde el Ministerio de Justicia conciben la recuperación de la “actividad plena” en los juzgados como “un paso importante en la fase de reconstrucción del país” y “una pieza clave para promover la recuperación económica”.

20:15 Fernando Simón valora el “enorme esfuerzo” de Castilla y León por actualizar las bases de datos del coronavirus

El director del Centro de Control de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, valoró hoy el “esfuerzo enorme” de Castilla y León por actualizar y notificar sus bases de datos de acuerdo a las nuevas tablas establecidas para todo el país por el Ministerio el pasado 11 de marzo. Según señaló, no todas las comunidades autónomas han concluido este proceso, algo que espera ocurra a finales de esta semana o principios de la próxima, por lo que la cifra de fallecidos totales está “congelada” hasta que esto ocurra. Esta actualización de datos de Castilla y León ha tenido como resultado un incremento del número de casos positivos y de fallecidos en las estadísticas generales, pero en el día de ayer sólo se ha anotado uno, aunque la Junta de Castilla y León informó de dos fallecidos.

19:30 Fomento cerró 148 contratos en pandemia vinculados a la Covid-19 para comprar material sanitario por 45 millones

El secretario general de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, Ángel María Marinero, cifró en 148 los contratos cerrados por su departamento desde el inicio del estado de alarma, vinculados únicamente a la Covid-19, para comprar material sanitario por valor de 45 millones, y que se suman a una inversión similar, tal y como anunció la Junta, por parte de la Consejería de Sanidad, y que elevan a unos 90 millones de euros la inversión del Gobierno regional en esta materia.

19:25 El presidente Diputación Ávila defiende pasar de fase “con todas las garantías”

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García, defiende que el pase de la provincia a la siguiente fase de desescalada, se realice “con todas las garantías”, tanto de “seguridad”, como de “salud”. García se expresaba así al ser preguntado este miércoles en una rueda de prensa por el rebrote de Covid-19, detectado en los últimos días en una residencia de mayores de Navahondilla, con 28 casos. Además, señalaba que la institución provincial irá en este camino "de la mano de los criterios que marquen el Ministerio y la Junta de manera directa

19:20 El Club Deportivo Mirandés de fútbol ofrece hasta tres alternativas para compensar a sus abonados

El Mirandés ofrece varias propuestas de compensación a sus abonados por los cinco partidos de LaLiga SmartBank restantes esta campaña en el Estadio de Anduva que los socios no han podido disfrutar por el covid-19. La primera contempla un descuento de la cantidad a devolver del abono 19/20, sobre el abono de la róxima temporada manteniendo así su condición de abonado, teniendo un derecho preferente de acceso a Anduva, si finalmente se permite la entrada de público con aforo reducido. En la segunda se compensará con productos oficiales del club aplicando un 20 por ciento de descuento de la cantidad a devolver del abono. Para el club “esta opción supone un apoyo importante”. La tercera se devolverá al abonado del importe correspondiente a la parte afectada en su abono de la temporada 19/20.

19:10 La situación en las residencias de la Diputación de Valladolid se mantiene con dos usuarios con síntomas

La situación en las residencias de ancianos dependientes de la Diputación de Valladolid se mantiene estable con solo dos usuarios con síntomas de COVID-19. En la actualidad hay un paciente que sigue presentando síntomas moderados en la residencia Cardenal Marcelo y un residente con síntomas leves en el centro residencial Doctor Villacián. El resto de usuarios de ambos centros se mantiene sin ningún tipo de sintomatología.

18:45 El alcalde de León reclama la recuperación de actividad en los centros de salud

El alcalde de León y Secretario General del PSOE de León capital, José Antonio Diez, ha reclamado a la Junta de Castilla y León que recupere al máximo la actividad en los centros de salud de la capital y se vuelvan a realizar pruebas diagnósticas y derivaciones a Atención Especializada, ya que no hacerlo puede tener consecuencias negativas para la salud de los leoneses. José Antonio Diez aseguró que la contención de los contagios del COVID-19 y los protocolos y medidas higiénico-sanitarias establecidos en los centros de salud y centros de especializada han de ser suficientes para garantizar la seguridad de los usuarios por lo que no debería haber problema para recuperar mayor actividad y, sobre todo, aquellas que es precisa para diagnósticos. Díez asegura que no recuperar estas consultas puede generar agravar síntomas y enfermedades de los pacientes

18:12 Silván pide al Gobierno un Plan Estatal de Rehabilitación de Vivienda para reactivar la economía y crear empleo

El senador del Partido Popular por León Antonio Silván reclamó al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, un Plan Estatal de Rehabilitación específico e independiente del Plan de Vivienda genérico; iniciativa que considera imprescindible para la reactivación económica y la creación de empleo. “Han optado por actuar mediante la opción de la subvención olvidando la capacidad que tiene el sector de movilizar recursos”, dijo.

17:50 La Caixa premia un proyecto de un colegio de Burgos relacionado con pandemia

Un robot que recoge y aprovecha los plásticos del mar, presentado por el colegio La Merced y San Francisco Javier, de Burgos, es uno de los diecisiete ganadores de los premios EduCaixa, dirigidos a alumnos de ESO y Bachillerato, y que este año tenían como objeto temas relacionados con la pandemia.

17:30 CCOO y UGT solicitan un plan de empleo con 50 millones para 5.000 parados

Los sindicatos CCOO y UGT han defendido en la reunión del Consejo del Diálogo Social la puesta en marcha inmediata de un “plan de choque” extraordinario de 50 millones para que los ayuntamientos y diputaciones puedan contratar en otoño al menos a 5.000 desempleados, como medida para paliar la crisis del coronavirus.

17:08 Presentan en Zamora el sello “Comercio de confianza” para fomentar la reactivación de la actividad comercial

La Cámara de Comercio, Industria, y Servicios de Zamora presentó el sello “Comercio de confianza”, destinado a “acreditar” que un establecimiento aplica protocolos sanitarios con vistas a facilitar la reactivación de la economía y atenuar el impacto provocado por la pandemia de coronavirus.

16:51 El Consejo del Diálogo Social pide la prórroga de los ERTE por fuerza mayor hasta final de año

El Consejo del Diálogo Social, presidido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comparte la necesidad de que el Gobierno desvincule los ERTE por fuerza mayor del estado de alarma, de manera que prolongue su duración hasta final de año en los sectores de la Comunidad más golpeados por la Covid-19, como es el caso de automoción, hostelería, turismo y comercio, entre otros.

16:43 Las guarderías privadas urgen a la Junta a elaborar un protocolo sobre su futuro al entrar el lunes en fase 2

La Agrupación de Escuelas y Centros Infantiles Privados (Aecip) de Castilla y León, que ya aúna a 160 centros, urgió a la Junta a elaborar un protocolo claro y una regulación de la reapertura de este tipo de instalaciones que atienden a niños de 0 a 3 años, al recordar que el lunes próximo entra en la fase 2 de desescalada la mayor parte del territorio de la Comunidad.

16:30 El Ayuntamiento de León formará a los profesionales hosteleros para garantizar la seguridad sanitaria

El Ayuntamiento de León ha diseñado un programa formativo destinado a los profesionales del sector hostelero compuesto por seis cursos, que se impartirán online, tutorizados de forma individual y sin coste, cuyo objetivo es facilitar una formación que permita garantizar la seguridad sanitaria tanto de trabajadores como de clientes.

14:00 Los comerciantes de Salamanca lanzan la campaña “Volvemos” con música en la calle en dos franjas horarias para estimular las ventas

La Asociación de Empresarios Salmantinos del Comercio (AESCO) ha anunciado la puesta en marcha de la campaña “Volvemos. Confianza, cercanía y seguridad”, con la que tratarán de estimular las ventas del comercio de proximidad de la ciudad durante la desescalada, con medidas que incluyen la difusión de música en la calle durante dos franjas horarias de cuatro horas, entre las 10.00 y las 14.00 y entre las 16.00 y las 20.00 horas.

13:50 Castilla y León ya tiene sello de confianza turística

Castilla y León ha acuñado un sello para certificar, además de la calidad, la confianza y seguridad como destino turístico de una comunidad autónoma que el próximo 20 de junio lanzará una fuerte campaña de promoción, de ámbito nacional y con vistas a la temporada veraniega.

13:40 El mercadillo de la ciudad de Soria regresa mañana con los puestos de productos frescos

El Ayuntamiento de Soria ha establecido circuitos seguros con medidas excepcionales de control y supervisión para el retorno de la actividad del mercadillo este jueves. Las medidas afectan, especialmente, a los puestos de fresco, que en su mayoría están ocupados por negocios locales. De esta forma, se ha optado por reducir la instalación y trasladarla a la calle Doctrina donde resulta más sencillo establecer accesos diferenciados así como trazados de entrada y salida y suficiente distancia entre mostradores y clientes y entre los propios puestos.

13:30 Castilla y León acumula 32 casos, cuatro nuevos y cuatro muertos en los hospitales

Castilla y León registra hoy 32 nuevos casos de la enfermedad COVID-19, lo que sitúa su número actual en 25.692; de esa cifra, 19.299 tienen confirmación por PCR. Desde ayer, veintisiete pacientes han sido dados de alta, lo que suma 8.279 personas y el número de decesos ha sido cuatro, para un total de 2.014 fallecidos.

13:25 Iberdrola entrega las primeras 1.000 mascarillas fabricadas por sus voluntarios, adaptadas para personas sordas

Iberdrola entregó a la Asociación de Sordos de Madrid las primeras 1.000 mascarillas, fabricadas por voluntarios de la compañía y familiares, adaptadas a este colectivo, y en las próximas semanas llegarán otras 4.000 a asociaciones de Valladolid, Valencia, Sevilla, Madrid y A Coruña, hasta completar 5.000 mascarillas.

13:10 La Catedral de Burgos acogerá un funeral diocesano por las víctimas del covid-19

La Catedral de Burgos acogerá el lunes, 27 de julio, a las 19.30 horas, un funeral diocesano por las víctimas del COVID-19 presidido por el arzobispo de la diócesis, Fidel Herráez. Al funeral estarán invitados de forma especial los familiares de los difuntos, facilitando la mayor presencia posible de estos siguiendo siempre las indicaciones pautadas por las autoridades sanitarias, según informaron hoy fuentes de la Archidiócesis burgalesa.

12:55 Las Cortes habilitan julio para recuperar los plenos suspendidos por el covid

Las Cortes de Castilla y León han acordado este miércoles habilitar el mes de julio para la celebración de las sesiones plenarias suspendidas en marzo y abril a consecuencia de la pandemia del coronavirus. La Mesa de las Cortes, oída la Junta de Portavoces, ha decido de esta manera que este mes estival de julio pase a ser declarado como hábil, de modo que se podrá desarrollar el trabajo habitual de la Cámara, como plenos ordinarios o comisiones parlamentarias.

12:45 La Diputación de Segovia refuerza sus Servicios Sociales

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha presentado los detalles del Plan “RefuerzA” que con una dotación de 1.926.087 euros desarrollará distintas actuaciones en materia de Servicios Sociales en la provincia, con el fin de reforzar “tanto su actuación en el territorio como en la atención en las cuatro residencias”.

12:30 Aspace reúne a varios artistas en una gala online para adquirir material sanitario contra el COVID-19 para sus centros en Castilla y León

La Federación castellano y leonesa de Asociaciones de Atención a Personas afectadas de Parálisis Cerebral y Discapacidades Afines de Castilla y León (Aspace) celebrará el próximo sábado 6 de junio, con motivo del Día Regional de la Parálisis Cerebral, una gala “online” a la que ya se han sumado multitud de artistas e ilustradores con el objetivo de recaudar todo el material posible para garantizar la protección contra el COVID-19 en todos sus centros.

12:15 La Diputación de Valladolid aprueba por unanimidad el Plan de Choque contra el COVID-19 dotado con casi 13 millones

La Diputación de Valladolid aprobó hoy por unanimidad en una sesión plenaria extraordinaria un Plan de Choque contra el COVID-19 consensuado por todos los grupos políticos y que en palabras del presidente de la Institución, Conrado Íscar es fruto de la responsabilidad frente al “dramático panorama” que organismos como el Banco de España prevén para los próximos meses y más si la pandemia se prolonga en el tiempo o rebrota en otoño.

11:55 El Imserso devolverá todo el dinero de los viajes suspendidos a causa del Covid

La Unión de Consumidores de Palencia (UCE) ha conseguido que el IMSERSO rectifique el criterio de devolución del importe de los viajes que se suspendieron a causa del Covid-19, de forma que no se cobrarán gastos de anulación ni gestión y se devolverá íntegramente la cantidad abonada.

11:35 Castilla y León acumula hasta mayo un 33,4% más de defunciones que en 2019

El número de defunciones estimadas en Castilla y León por el Instituto Nacional de Estadística hasta la semana 21 de 2020 -18 de mayo- es de 16.819, lo que supone en este periodo marcado por la crisis del coronavirus un aumento del 33,4 por ciento respecto al mismo periodo del año precedente.

11:10 La reapertura del mercado devuelve a la Plaza Mayor de León su habitual estampa de los miércoles

Los toldos multicolor de los diferentes puestos de venta de frutas, verduras y hortalizas devolvieron hoy a la Plaza Mayor de la capital leonesa parte de su habitual estampa de los miércoles, adaptada ahora a las restricciones provocadas por la pandemia, recuperando en parte el animado ambiente de los puestos ambulantes.

10:40 Reabren los gastrobares del mercado de abastos de Ponferrada tras el parón por el estado de alarma

Los gastrobares del espacio Plaza Gourmet, situado en la primera planta del edificio del mercado de abastos de Ponferrada, han reabierto hoy sus puertas por primera vez tras el decreto del estado de alarma establecido para hacer frente a la pandemia provocada por el coronavirus COVID-19. Se trata de cuatro establecimientos que comenzarán a funcionar respetando todos los aforos y las medidas de distancia y seguridad que minimicen el riesgo de posible transmisión y rebrote del virus.

10:15 La Junta supera los 100 millones de euros de financiación extraordinaria a las empresas en crisis

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), ha superado los primeros 100 millones de euros de financiación extraordinaria que comprometió, al inicio de la crisis, para aportar liquidez a las pequeñas y medianas empresas y autónomos, frente a la situación derivada de la pandemia.

9:55 Los abulenses donan a Cáritas más de 24 mil euros desde el inicio de la crisis de la COVID1

Desde que se inició el Estado de Alarma el 14 de marzo, y hasta el final de mayo, Cáritas Diocesana de Ávila ha recibido un total de 24.463 euros, que ha servido para ayudar a los más vulnerables y más necesitados de la sociedad abulense.

9:45 El Ayuntamiento de León adecúa los solares municipales para garantizar la seguridad y evitar los incendios

El Ayuntamiento de León, a través de la Concejalía de Desarrollo Urbano, lleva a cabo labores de limpieza y desbroce de los solares municipales desde mediados de mayo con el fin de garantizar la seguridad y evitar que se puedan provocar incendios en el término municipal.

9:15 El Ayuntamiento de Gormaz (Soria) suspende sus fiestas patronales de agosto

El Ayuntamiento de Gormaz ha suspendido las fiestas patronales 2020 previstas para los días 12 y 13 de agosto, debido a la crisis sanitaria generada por Covid-19. Ante la imprevisible evolución de la pandemia, el Ayuntamiento y la Asociación de vecinos de Gormaz, han consensuado y aprobado dicha medida. Consideramos la decisión “triste y dolorosa”, exponen, pero necesaria dadas las circunstancias. Hemos optado por esta opción por responsabilidad, puesto que lo primero es velar por la seguridad de nuestros vecinos, evitando cualquier situación que ponga en riesgo su salud.

9:05 El Gobierno aprobará hoy la última prórroga del estado de alarma hasta el 21 de junio

El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este miércoles la sexta y última prórroga del estado de alarma solicitada por el Gobierno para afrontar la pandemia del Covid-19 que abarcará desde el 8 de junio al 21 de junio. De cumplirse lo anunciado y tras los acuerdos firmados con ERC, PNV y Cs, el Ejecutivo recibirá hoy el aval preceptivo gracias a la mayoría absoluta del Hemiciclo.

Resumen 2 de junio

Día 79 desde la declaración del estado de alarma, y buenas noticias ya que en el día ayer sólo se registraban 19 nuevas PCR positivas, y no se diagnosticaba a ninguna persona ayer en ninguno de los hospitales”, con lo que los casos confirmados por este método se eleva, en estos momentos a 19.267.

Es por este motivo que la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, anunciaba que desde el Ejecutivo autonómico se ha propuesto el pase de toda la Comunidad a la fase 2 a partir del próximo lunes, 8 de junio, por la buena situación epidemiológica en la que se encuentra. El Bierzo y Laciana se mantendrán en la fase 2 en la que se encuentran desde el pasado lunes.

Tres meses de estado de alarma donde el servicio de emergencias 112 ha duplicado su atención diaria de llamadas, hasta superar las 4.800 al día, con un pico de 250 personas entre operadores de llamadas, técnicos y auxiliares coordinados para poder asistir el elevado volumen de llamadas recibidas.

Por ello, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la visita que realizaba a las instalaciones de este servicio ubicadas en Valladolid, agradecía el buen hacer de todos sus trabajadores, su esfuerzo, dedicación e implicación ante esta pandemia,donde ha habido que reforzar los medios e intensificar el trabajo para colaborar con las autoridades sanitarias en la gestión de la demanda de atención e información por parte de la ciudadanía en cuestiones relacionadas con el COVID-19, y para ofrecer el servicio esencial de atención de llamadas de urgencia y emergencia.