¿Ustedes no se dan cuenta la de miles de personas que han perdido la vida, las que siguen haciéndolo, la angustia de sus familias por el dolor de todos ellos y el de todos los españoles?

¿Ustedes no se dan cuenta los miles y miles de sanitarios contagiados y que somos de cara al mundo los que peores hemos gestionado la pandemia, quienes trágicamente más muertos tenemos y más sanitarios contagiados del mundo?

¿Ustedes no se dan cuenta de que ante la pandemia el primer ministro italiano avisó a todos los italianos, pues si no, en sus palabras, hubiera sido un crimen y ustedes no avisaron del peligro con toda la información en la mano, permitiendo manifestaciones el 8 de marzo y otros muchos actos, cuando tenían que haber suspendido todos ellos?

¿Ustedes no se dan cuenta que compraron equipos de protección tarde y mal para los sanitarios y les engañaron, por inservibles, volvieron a comprar por cantidades multimillonarias y les volvieron a engañar, contratando ustedes a empresas fantasmas para intermediar?

¿Ustedes no se dan cuenta de que quieren confundir a todos los españoles, con existencia o no de test que son tan necesarios, incluidas partidas millonarias pero fallidas y últimamente de si hay dos mil muertes menos un día, otro, doscientos más , y que encima dicen que ya han cambiado cinco o seis o siete veces el sistema y esto es una farsa, por decirlo suave, si es que no fuera por estar hablando de muertos, por lo que por respeto a ellos no me atrevo a calificar como merece?

¿Ustedes no se dan cuenta que ante la enorme crisis laboral y económica que tenemos, por el necesario parón provisional de actividad, en el que por cierto era ya necesario tomar medidas serias antes de la pandemia, no están adoptando ninguna medida de choque y de corto, medio y largo coherente, no pagan todos los ERTE, y que todo son problemas?

¿Ustedes no se dan cuenta que su negligencia en lo sanitario y en lo económico está siendo letal en nuestra credibilidad para Europa y Occidente, entrando en el despropósito en el último capítulo del turismo teniendo enfadados a todos los países serios de Europa, no sin antes despreciarlo nosotros mismos, y no dimitir el autor de tal negligencia?

¿Ustedes no se dan cuenta que la ayuda urgente debe ser para proteger la economía, a los autónomos, a los pequeños y medianos empresarios, a los trabajadores para que puedan pasar un gravísimo momento, pero no para hacer todo lo contrario y subvencionar el paro, en vez de subvencionar la actividad, que es la garantía para sobrepasar la crisis, resistirla, y preparar con cabeza las mejores condiciones de la recuperación?

¿Ustedes no se dan cuenta que sus acciones y omisiones conscientes son copia del patrón económico bolivariano y popular - comunista, cuando eso es camino directo a la destrucción y a la anarquía como ocurre en Venezuela o Corea del norte, con

patrones de producción y consumo revolucionarios de hace cien años, y tristemente recordados por ser el sistema que más tragedia humana y criminal ha producido junto al nacional socialismo como bien dice el parlamento europeo, pidiéndonos a todos recordarlo y condenarlo para que esa tragedia de esos dos sistemas no vuelva a ocurrir?

¿Ustedes no se dan cuenta que están fomentando un cambio de régimen chavista, con hechos, manipulando la información, generando crispación, acusando el vicepresidente y un ministro de su cuerda de golpes de estado, donde hasta la ministra de defensa ha de desmentir tal barbaridad, después de que el Presidente en el Congreso hace dos días, de forma más sibilina lo dejara también entrever asumiendo cloacas - de risa...no cuela...., como dicen los jóvenes, sacado a última hora de la manga y chistera para querer engañar a niños pequeños -, conculcando la ley desde el gobierno, señalando a personas de la oposición, llamando a lo ocurrido en tiempos de llorado recuerdo, presionando o actuando contra las prestigiosas instituciones y entidades independientes, como los abogados del Estado, la Guardia Civil, la judicatura, los medios de comunicación libres, la libertad de expresión, o la investigación para que el gobierno no sea acusado de todo lo peligroso que hace y tratar de salvaguardar su imagen, utilizando los servicios del estado?

¿Ustedes no se dan cuenta que no pueden destituir a nadie honorable en la Guardia Civil y en cambio pactar con alguien indigno, habiendo prometido nunca pactar con ellos, y no solo hacerlo en el apoyo al gobierno, sino también en la derogación de la reforma laboral? ¿dónde está la más mínima vergüenza? Mientras, el Presidente independentista, degradando a España en el exterior, y sin que el gobierno lo denuncie, también por pactos para mantenerse... Bien lo están sufriendo lo que hacen, personas de todas las ideas, y pensamientos pero que son dignas, y que son las que han fortalecido nuestra democracia, en medio además del ataque xenófobo a la representante de su partido estos mismos días, partido que tanto ha contribuido a la democracia. ¿Y no se le defiende, por no incomodar a quien con nunca pactaría? No hay el más mínimo honor ni dignidad. No hay palabras.

¿Ustedes no se dan cuenta que no pueden poner en un grave compromiso de gestión técnica, que compromete el bienestar y el interés general de los españoles, pero también de quebranto de las convicciones personales y de quebranto de la lógica y de la coherencia a algunos miembros de su propio gobierno?

¿Ustedes no se dan cuenta que, desde el propio gobierno, su vicepresidente no puede insultar al Jefe del Estado, S.M. el Rey, y no decir nada? ¿Ustedes imaginan al primer ministro de Gran Bretaña, o al primer ministro de Francia, callar ante los insultos del segundo del gobierno de Gran Bretaña, o de Francia, insultando en sede gubernamental a la Reina de Gran Bretaña, o al Presidente de la República de Francia, y callar también ante más insultos de partidos que pudieran soportar ambos gobiernos? Pongan cualquier otro ejemplo en una democracia...

¿Ustedes no se dan cuenta que desde los partidos que les apoyan tampoco pueden hacerlo, y seguir sin decir nada?

¿Ustedes no se dan cuenta que su jefe, no puede mentir diciendo que nunca pactaría por no poder dormir tranquilo, y tampoco el noventa y cinco por ciento de los ciudadanos, con quien quiere cambio de régimen y referéndum de

independencia y hacerlo, y que nunca lo haría tampoco con los filoterroristas? ¿qué parte de esto que es tan fácil de entender no se entiende? ¿Se entiende que en la vida se les enseña a los niños a no mentir y que eso no se hace…? Si se entiende, ¿verdad?, entonces, ¿por qué le gusta mentir..., miente o no miente? ¿Miente sin mentir? ¿Miente un día y otro no en la misma cuestión ahora, ya sin argumento lunático por ser un día candidato y otro Presidente? ¿Miente ahora un día sí y otro a medias, por la tarde no miente, pero a la hora siguiente sí?

¿Miente sin mentir? ¿No miente, pero miente? ¿Miente sin creer que miente? ¿No miente, pero realmente miente? ¿No quiere mentir, pero si quiere hacerlo? ¿Quiere mentir, pero no quiere hacerlo? ¿En esta cuestión, quien le asesora, además de no importarle nada España y solo la estadística y como disfrazar todos los escándalos día a día, también le asesora en la mentira?

Por cierto, lo penúltimo escuchado. Una ministra en televisión, en plan distendido y como si nada, reconociendo y conociendo la situación grave y el peligro en la manifestación del 8 M. Un solo contagio, una sola muerte, una sola, con tal motivo, es de tal negligencia dolosa, de tal escándalo luctuoso e irresponsable que es merecedor de una reprobación de la sociedad con ceses fulminantes y con las mayores consecuencias, ya que siendo de igual responsabilidad y máximas consecuencias políticas exigentes de dimisiones, la osadía de esconderlo y minimizarlo es tal, y la malversación de la mala "política", como escudo indigno es tal, que tomamos desde la sociedad esa exigencia. Además, el Presidente, el domingo en Moncloa, respalda al ministro del interior, por su acción incumpliendo la ley que ampara a la justicia en la investigación de los hechos del 8 M, debiendo haber dimitido. Respaldado también por la portavoz del gobierno. Antes de ayer en el Congreso, ante la petición de dimisión en sede parlamentaria, vuelve a respaldarlo, en dicha sede, ante una mentira repetida, manifiesta y documentada, indigna de defender, por la ignominia y ofensa que supone a todos los españoles y sin la más mínima vergüenza y sonrojo ante Europa y el mundo. Ambos deben pedir perdón y dimitir. La sociedad civil se lo exige, al igual que lo anterior, al no existir la mínima dignidad desde el estadio político.

También y siendo gravísimo lo anterior en un gobierno democrático, es aún más grave, de gravedad superlativa, por carecer de la más mínima moral, ética política y respeto exigible, proclamar el miércoles Viva el 8M en sede parlamentaria, en medio de la tragedia del luto nacional, y habiendo proclamado también en dicha sede, la existencia antes de ayer de cero muertos por la pandemia, tras días y días desinformando acerca de ello, quitando dos mil muertos pocos días antes, o despreciando el número de muertos de personas mayores en residencias, que aún no sabemos, y diciendo que los datos , mañana, y después pasado mañana, y después al otro..., junto a cambios de sistemas y ajustes y posibles reajustes que ya se darán ..., y después de todo esto, la prensa más reputada internacional, sin creerse nada de las cifras de muertos que da España…

No es el 8 M lo importante, ya que en libertad cada uno se manifiesta en lo que quiere, pero no en el momento que no se puede hacer, a la vista de los informes internacionales y nacionales avisando de la imposibilidad. Lo deleznable e ignominioso es no haber suspendido esa manifestación y todos los múltiples actos ese día, de cualquier tipo, conocedores absolutamente de la información y del peligro. Lógicamente no es recriminable que haya cero muertos antes de ayer, todo lo contrario. Estamos todos los españoles suspirando por ello. Lo inimaginable e

indigno es mentir ese día en el Congreso con ello, en la más mínima falta de respeto y escrúpulos a todos los muertos, a sus familias y a todos los españoles. Esto supera todo lo imaginable, y va mucho más allá de la gravísima negligencia y el conocimiento previo de lo que pasaría en la manifestación y todos los demás actos del 8 de marzo. Esto supera, en lo que es no tener la mínima moral, la trágica cifra de muertos que contabilizamos hasta ahora, los que mueren todos los días, y hasta que sepamos el número de personas real que han dado su vida.

La mentira reiterada de la ocultación de una parte de la tragedia, ese día 8 de marzo, por pequeña que fuera la que en todos los actos se originó, al no suspender todos ellos, - ya que no era conveniente suspender la manifestación - y por otro lado, la falta de los más mínimos escrúpulos proclamando cero muertos el pasado miércoles públicamente a sabiendas de la mentira y por tanto del desprendimiento de la más mínima dignidad que exige el fallecimiento de una sola persona con nombre y apellidos, deslegitima plenamente por constante voluntad propia, y reiteración de hechos inadmisibles y plenamente consciente, a quien preside este gobierno, superando incluso, la enorme gravedad de los hechos políticos o de la conculcación de la ley. Esto va más allá de la ley. La dignidad de la persona está muy por encima de ello y las normas más sencillas del derecho natural así nos lo enseñan de generación en generación, en defensa del bien más preciado. La persona humana. El honor, respeto y dignidad de una sola de las personas que ha muerto, y que se oculta o se reinterpreta su existencia, y de las personas que podrían no haberlo hecho, solo aplicando la más mínima prudencia y máxime sin haber tomado, sin excusas, las medidas conocidas y necesarias, está a años luz de la componenda política - si esta fuera digna, como debiera, no se podría estar un minuto más - y de lo que pueda exigir de responsabilidad la ley. Nadie puede presidir un gobierno, ni por asomo, con el deshonor de no haberlo respetado, y conscientemente conculcado, todo ello