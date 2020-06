La desescalada en Castilla y León: minuto a minuto

Viernes 5 de junio

14:05 Castilla y León pasa en su totalidad a la fase 2

Castilla y León avanza con paso firme hacia la nueva normalidad. Si el pase a la fase 1 se retrasó 14 días con respecto a algunas de las comunidades vecinas, a excepción de Madrid, el progreso a la fase 2 se ha efectuado con normalidad, debido a la buena situación epidemiológica de la Región. No habrá franjas horarias para salir a pasear, excepto para las personas mayores y más vulnerables. De este modo, tanto salir a andar como hacer deporte se podrá hacer a cualquier hora, respetando las horas destinadas para los mayores de 70, de 10 a 12 horas y de 19 a 20 horas. Sin embargo, la Junta podría modificar estos horarios si así lo considera necesario.

14:00 El virus sigue llevándose vidas

Pese a que Castilla y León camina recta y por el buen camino hacia la Fase 2 este lunes, algo que aún debe confirmar este viernes el Ministerio de Sanidad, debido a que los datos epidemiológicos y sanitarios permiten dar este paso, lo cierto es que este letal y contagioso virus sigue llevándose vidas por delante además de sumar nuevos contagios cada día. Los datos que facilita el Gobierno autonómico este viernes revelan que cuatro personas han perdido la vida en hospitales de la Comunidad el último día, lo que deja la cifra de fallecidos en centros hospitalarios en estos tres meses de pandemia en 2.021. Además, la Comunidad ha registrado otros 34 casos nuevos de la enfermedad, dos de ellos han sido iagnosticados en las últimas 24 horas y notificados al al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), según el nuevo criterio trasladado por el Ministerio de Sanidad. El número total de personas se han infectado en esta crisis sanitaria es de 25.779, de las cuales 19.386 han sido confirmados por PCR.

13:45 Castilla y León trabaja para un próximo curso presencial en todas las etapas

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León prepara ya el próximo curso escolar 2020/2021 bajo la premisa de una formación académica “presencial en todas las etapas educativas”, para lo cual elabora un plan de centros para evaluar la disposición de espacios que permitan el distanciamiento."Si las circunstancias epidemiológicas siguen igual o incluso mejor, no entendemos que se altere en exceso", ha reflexionado este viernes en Valladolid la consejera de Educación, Rocío Locas, durante una comparecencia ante los medios informativos, quien no obstante se ha remitido a las directrices sanitarias del Gobierno de España y a los criterios del resto de las comunidades autónomas.

13:40 Los dos primeros pacientes de la Unidad de Rehabilitación post COVID-19 del Benito Menni reciben el alta

El Centro Hospitalario Benito Menni (CBHM) acaba de dar el alta a los dos primeros pacientes de la Unidad de Rehabilitación post COVID-19. Se trata de la primera unidad hospitalaria de Castilla y León especializada en la rehabilitación de pacientes que han pasado la COVID-19 y tienen secuelas graves como dificultad respiratoria, para comer, hablar o moverse.

13:35 Casado pide apoyo a los alcaldes y diputaciones para evitar rebrotes

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha enviado una carta a todos los alcaldes y presidentes de Diputación para explicarles la situación actual de la pandemia en la Comunidad y el Plan de Desescalada previsto por el Gobierno autonómico para Castilla y León, que este lunes podría entrar ya en Fase 2, excepto El Bierzo y Laciana, que ya lo están desde la semana pasada, pero también para pedirles su apoyo e implicación para prevenir contagios y evitar posibles rebrotes.

13:30 Las 250 camas del antiguo Río Hortega de Valladolid centralizarán la respuesta a un rebrote en Castilla y León

El director general de Planificación y Asistencia Sanitaria, Alfonso Montero, avanzó hoy que las 250 camas que se habilitarán próximamente en el edificio que albergaba el antiguo Hospital Río Hortega de Valladolid centralizarán la respuesta a un rebrote en Castilla y León del coronavirus. Montero, que compareció ante la Comisión de Sanidad de las Cortes, indicó que este nuevo dispositivo en el que trabaja su departamento parte de la “experiencia adquirida” con el Hospital de campaña que se habilitó en uno de los pabellones de la Feria de Valladolid, y que era de “referencia” para la Comunidad.

13:20 Los centros educativos abrirán en la fase 2 para atender a los estudiantes que preparan la EBAU y a lo alumnos de Educación Especial

Los centros educativos abrirán en la fase 2 para atender a los estudiantes que preparan la EBAU y a lo alumnos de Educación Especial, según acaba de anunciar la consejera de Educación, Rocío Lucas, en una rueda de prensa para avanzar las últimas novedades en materia de educativa. La previsión es que toda Castilla y León entre en fase 2 este lunes, 8 de junio.

13:15 El Consejo de la Juventud prepara un Plan de desescalada en actividades de tiempo libre

El Consejo de la Juventud de Castilla y León reúne a las Entidades Miembro, a ESOTIL y a la Plataforma de Organizaciones de Infancia para elaborar un Plan de desescalada en actividades de tiempo libre. Además, pide al Instituto de la Juventud que elabore un protocolo que recoja las principales pautas que se tienen que implementar en la fase 3 y en la fase de nueva normalidad, cumpliendo en todo momento las pautas marcadas por el Ministerio de Sanidad para que todas las Comunidades Autónomas planteemos un plan de desescalada simétrico. El Consejo de la Juventud de Castilla y León reúne a las Entidades Miembro, a ESOTIL y a la Plataforma de Organizaciones de Infancia para elaborar un Plan de desescalada en actividades de tiempo libre.

13:02 Sanidad pide apoyo a los alcaldes y presidentes de diputación para poder afrontar con seguridad la nueva esta asistencia

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha remitido una carta a todos los alcaldes y presidentes de diputación de Castilla y León en la que explica cuál es la situación actual de la pandemia, y les pide apoyo para poder llevar adelante los planes de actuación de la Junta para los próximos meses, con el objetivo de afrontar con seguridad la nueva etapa asistencial que comienza el lunes 8 de junio, con la previsible entrada en Fase 2 de la mayoría del territorio autonómico, excepto El Bierzo y Laciana, que ya lo están desde el 1 de mayo.

13:00 La atención a usuarios de residencias requirió hasta tres documentos en menos de un mes para contener el impacto de la pandemia

La atención a la población en residencias sociales de Castilla y León requirió hasta tres documentos, fechados el 20 de marzo y 6 y 16 de abril y firmados por los gerentes de Salud y Servicios Sociales, para contener el impacto del COVID en las residencias y la reubicación temporal de personas dependientes tras ingreso en el hospital.Así lo ha detallado este viernes en su comparecencia este viernes en las Cortes de Castilla y León, el director general director general Planificación y Asistencia Sanitaria de la Consejería e Sanidad, Alfonso José Montero.

12:55 La Covid-19 provoca un sobrecoste de casi un millón en las entidades que trabajan con personas con autismo en Castilla y León

El impacto económico del coronavirus en las entidades que trabajan con personas con Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) se eleva a 946.959 euros en Castilla y León, cifra que en España supera los 6,2 millones de euros, según el informe elaborado por la Confederación Autismo España a partir de los datos aportados por 80 entidades de las 140 que forman parte de la Confederación. El informe cuantifica el gasto extraordinario que han afrontado las organizaciones durante el confinamiento, el gasto al que tendrán que hacer frente hasta final de año con la vuelta a la actividad y la pérdida estimada de ingresos. “Estos datos dejan en una situación de extrema vulnerabilidad a entidades y familias de personas con autismo, pues peligra la sostenibilidad de muchos centros y servicios”, explican desde la Confederación.

12:50 El primer test molecular PCR en Castilla y León se hizo el 30 de enero en un domicilio de Aranda de Duero

El 30 de enero se realizó la primera toma de una muestra para un test de detección molecular, un PCR, a domicilio en Aranda de Duero, en Burgos, ante la sospecha de un posible caso de COVID-19, según ha desvelado este viernes en las Cortes el director general Planificación y Asistencia Sanitaria, Alfonso José Montero. Mes y medio antes de que el 11 de marzo la OMS declarara la pandemia, ese 30 de enero la Gerencia de Emergencias elaboró y difundió entre sus profesionales y empresas de transporte el documento “Procedimiento de Actuación en Emergencias Sanitarias para el manejo de la enfermedad por el nuevo coronavirus”.Y ese mismo día, emergencias coordinó las actuaciones para hacer esa muestra de PCR, aunque no sería hasta el 10 de febrero cuando se activó por primera vez el operativo diseñado ante la sospecha de un caso en Valladolid, ha explicado Montero.

12:47 CSIF reclama a la Junta evaluación de riesgos psicosociales para sanitarios

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha recordado a la Junta de Castilla y León a través de un comunicado que la evaluación de riesgos psicosociales para sanitarios por las consecuencias de la crisis del Covid-19 es “una tarea pendiente” entre los trabajadores de ese sector. “La falta de organización y de medios humanos y técnicos, el temor al contagio de familiares y compañeros, o la impotencia por no saber si se estaba infectado por la falta de pruebas de diagnóstico, son situaciones que han provocado miedo, pena, frustración, culpa, agotamiento o ansiedad en los trabajadores”, advierten en un comunicado. Y CSIF considera que la crisis sanitaria del coronavirus ha dejado al descubierto "las deficiencias que existen en materia de evaluación de riesgos psicosociales.

12:45 Apoyo emocional especializado a los alumnos afectados por la pandemia

La Consejería de Educación y el Colegio de Psicología de Castilla y León (Copcyl) han firmado un convenio para proporcionar apoyo emocional especializado a los alumnos de la Comunidad que se hayan podido ver afectados por la situación derivada de la COVID-19. El objetivo es ofrecer un servicio psicológico gratuito para los estudiantes que presenten síntomas de estrés, inquietud y alteraciones de los hábitos de conducta diarios. Además, una intervención temprana ayudará a prevenir repercusiones más graves en el futuro; detectar posibles problemas de adicción a las nuevas tecnologías; y dar herramientas a los padres para informar con antelación de los cambios que se van a producir, para que los niños puedan adaptarse previamente. Para poder acceder al servicio, los alumnos y sus familias pueden llamar a partir del lunes 8 de junio al 900 26 40 71, un teléfono gratuito que estará disponible 24 horas al día.

12:40 El Ayuntamiento de León abrirá el lunes los servicios de atención al público

El Ayuntamiento de León abrirá el lunes 8 de junio los servicios de atención al público de las dependencias de Ordoño II y de la Plaza de San Marcelo. La apertura se producirá siempre que la solicitud de cambio a fase 2 de la Consejería de Sanidad sea ratificada por el Ministerio de Sanidad. El servicio de Recursos Humanos del Consistorio leonés ha establecido un sistema de cita previa con el fin de limitar el aforo y minimizar el riesgo de contagio del Covid-19. Así, se puede pedir cita a través de sede electrónica municipal, los teléfonos de contacto habilitados al efecto y mediante las direcciones de correo electrónicos que se ponen a disposición de la ciudadanía. Para el concejal de Régimen Interior, Movilidad y Deportes, Vicente Canuria, la apertura se hará con las garantías sanitarias, higiénicas y de seguridad tanto para el personal municipal como para los ciudadanos.

12:35 La Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca reinicia sus clases el lunes 8 de junio

La Escuela de Tauromaquia de la Diputación de Salamanca retomará su actividad formativa presencial el próximo lunes, 8 de junio, en su sede del recinto ferial, con la asistencia de los alumnos en su horario habitual de lunes, miércoles y viernes de 16.00 a 20.00 horas. La reanudación del curso se llevará a cabo de acuerdo al Plan de Desescalada de la Diputación provincial salmantina y las medidas establecidas por el servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la propia Diputación, con el fin de garantizar la salud y seguridad de los 60 alumnos y los tres profesores de la Escuela de Tauromaquia.

12:30 Nueve de cada diez empresarios sorianos ven insuficiente el apoyo de las administraciones durante esta pandemia

El 88,5 por ciento de las empresas encuestadas por la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), nueve de cada diez, consideran insuficiente el apoyo que las administraciones les están prestando durante la crisis económica provocada por la pandemia de la Covid 19.Sólo el 28,7 por ciento de las empresas sondeadas en el 7º O bservatorio elaborado por la patronal soriana, según ha apuntado este viernes en un comunicado, aseguran que ha recibido algún tipo de ayuda por parte de las administraciones.Los encuestados creen que las administraciones han realizado muchos anuncios públicos en relación con ayudas a empresas, pero, en la práctica la materialización real de las mismas ha sido “paupérrima”.

12:20 Salamanca aprueba por unanimidad el Plan de Infraestructura Verde que se desarrollará los próximos 15 años

Coincidiendo con el Día del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado por unanimidad el Plan Especial de protección de la Infraestructura Verde y Biodiversidad de la ciudad que se desarrollará, a través de 277 medidas, a lo largo de los próximos 15 años gracias a un presupuesto definido de casi 11 millones de euros.

12:15 El Magistral de León prevé que su tradicional Open Internacional conecte a 2.000 jugadores en línea

El Magistral de Ajedrez Ciudad de León no sólo mantendrá su cita con los tableros el próximo mes de julio, en una edición especial que se desarrollará íntegramente en línea, sino que logrará además catapultar algunas de sus competiciones más conocidas, señalan los organizadores. Es el caso del Open Internacional, una de las actividades tradicionales del torneo, que prevé reunir a 2.000 jugadores (lo habitual son 120) conectados desde cualquier punto del planeta, de los que la mitad serían titulados (Maestros y Grandes Maestros). El formato del Open será el mismo que en ediciones anteriores pero variará el ritmo de juego. Este año serán partidas blitz 3+2. Los 8 primeros clasificados jugarán una Liga por los ocho primeros premios.

12:10 El Ayuntamiento de León renueva su convenio con Red.es para impulsar la economía digital

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León ha aprobado hoy en Junta de Gobierno Local la renovación del convenio de colaboración con Red.es una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que desarrolla programas de impulso a la economía digital, la innovación, el emprendimiento, la formación para jóvenes y profesionales y el apoyo a las pymes mediante el fomento de un uso eficiente e intensivo de las TIC. A este respecto, se ha adjudicado la adhesión del Consistorio a este convenio durante el año 2020 para lo que se destinan un total de 9.612,24 euros IVA incluido.

12:05 Ávila urge a Empleo e Industria y Economía a retomar el Plan Territorial de Fomento para la ciudad y su entorno

El Ayuntamiento de Ávila ha enviado sendas cartas a los consejeros de Empleo e Industria y de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Ana Carlota Amigo y Carlos Fernández Carriedo, respectivamente, solicitando se retomen los trabajos relacionados con el Plan Territorial de Fomento para Ávila y su entorno. Estos trabajos, según recuerda en las misivas enviadas el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, quedaron interrumpidos por la crisis sanitaria provocada por la Covid-19. El regidor abulense subraya en sus cartas la importancia de este plan, “tan necesario para la industrialización de la capital abulense”, por lo que solicita que, “en cuanto sea posible”, se convoque una nueva reunión del grupo de trabajo en torno a esta actuación. De esta forma, se podrá seguir avanzando en torno a los puntos abordados en el último encuentro, que tuvo lugar el 27 de febrero y en el que el Ayuntamiento de Ávila expuso varios proyectos prioritarios para su inclusión.

12:00 Ciudadanos apuesta por celebrar el debate sobre el estado de la Comunidad a finales de junio o “como muy tarde a principios de julio

El portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Parlamento regional, David Castaño, defiende que las Cortes acojan el debate sobre el estado de la Comunidad a finales de junio o “como muy tarde a principios de julio, al estar “recuperando la normalidad” en su trabajo en la desescalada de la pandemia. Castaño recuerda que en la labor parlamentaria tiene tres decretos pendientes y un proyecto de ley, aunque afirmó que “tiene encaje a finales de junio”.

11:57 Dos mil personas participarán en la gala telemática de Artistas por la parálisis cerebral

Unas 2.000 personas se darán cita mañana en la celebración del día regional de la parálisis cerebral en la que once ilustradores y dieciséis “Artistas por un Sueño” intentarán sensibilizar y recaudar lo posible para garantizar la protección de los centros de personas con esa patología en la Comunidad. La gala telemática la ha convocado ASPACE Castilla y León en la que es la tercera edición de Artistas por un Sueño, donde distintos artistas apoyaran a la entidad en la tarea de recibir donaciones de material sanitario con motivo del Covid 19 o monetarias para poder adquirirlo. Según explica la asociación, esta gala ayudará a dar a conocer la realidad de la parálisis cerebral y contribuirá al esfuerzo por la salud y cuidado que los centros ASPACE hacen en estos momentos de incertidumbre.

💙🧡 La asociación @AspaceCyL prepara ya en #CastillayLeón su #DíaRegionalAspaceCyL, con la gala 'Artistas por un Sueño III', que será online, y se celebrará el 6 de junio.



Colabora con tu donativo en la cuenta ES24 1491 0001 2521 3369 4121.



🌐+ info https://t.co/y5viv5BtVm pic.twitter.com/sY9ZZwbeud — Cortes de Castilla y León (@Cortes_CYL) June 4, 2020

11:55 UGT denuncia que la Junta pretende “confinar a los niños en espacios de dos por dos metros marcados en el suelo” en el programa Crecemos

UGT reclamó hoy a a Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades una política de conciliación familiar y laboral en lugar del “trampantojo que pretende”, al reabrir las Escuelas Infantiles del programa Crecemos (pertenecientes a la Diputación y de los Ayuntamientos, para atender a menores de 0 a 3 años), “pretendiendo tener a los niños confinados en espacios de dos por dos metros, delimitados por marcas en el suelo”. Según afirman en un comunicado, la ‘Guía para la apertura de los Centros Infantiles Crecemos durante la crisis sanitaria de la COVID-19’ elaborada por la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León recoge “algunas medidas imposibles de llevar a cabo y otras poco recomendables para la salud”.

11:45 Sanidad mantendrá las consultas no presenciales como “actividad fundamental” en Atención Primaria

Las consultas no presenciales en Atención Primaria se mantendrán como la “actividad fundamental” y se irá introduciendo la presencial, pero exclusivamente la citada por el profesional tras una valoración no presencial. Asimismo, se mantendrá la consulta de infección respiratoria-Covida. Así lo ha asegurado esta mañana en las Cortes el director general de Planificación y Asistencia Sanitaria, Alfonso Montero, quien explicaba que el Plan de desescalada en Primaria busca aplicar todas las medidas de seguridad necesarias, tanto para los pacientes como para los profesionales, paraa garantizar que en las salas de espera se guarda la distancia de seguridad de dos metros. Además, avanzaba que se difundirán mensajes informativos con instrucciones para los pacientes que acudan al centro con síntomas respiratorios y sobre medidas de higiene de manos o uso de mascarillas, entre otros.

11:15 Zamora10 pide abordar el proyecto de Montelarreina con la ministra de Defensa

La asociación de desarrollo Zamora10, integrada por agentes económicos de la provincia, ha solicitado mantener de forma “urgente” una reunión con la ministra de Defensa, Margarita Robles, para abordar el proyecto de recuperación para uso militar del antiguo campamento de Montelarreina. Esas instalaciones de Defensa ubicadas en el término municipal de Toro (Zamora) pretenden recuperarse para instalar en ellas una unidad militar, motivo por el que Zamora10 ha pedido reunirse con la ministra, según apuntan en un comunicado. Para Zamora10, es necesario dar “prioridad” al proyecto y acometerlo de forma “urgente”, motivo por el que debe tener su reflejo en los próximos Presupuestos Generales del Estado. La asociación de desarrollo ha recordado que el proyecto fue un compromiso adquirido por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en dos visitas que realizó a Zamora el año pasado.

11:05 Crece en abril un 22,4% el número de mujeres protegidas por la Policía y Guardia Civil por violencia de género

En Castilla y León había hasta finales de abril 1.289 mujeres con protección policial o de la Guardia Civil por casos de violencia de género, el 22,41 por ciento más que en el mismo mes de 2019, con once en situación de riesgo alto, dentro de los 2.829 casos activos por maltrato, el 8,14% más.Estos son algunos de los datos facilitados por la Delegación del Gobierno en la Comunidad tras la reunión que ha tenido su titular, Javier Izquierdo, con las responsables de las 9 unidades de Violencia sobre la Mujer de las subdelegaciones del Gobierno en Castilla y León.

11:00 Solo 16 ayuntamientos de CyL tienen convenios VIOGEN contra maltrato

Sólo 16 ayuntamientos de la Comunidad han firmado convenios VIOGEN con el Gobierno central para la adhesión de policías locales al seguimiento de los casos de violencia de género, con cuatro provincias en las que no se ha rubricado ninguno.Por ello, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, que ha tenido un encuentro telemático con las nueves unidades de violencia sobe la mujer de las subdelegaciones para hacer balance de los datos, ha anunciado que impulsará la firma de esos acuerdos, en especial con las capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes.

10:45 Veinte colegios e institutos reciben el sello de Centro Educativo Sostenible

La Junta de Castilla y León ha otorgado este viernes, Día Mundial del Medio Ambiente, el sello Centro Educativo Sostenible a veinte colegios e institutos de la comunidad autónoma por sus iniciativas basadas en la educación y gestión ambientales durante el presente curso académico.Un centro de Ávila, uno de Burgos, seis de León, uno de Palencia, tres de Salamanca, uno de Segovia, uno de Soria, cinco de Valladolid y uno de Zamora han sido distinguidos con este marchamo, han informado este viernes fuentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

10:30 La Fundación Patrimonio Natural lanza un vídeo para difundir los valores naturales de la Región en el Día Mundial del Medio Ambiente

Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que desde el 5 de junio de 1974 se celebra en todo el mundo, la Fundación Patrimonio Natural ha lanzado un vídeo conmemorativo, de un minuto de duración, en el que los directores y directoras de los espacios naturales de Castilla y León recuerdan la importancia de la naturaleza que acoge la Comunidad. En la grabación, se recalca que “en Castilla y León todos los días celebramos el Día del Medio Ambiente”. “Hoy y siempre nos sentimos orgullos de acoger en nuestra tierra a Parques Nacionales, Monumentos Naturales, lagunas, ríos, montes, flora y una fauna única y privilegiada.

Los Directores de los Espacios Naturales de #CyL, han grabado este vídeo para conmemorar el #DíaMundialDelMedioAmbiente y nuestro Consejero te recuerda que #CyLsiempreteesperará 🐿️🐦🐐🌲🌾 pic.twitter.com/vfGjhUwVmf — Fundación Patrimonio Natural (@patrimonionat) June 5, 2020

09:25 La producción industrial se desploma en Castilla y León en abril

Castilla y León anotó en abril el tercer mayor desplome del conjunto autonómico en el índice anual de la producción industrial, con una caída del 40,5 por ciento, solo superada por el 43 por ciento de Galicia y el 41,7 de Aragón, por encima de la caída nacional del 33,6 por ciento. De acuerdo a los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España la producción industrial cayó en abril un 33,6 % con respecto al mismo mes de 2019, el mayor descenso de la serie histórica, en un mes marcado por el confinamiento y el cierre de las actividades no esenciales por la pandemia de coronavirus.

09:13 La Policía Local de León interpone 15 propuestas de sanción por incumplir el Estado de Alarma

La Policía Local del Ayuntamiento de León ha interpuesto durante la jornada de ayer, jueves, un total de 15 propuestas de sanción por incumplir el Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España para contener al Covid-19. En el operativo desplegado, los agentes también identificaron a 27 personas y controlaron 36 vehículos. Además, se han tramitado una veintena denuncias en el Parque de la Candamia y otras cuatro en el Paseo de Salamanca a varios grupos de jóvenes por consumo de bebidas alcohólicas en la calle, no llevar mascarilla y no respetar las distancias de seguridad ni horario. La Policía Local hace un llamamiento a la responsabilidad y recuerda que se deben de cumplir las restricciones, las medidas de distanciamiento social e higiene y los límites horarios establecidos por el Gobierno de España.

09:10 Un minuto de silencio en el último día de luto por las víctimas del Covid

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, altos cargos, personal de Moncloa e instituciones de todo el país mantendrán a las doce de este mediodía un minuto de silencio en reconocimiento a las víctimas de la pandemia, en el último de los diez días de luto decretados por el Ejecutivo.

09:05 Esta medianoche finaliza el luto oficial en Castilla y León por las víctimas del coronavirus

El luto oficial en señal de “duelo, respeto y solidaridad” ante la pérdida de vidas humanas producida como consecuencia de la Covid-19 que declaraba la Junta de Castilla y León el pasado 3 de abril finalizará a las cero horas del 6 de junio, según recoge en su edición de hoy el Boletín Oficial del Estado. Además, el Real Decreto 538/2020, de 26 de mayo, declaró luto oficial de diez días en España por los fallecidos por la pandemia y establecía el 6 de junio como fecha de finalización. En consonancia con ello, finaliza también en Castilla y León persistiendo “para siempre” la “huella del dolor y la memoria de los fallecidos”, recoge la resolución

09:00 El Ejército procederá hoy a la desinfección de la residencia Hermanos de la Sagrada Familia de Valladolid

La Brilat continuará este viernes con las tareas de desinfección ante la incidencia de la pandemia por el COVID-19 y lo hará de nuevo en Valladolid, donde procederá a la descontaminación de la residencia Hermanos de la Sagrada Familia en la capital vallisoletana, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno. Se trata de los trabajos de desinfección en los que está colaborando el Ejército español para desinfectar instalaciones en contacto con la pandemia por COVID-19.

Resumen 4/06/2020

Castilla y León amanece el jueves con tres nuevos fallecidos en hospitales de la Comunidad, uno en León, otro en Salamanca y el último en el Clínico de Valladolid, que elevan la cifra a 2.017 en estos centros hospitalarios, pero también con el dato de que en la última semana perdieron la vida 28 personas, 19 en hospitales, siete en residencias y dos en domicilios, poniendo una vez más en evidencia al Gobierno de España, cuyo sistema de vigilancia epidemiológica parece que carece de automatismos con los datos que envía la Junta cada día.

Las buenas noticias siguen llegando de las personas que siguen superando la enfermedad. Así, se han registrado trece nuevas altas hospitalarias, por lo que en estos casi tres meses de crisis sanitaria se han curado ya 8.292 pacientes.

La ocupación hospitalaria, además, mantiene la tendencia decreciente, con 41 plazas UCI ocupadas por pacientes con Covid-19, tres menos que ayer, y otros 117 ingresados en planta.

La consejera de Sanidad, Verónica Casado destaca la buena evolución sanitaria y epidemiológica de la Comunidad que, pese algunos microbrotes que se han detectado pero también dado respuesta rápidamente gracias a los rastreadores, permite dar el paso y que Castilla y León avance a la fase 2 el lunes, algo que trasladó al Ministerio de Sanidad durante la reunión bilateral que llevaron a cabo, lo que no implica que se vaya a permitir la movilidad entre provincias. La consejera recordaba que este nuevo escenario “no supone entrar en la normalidad”, y de hecho este viernes el Gobierno autonómico va a poner en marcha una campaña publicitaria para reforzar este mensaje.

Por otro lado, Verónica Casado anunciaba este jueves que las oposiciones para médicos especialistas prevista para noviembre si todo va bien y no se registra ningún repunte o rebrote se han aplazado hasta finales del primer trimestre del próximo año, o lo que es lo mismo, hasta marzo casi abril "para que los profesionales tengan tiempo para prepararlas”, explicaba, tras unos meses de intensa labor contra el coronavirus.

Por otro lado, la segunda oleada del estudio de seroprevalencia impulsado por el Gobierno de España confirma lo que ya anunció la primera, que Soria ha sido la provincia más golpeada por el coronavirus. Allí, el 14,7 por ciento de sus ciudadanos tiene anticuerpos para la enfermedad. Le sigue Segovia, también con una elevada tasa, pero que en esta segunda oleada se mantiene en el 12,6 por ciento frente a la media nacional del 5,2 por ciento.

Mientras, la prevalencia de la Covid-19 en Castilla y León se incrementa hasta el 7,5 por ciento -0,5 puntos más que el dato obtenido en la primera oleada-, según los resultados preliminares del informe que comenzó hace un mes el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). La Región se mantiene así con la tercera tasa más elevada del país, por detrás de Madrid (11,4 por ciento) y Castilla-La Mancha (10,3 por ciento).

En materia política y económica, el jueves deja la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de un paquete de subvenciones por un importe de casi 3,7 millones con el objetivo de promover la creación de empleo en los territorios más afectados por el cierre de la minería del carbón en 31 municipios de León y Palencia. Estas ayudas, que se inscriben en el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros, contribuirán a financiar la contratación de 340 desempleados en localidades de estas dos provincias, otorgando prioridad tanto a trabajadores procedentes de empresas extractivas, térmicas y auxiliares del sector, como a los colectivos con más dificultades de acceso al mercado laboral.

La segunda línea de ayudas cuenta con un presupuesto de 1,2 millones y se estima que incentivará la creación de 90 empleos. En este caso, las corporaciones locales deberán realizar contrataciones a personas sin empleo procedentes de industrias extractivas, de centrales térmicas y de empresas auxiliares.

También en materia política, LA RAZÓN destaca que David Castaño es el nuevo portavoz de Ciuddanos en las Cortes de Castilla y León. Sustituye a la leonesa Carlota Amigo, actual consejera de Empleo e Industria tras la renuncia de Germán Barrios

Y en el campo, el consejero Jesús Julio Carnero traslada al ministro Planas el enfado de Castilla y León porque Europa no considere la PAC esencial y tenga previsto llevar a cabo nuevas reducciones en el presupuesto del próximo periodo de la Política Agraria Común. Sobre todo tras la pandemia de la Covid-19, ya que desde esta Comunidad se considera que la labor desempeñada por el campo asegurando el abastecimiento de alimentos a los hogares ha sido fundamental en estos meses y merece un reconocimiento que, además, sería regresar a los orígenes de lo que quería Europa en la mitad del pasado siglo tras la Segunda Guerra Mundial: garantizar la soberanía alimentaria y abastecer los mercados europeos adecuadamente. «Es inaceptable que Europa no considere esencial la política agraria y lo que plantean ahora desde Bruselas es insuficiente y no lo podemos asumir de ninguna manera», señala el consejero